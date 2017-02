HSG weiter im Aufwind

Die Freiberger Oberliga-Handballer setzen ihren Aufwärtstrend fort. Im siebten Anlauf nahmen sie beide Punkte aus Staßfurt mit und feierten einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Jörg Kalinke

Freiberg. Die Handballer der HSG Freiberg haben es geschafft. Mit 25:20 (15:7) gewann das Team von Anel Mahmutefendic am 19. Spieltag der Mitteldeutschen Oberliga beim HV Rot-Weiß Staßfurt und steht mit 16:22 Punkten (10.) erstmals seit Wochen auf einem Nichtabstiegsplatz.

Die Bedeutung des Spiels belastete die ebenfalls abstiegsgefährdeten Hausherren (12./15:23 Punkte) zunächst mehr. Staßfurt fand gegen die gut agierende Abwehr der Freiberger nur schwer ins Spiel. Nico Werner traf in der 2. Spielminute zum 1:0, Kapitän Jens Tieken legte sofort zum 2:0 nach. Als während einer Staßfurter Unterzahl auch noch Marko Cingel zum 6:3 (12. ) ins leere Tor der Gastgeber traf, waren die Freiberger psychologisch im Vorteil.

Nun lief das Spiel der HSG immer besser, zumal sich Tino Hensel im HSG-Tor zu einer überdurchschnittlichen Leistung steigerte. Selbst nach der ersten Auszeit der Gastgeber beim Stand von 3:7 aus Sicht des HV fanden die Staßfurter kein Rezept, um den Freiberger Schlussmann zu überwinden. So zogen die HSG-Männer auf 11:3 (19. ) davon.

Kevin Elsässer erwies sich erneut als sicherer Siebenmeterwerfer und erhöhte auch vom "Punkt" weiter zum 13:5 (23.). Zwei Minuten später dann etwas Verwirrung auf dem Spielfeld: Die Staßfurter trafen zum 7:13, wobei der Torschütze zu Boden ging. Die Unparteiischen waren sich einig, ein rotwürdiges Foul gesehen zu haben und stellten Eric Neumann vom Feld. Dieser hatte jedoch gar keinen Körperkontakt zum Werfer. Martin Schettler stellte sportlich fair klar, dass er der Gegenspieler war, und die Schiedsrichter änderten ihre Entscheidung für den "Kontakt am Hals" in eine Disqualifikation gegen den Halbrechteen. Trotz Unterzahl brachten die Freiberger die erste Halbzeit aber nach einem erneuten Siebenmetertor von Elsässer mit 15:7 zu Ende. "Wir haben eine sehr, sehr gute, eine nahezu fehlerfreie erste Halbzeit gespielt", lobte Cheftrainer Anel Mahmutefendic seine Jungs nach der Partie.

In der zweiten Halbzeit erwarteten die Freiberger nun mehr Aggressivität von Gastgeberseite. Schließlich brauchten diese den Sieg genauso sehr wie die HSG. Die Merkwitz-Halle wurde nun zu Merkwitz-"Hölle", wobei der Hallensprecher die Stimmung weiter anheizte. Dennoch gelang es den Freibergern, sich weiter auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Nach langen sechs Minuten fiel endlich der erste Treffer in in der zweiten Spielhälfte für die HSG zum 16:9. Der Vorsprung schmolz aber nun weiter, und Trainer Mahmutefendic griff nach zehn Minuten für eine "Feinjustierung" der Mannschaft zur Auszeit (16:12). Der Plan ging auf, die Freiberger Würfe fanden nun wieder häufiger den Weg ins Staßfurter Tor. Der gut aufgelegte Eric Neumann, der glücklicherweise immer noch im Spiel war, erhöhte zum 21:14 und 22:15. Als Nico Werner in der 58. Spielminute zum 25:18 traf, war der Sieg trotz nochmaliger Unterzahl gesichert. Die 40 mitgereisten HSG-Schlachtenbummler feierten ihre Mannschaft bis zum Schlusspfiff und danach noch lange weiter.

"Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die dieser körperlichen Aggressivität der Staßfurter spielerisch begegnet ist", lobte Trainer Anel Mahmutefendic. Aus einem starken Team hob er den überragend kämpfenden Jens Tieken und Tino Hensel, der mit insgesamt 20Paraden aufwartete, noch heraus. Nächstes Wochenende pausiert die HSG, ehe am 11. März mit Lok Pirna erneut direkter Konkurrent im Abstiegskampf erwartet wird.

Statistik HSG Freiberg: Hensel (1.- 60.), Kowalczyk (bei einem 7 m); Wunderwald (n.e.), Lehmann, Schettler, Neumann (5), Richter (3), Peter Deli (n. e.), Junghanns (n. e.), Elsässer (6/3), Cingel (1), Tieken (4), Werner (6)

Zeitstrafen: HSG 14; HV 20 min - Siebenmeter: HSG 4/3; HV 3/2 - SR: Hornuff/Janik (HV Sachsen-Anhalt) - Zuschauer: 226