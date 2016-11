Heißer Tanz statt Lichtelabend

Zwar beginnt am Wochenende die besinnliche Adventszeit, doch ruhig wird es deshalb auf dem Handballparkett nicht zugehen. In Oederan stehen morgen gleich zwei brisante Derbys auf dem Plan.

Von Knut Berger

erschienen am 25.11.2016



Flöha/Oederan. Luisa Rischer hat das Handballspielen praktisch in die Wiege gelegt bekommen. Denn ihr Vater Holger zählte zu dem Team der BSG Einheit Flöha, das in den 1980er Jahren unter Oberaufsicht von Trainer Kurt Lange in der Bezirksliga für Furore sorgte. Aktuell sind es im Lager des VfB Flöha allerdings die Frauen, die die Vereinsfahne hoch halten.

In der 1. Bezirksklasse haben die VfB-Damen zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen und kletterten dadurch mit 12:6 Punkten auf den 4. Tabellenplatz. Morgen müssen sie nun beim HV Oederan angetreten, der mit 13:5 Zählern Zweiter des Klassements ist.

"Wir haben grundsätzlich vor jedem Gegner Respekt und wissen, dass Oederan vor uns liegt. Doch die Tabelle ist, sieht man vom souveränen Spitzenreiter Thalheim einmal ab, sehr ausgeglichen", sagt Luisa Rischer. "Deshalb werden wir nicht ängstlich auflaufen." Grundvoraussetzung für einen positiven Ausgang der Partie sei, dass Flöha erneut mit einer stabilen Abwehr aufwarten und die eigene Abschlussschwäche im Angriff abstellen kann. Dabei muss sich die 25-Jährige sicherlich weniger Gedanken über ihre eigenen Offensivqualitäten machen. Denn sie markierte in den bisherigen neun Spielen immerhin 42 Treffer und ist damit die erfolgreichste Werferin im Flöhaer Lager. Doch nicht nur deshalb zählt die Rückraumspielerin zu den Leistungsträgerinnen beim VfB. Sie führt die Truppe auch als Kapitän an.

In Oederan muss Flöha morgen zwar auf Alexandra Barth und Isabel Bieber verzichten, hat sonst aber alle Spielerinnen an Bord. Um das Tagesziel macht Luisa Rischer, die in der Pressestelle der Bergakademie Freiberg arbeitet, kein Geheimnis. "Wir wollen gewinnen", sagt die Rechtshänderin, die seit der 6. Klasse in Flöha Handball spielt. Nur während ihres Germanistik-Studiums in Rostock pausierte sie, trägt aber seit 2015 wieder das Flöhaer Trikot.

Ganz anders sieht natürlich Robert Eckardt den Fall. "Flöha wird heiß sein, wir sind es auch", kündigt der Coach des HV Oederan an. "Wir wollen das Derby in eigener Halle auf jeden Fall gewinnen." Man sei aber gewarnt, "denn der VfB hat in den vergangenen Wochen konstant erfolgreich gespielt", sagt Eckardt. "Wir werden die Aufgabe keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen und bereiten uns intensiv auf dieses Spiel vor", sagt der Trainer.

Allerdings kann er nicht seine Bestbesetzung aufs Parkett schicken. Mit Ariane Meyer, Loreen Wolfram und Mandy Nitschke fehlen drei Spielerinnen. Dafür rücken Kristin Knebel und Marlene Taubert in das Aufgebot.

Während das Duell der Frauenmannschaften also durchaus als Spitzenbegegnung zu werten ist, geht es beim Aufeinandertreffen der Männer des HV Oederan (9. Platz/ 6:12 Punkte) sowie des SV Grün-Weiß Niederwiesa (11./4:10) um Punkte für den Klassenerhalt. "Wir erwarten in diesem brisanten Spiel eine große Kulisse. Um erfolgreich zu sein, müssen wir an unsere Obergrenze gehen", sagt der Niederwiesaer Trainer Martin Herwick. Er sei sich der Situation bewusst, dass seine Mannschaft punkten muss, um sich aus der Abstiegsregion absetzen zu können. "Motivation ist gut, Übermotivation allerdings nicht", appelliert er an seine Spieler.

Der Niederwiesaer Coach hat diese Woche im Training mit seinem Team viel Zeit dabei verbracht, an den kleinen, wichtigen Details zu arbeiten. "Wenn wir voll konzentriert zu Werke gehen, in der Abwehr Zugriff finden und die leichten Fehler abstellen, dann verfügen wir über genug Potenzial, um die Partie zu gewinnen", sagt Herwick.

Doch das wird alles andere als einfach, denn die Gastgeber haben einen kleinen Lauf. Die letzten beiden Partien hat der HV Oederan gewonnen und will nun alles daran setzen, gegen Niederwiesa den dritten Streich folgen zu lassen. "Ich habe erstmals in dieser Saison alle Spieler an Deck und kann personell aus dem Vollen schöpfen", unterstreicht Oederans Trainer Michael Kranz. Zudem stecke sein Team voller Tatendrang und möchte weiter auf der Erfolgswelle schwimmen. Die Niederwiesaer Mannschaft sei keine Unbekannte, so der HVO-Coach. Schließlich hatten beide Teams im Sommer ein Vorbereitungsspiel absolviert. "Martin Herwick hat eine kompakte Truppe zusammen. Es wird bestimmt ein packendes Derby." Anwurf ist 19 Uhr, die HVO-Damen spielen 17 Uhr.