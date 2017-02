Hauptgang und Dessert

Die Wintersportler von Pulsschlag Neuhausen haben mit dem 94. Schwartenberglauf einen der traditionsreichsten Skilanglaufwettbewerbe ausgerichtet. Schon am Wochenende geht es weiter.

Von Steffen bauer

erschienen am 15.02.2017



Neuhausen. Der Vorstandsvorsitzende hat mit dafür gesorgt, das einer der ältesten Skilanglaufwettbewerbe in Deutschland einmal mehr ein Erfolg wurde. Uwe Hertel, Vereinschef von Pulsschlag Neuhausen, war am Wochenende Wettkampfleiter beim Schwartenberglauf in Neuhausen, der seine mittlerweile 94. Auflage erlebte. Über 130 Starter am ersten und ein paar weniger am zweiten Wettkampftag sorgten allerdings nicht für Jubelstürme bei den Gastgebern. "Auf ein paar mehr Starter, vor allem in der klassischen Technik am Sonntag, hatten wir schon gehofft", sagt Uwe Hertel.

In der Vergangenheit habe man zum Teil 300 Aktive pro Tag in der Loipe begrüßen können, erzählt der 55-jährige Funktionär. Ein Grund sei sicher, dass einige der besten Nachwuchsläufer aus Sachsen am Wochenende beim Deutschen Schülercup in Bayern starten, so Hertel. Auch die Felder bei den Senioren haben sich in den höheren Altersklassen gelichtet. Die schneearmen Winter der vergangenen Jahre könnten ebenfalls zu den allgemein leicht zurückgehenden Starterzahlen bei Langläufen beigetragen haben. Im Vorjahr fiel der Schwartenberglauf aus, 2014 musste man nach Oberwiesenthal ausweichen, erinnert der Pulsschlag-Vorsitzende.

Die, die im Skistadion am Bad Einsiedel am Start waren, durften sich aber über gut organisierte Rennen bei besten Bedingungen freuen. Für die Wettkampfstrecken habe man von allen Seiten viel Lob erhalten, sagt Hertel, der das aber gleich an seine Mitstreiter weitergibt. Das sei Verdienst der 30 bis 35 Helfer, die alles sehr gut präpariert haben und an beiden Tagen viele Stunden im Einsatz waren, so der Vereinschef.

Am Samstag hatten die Aktiven Strecken zwischen 1 und 6 Kilometern zu absolvieren, wobei ab der AK10 im freien Stil gelaufen wurde. Über die 6 km lief Philipp Koch (ESV Nassau) die beste Zeit (17:18 min). Schnellste Dame über 4km war Sarah Lehmann (Pulsschlag Neuhausen/16:21). Im Klassikteil am zweiten Wettkampftag warteten Distanzen von 1 bis 15 km. Die Wanderpokale durften Marie Herklotz von der SG Holzhau, die in 14:24 min die Schnellste über 5 km der Damen war, und Nick Fritzsch (ATSV Gebirge/ Gelobtland) über 15 km der Männer (39:42 min) entgegennehmen.

Anett Dietze, die Trainerin der Neuhausener Nachwuchssportler, war mit dem Auftritt ihrer Schützlinge beim "Heimspiel" zufrieden. "Ein sehr gutes Ergebnis, auch wenn die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so stark war", sagt sie. Fast alle der rund 25 Kinder und Jugendlichen bei Pulsschlag waren beim altehrwürdigen Schwartenberglauf dabei und kamen auch in die Medaillenränge. Die Podestplätze habe sie aber nicht gezählt, schmunzelte die 47-jährige Übungsleiterin ob der Fülle der Topplatzierungen. Insgesamt liefen die Neuhausener an beiden Tagen 37-mal aufs Treppchen, darunter 16-mal aufs oberste.

Bereits am Wochenende wird in Neuhausen die nächste Jagd nach Medaillen gestartet. Dann geht es im Skistadion am Bad Einsiedel beim 24. Spielzeugmacherlauf über Strecken von 2 bis 20 km im freien Stil (Samstag) sowie von 2 bis 40 km in der klassischen Technik (Sonntag). Start ist jeweils 10 Uhr.

Seit 2005 richten die Neuhausener, die mit Tom Reichelt und Janko Neuber auch zwei international bekannte und erfolgreiche Langläufer in ihren Reihen haben, diese Veranstaltung aus, die der inzwischen aufgelöste WSV Seiffen einst ins Leben rief. Nach dem sportlichen Hauptgang beim Schwartenberglauf ist der Spielzeugmacherlauf seit mehr als zehn Jahren sozusagen das Dessert. Die Ergebnisse aller vier Rennen gehen zudem in die "xc-Skilanglaufserie" ein, die 2011 Premiere feierte - eine "Tour de Ski" in Neuhausen.

