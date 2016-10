Hohe HÃ¼rde nach den Ferien

Hohe Hürde nach den Ferien

Für die Landesliga-Fußballer des BSC Freiberg wird es nach zwei Wochen Pause wieder ernst. Es warten drei dicke Brocken und ein neuer Torhüter.

Von Steffen Bauer

erschienen am 14.10.2016



Freiberg. Kay Mattheß wollte seine Spieler gestern Abend nach dem Abschlusstraining auf jeden Fall noch einmal nachdrücklich daran erinnern, dass sich die Mannschaft auch am Sonntag trifft. Immerhin zwei Wochenenden hatten die Fußballer des BSC frei, ehe nun wieder die Pflicht in der Sachsenliga ruft. Mit den Kickers Markkleeberg ist die nächste Aufgabe zudem alles andere als einfach: Die Rand-Leipziger stehen mit 9 Punkten aus fünf Spielen auf Rang 6, die Freiberger (5) sind immerhin noch Neunte im Feld der 16Teams, die zum Teil schon zwei Spiele mehr absolviert haben.

Zwar hatte man in den vergangenen drei Wochen die Gelegenheit, "sehr intensiv" zu trainieren, so Trainer Mattheß. Dennoch sei eine so lange Pause mitten in der Saison alles andere als optimal. "Wie soll man da im Rhythmus bleiben und die Spannung hochhalten?", fragt sich wohl nicht nur der BSC-Trainer. Zumindest konnte er mit der Mannschaft nochmals im konditionellen Bereich arbeiten und auch in Sachen Taktik ein paar Lücken schließen. An den Wochenenden gab der Hauptkommissar seinen Männern dann allerdings keine Hausaufgaben mit.

Nach der kurzen Pause im Sommer hätten die freien Tage allen aber gutgetan, sagt Maik Uhlig. Der 33-jährige Abwehrspieler war mit seiner Partnerin für ein paar Tage nach London geflogen. "Nun freuen sich alle auch auf das nächste Spiel." Dass mit Markkleeberg (im Frühjahr gab es ein 0:5) zum "Wiedereinstieg" keine niedrige Hürde wartet, sei kein Problem. Man habe gegen Riesa (2:2) und Spitzenreiter Grimma (2:3) gezeigt, dass man mit allen mithalten kann, sagt Uhlig. "Und so sind wir gleich wieder richtig drin."

Mittendrin steht dann auch Thomas Metzner. Der 33-jährige Torhüter, den der BSC Anfang der Woche überraschend verpflicht hatte, wird am Sonntag sein Debüt im BSC- Trikot geben. Der international erfahrene Keeper, der schon in Spanien, Dänemark und der Schweiz spielte, soll die Mannschaft vor allem in den kommenden vier Spielen unterstützen, in denen Stammkeeper Martin Heydel im Urlaub ist, so Manager Andreas Gartner.

Heydel (32) war in den ersten Partien stets einer der besten Freiberger und ein Garant für die fünf Punkte, die dem BSC zu diesem Zeitpunkt nicht alle zugetraut hatten. Man habe im Vorfeld mit beiden etatmäßigen Torhütern gesprochen, sagt Trainer Mattheß, der die Verpflichtung des Dresdners als Glücksfall für den Verein sieht. "Das ist eine komfortable Situation." Mattheß selbst ist gespannt auf den Neuzugang, der zuletzt bei International Leipzig unter Vertrag stand und gestern erstmals zum Training erwartet wurde.

Nicht zuletzt könne Robin Fritzsche, gerade zur Nummer 2 hinter Heydel aufgerückt, von der Erfahrung Metzners profitieren. Vor allem angesichts der dicken Brocken - nach Markkleeberg kommen der Tabellenvierte Pirna-Copitz und der Dritte Eilenburg auf den Platz der Einheit - will der BSC-Trainer zugleich auch Druck vom 19-Jährigen nehmen. Fritzsche hat bislang nur in Freundschaftsspielen und einmal im Pokal das BSC-Tor gehütet.

"Wir wollen Robin nicht gleich verheizen", sagt Mattheß. Zudem sei der junge Keeper im Moment gesundheitlich angeschlagen, so der Coach. "Das heißt, wir haben auf keinen Fall etwas falsch gemacht."

Sachsenliga 8. Spieltag - So., 15 Uhr: Kicker 94 Markkleeberg - BSC Freiberg (Sportpark Camillo Ugi)