Heißer Tanz beim Ex-Trainer

Die Handballer der HSG haben in der Adventszeit drei richtige harte Nüsse zu knacken. Morgen geht es zum alten Rivalen nach Zwickau, danach ist noch das Führungsduo der Oberliga zu Gast.

Von Steffen Bauer

erschienen am 02.12.2016



Freiberg. Ihr diesjähriges Weihnachtstreffen haben Andreas Tietze und Jiri Tancos schon vor einer ganzen Weile festgemacht. Zwischen Weihnachten und Silvester treffen sich der Co-Trainer der HSG Freiberg und sein früherer Chef wieder in Louny, der böhmischen Heimat von Jiri Tancos, der acht Jahre als Spieler und Trainer in Freiberg verbracht hat. Obwohl die Beiden mittlerweile eng befreundet sind, habe man zuletzt nicht miteinander telefoniert, sagt Tietze. Tancos sitzt inzwischen beim Zwickauer HC auf der Trainerbank, der morgen die HSG Freiberg zum Punktspiel der Mitteldeutschen Oberliga empfängt.

"Jeder soll sich ganz auf seine Aufgabe und seine Mannschaft konzentrieren", sagt Andreas Tietze. Denn die beiden alten Rivalen, die in der ehemaligen DDR-Liga, in der 2.Bundesliga und später in der Regionalliga Jahr für Jahr die Klingen kreuzten, sind im Moment gewaltig unter Druck. Die Freiberger, die zwischenzeitlich mit 8:8 Punkten auf dem Weg in die angestrebten oberen Regionen der Tabelle schienen, finden sich nach zwei Niederlagen erneut auf einem Abstiegsplatz (13./8:12 Punkte) wieder. Aber auch Zwickau, mit 9:1 Zählern gestartet, ist regelrecht abgestürzt: Nach fünf Niederlagen in Folge stehen die Tancos-Schützlinge mit 9:11 Punkten (9.) direkt vor der Abstiegszone.

"Das wird ein ganz heißer Tanz", lautet deshalb die Prognose des HSG-Assistenten, die alles andere als gewagt sein dürfte. Dabei möchten die Freiberger jedoch die Führung übernehmen. "Wir wollen unbedingt zwei Punkte mitbringen", sagt Tietze. Denn die beiden restlichen Aufgaben in diesem Jahr sind noch schwerer: Nächste Woche kommt der Tabellenzweite Köthen, am 17.Dezember ist der ungeschlagene Primus Bad Blankenburg zu Gast. "Das sind drei ordentliche Nüsse", sagt Tietze, der hofft, dass die Mannschaft Weihnachten nicht wieder im Tabellenkeller verbringen muss.

Dabei haben sich die Freiberger durch das 29:34 gegen Burgenland selbst wieder in Zugzwang gebracht. "Wir sind erneut von unserer Linie abgewichen", sagt Andreas Tietze. Erklären konnte sich das der Grundschullehrer ebenso wenig wie Trainer Anel Mahmutefendic und die anderen HSG-Verantwortlichen. "Die Mannschaft will zu schnell zu viel", lautet eine Theorie des 49-Jährigen. Im Angriff habe man deshalb die Übersicht verloren, den besser postierten Nebenmann übersehen und sei in Einzelaktionen verfallen. Danach büßte auch die Abwehr ihre Sicherheit ein - "und dann war es wieder das alte Lied", so Tietze. "Viele Fehler, und die taktischen Vorgaben wurden nicht mehr umgesetzt."

Nun soll die zweite Heimniederlage auf fremden Parkett korrigiert werden, hofft Tietze, der an den bislang einzigen Auswärtssieg in Delitzsch denkt. "Dort hat die Truppe gezeigt, dass es geht." Zwickau sei auch verunsichert, das müsse man nutzen. Allerdings hatte Grubenlampe den Freibergern zuletzt heimgeleuchtet: Vor ziemlich genau einem Jahr verlor die HSG in Zwickau 32:33, nachdem sie sechs Minuten vor Ultimo mit vier Toren führte. Vor dem morgigen Duell werde sich die Truppe deshalb in großer Runde - mit allen Verantwortlichen sowie Mitgliedern des Vorstandes - einschwören, sagt Tietze. "So etwas darf nicht nochmals passieren."

Mitteldeutsche Oberliga 12. Spieltag - Sa., 17 Uhr: Zwickauer HC Grubenlampe - HSG Freiberg (Sporthalle Zwickau-Neuplanitz)