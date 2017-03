Höhepunkt auf der Matte

Auf zwei Judo-Talente wartet am Wochenende die bislang größte Bewährungsprobe. Toni Richter vom BSC Motor Rochlitz sowie Lilo Barich von der HSG Mittweida nehmen an den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 18 in Herne teil.

Von Robin Seidler

erschienen am 04.03.2017



Rochlitz/Mittweida. Von Nervosität ist bei Toni Richter und Lilo Barich nichts zu spüren. Der 15-jährige Rochlitzer und die 14-jährige Mittweidaerin sehen ihrer Teilnahme bei den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften im Judo heute und morgen eher gelassen entgegen. Beide haben sich bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Schönebeck im Februar dafür qualifiziert. Dort holte Toni Richter Silber in seiner Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm, Lilo Barich erkämpfte Bronze in der Klasse bis 78 kg.

"Ich bin überhaupt nicht nervös, sondern freue mich auf die neue Herausforderung", sagt Toni Richter, der bereits gestern gemeinsam mit dem sächsischen Landestrainer von Leipzig aus die Reise antrat. In der vergangenen Woche ergab sich für den Rochlitzer noch einmal die Möglichkeit, bei Übungskämpfen mit weiteren Athleten in Leipzig neue Fassarten und Haltegriffe zu festigen. "Ich denke, dass mir dieser Tag helfen wird und ich die ein oder andere Technik anwenden kann", sagt Toni Richter.

Der 15-Jährige bezeichnet die Teilnahme an der DM als seinen bisher größten Erfolg. In Herne geht es allerdings sofort Schlag auf Schlag, denn auf dem Weg zu einer möglichen Medaille kann man sich höchstens eine Niederlage leisten. "Es wäre schön, wenn ich ein oder zwei Kämpfe gewinnen könnte", sagt der Rochlitzer, der seit 2010 Judo betreibt und durch eine Werbeaktion in der Schule auf die Sportart aufmerksam wurde. "Toni hat schon beim Deutschland-Pokal Erfahrungen sammeln können und weiß ungefähr, welches Niveau da bei der Meisterschaft auf ihn wartet", sagt Andreas Graf, der Judo-Abteilungsleiter beim BSC Motor Rochlitz. Wichtig sei vor allem, die Meisterschaft zu erleben und weitere Erfahrungen zu sammeln. "Für einen Freizeitverein wie bei uns in Rochlitz ist das schon ein tolles Erlebnis, nun gegen die Sportler der großen Vereine aus Leipzig, Esslingen oder auch Bayern antreten zu dürfen."

Lilo Barich geht schon etwas ambitionierter an ihren Wettkampf. "Am liebsten würde ich um die Medaillen mitkämpfen", sagt die Athletin der HSG Mittweida. Die 14-Jährige gewann bei den Mitteldeutschen Meisterschaften Bronze und feierte damit ihren bislang größten Erfolg. "Irgendwann möchte ich aber auch auf nationaler Ebene vorn mitkämpfen", sagt sie.

Die Mittweidaerin reist heute in Richtung Westfalen, da ihre Kämpfe erst am morgigen Sonntag auf dem Programm stehen. Gestern Abend konnte sie beim Besuch von Leipziger Judoka, die in der Bundesliga aktiv sind, noch einige Techniken abschauen. "Mit dem Judo habe ich meinen Lieblingssport gefunden. Ich mag die Gemeinschaft bei der HSG einfach", so Lilo Barich, die es vorher auch mit Fußball und Volleyball versucht hat.

Zum Judo gekommen ist sie durch ihre Familie. Vater Frank betreibt den Sport seit 1964, Mutter Sabine war zu Studienzeiten aktiv. Auch ihr Bruder Leopold war früher Judoka, fährt nun aber mit dem Rad schnellstmöglich steile Berge hinab. "Ich hatte schon die Wahl zwischen mehreren Sportarten, aber ich wollte schließlich beim Judo bleiben", sagt Lilo Barich - und freut sich auf den Trip nach Nordrhein-Westfalen.

Neben den gemeinsamen Reisen zu den Meisterschaften, wie zuletzt nach Schönebeck, veranstalten die HSG Mittweida und die Judo-Abteilung des BSC Motor Rochlitz zum Teil auch Wettkämpfe gemeinsam - wie das Nikolausturnier. Manchmal gehen die Sportler beider Vereine auch als Kampfgemeinschaft auf die Matte. Die HSG Mittweida hat in der Judo-Abteilung derzeit etwa 100 Mitglieder, in Rochlitz sind es derzeit 32 Kinder. "Derzeit fehlen uns ein wenig die kleinen Sportler im Alter von sechs und sieben Jahren", sagt Andreas Graf.