Hugos wollen die Dachse fordern

Die Oberliga-Handballer der HSG Freiberg haben eine treue Anhängerschaft. Doch am 12. Mai werden deren Mitglieder nicht für das Team trommeln und klatschen. Sie fordern die Mannschaft zum Duell auf dem Parkett.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 15.04.2017



Freiberg. Wenn schon, dann richtig. Getreu diesem Motto haben sich die Mitglieder des Fanclubs der HSG Freiberg einen Arbeitstitel für das Projekt ausgesucht, das sie Anfang dieses Jahres ehrgeizig angegangen sind. "Erste gegen die Wand spielen" lautet dieser Arbeitstitel. Denn die Fans wollen nach dem Ende der Saison gegen die erste Mannschaft der HSG Freiberg, die Oberliga-Handballer, ein Spiel bestreiten und haben dafür fleißig trainiert.

"Das wird kein normales Freundschaftsspiel. Die Jungs sollen sich schon mal warm anziehen", sagt Tom Walther, Kapitän der Fan-Truppe. "Wir hoffen, dass sie trotz der deutlichen Niederlage, die wir ihnen beibringen werden, optimistisch in die Vorbereitung auf die neue Saison gehen." Denn seine Mannschaft sei topfit, sagt Walther. "Wir haben eine Mischung aus 20Mädels und Jungs im Alter von 15 bis knapp über 50 Jahren." Zwar haben einige beim Trainingsstart zum ersten Mal überhaupt einen Handball angefasst. "Aber wir sind motiviert. Und Spiele werden ja bekanntlich im Kopf entschieden", sagt Walther.

Immerhin haben die Handball-Laien einen fähigen Trainer für ihre Truppe gewinnen können: HSG-Kapitän Jens Tieken bringt den Fans die grundlegenden Regeln und Techniken des Handballs bei. "Sie machen sich wirklich gut", sagt er und zwinkert dabei nicht einmal mit den Augen. "Wie sich die Mädels und Jungs seit der ersten Trainingseinheit verbessert haben, ist tatsächlich erstaunlich." Tom Walther dreht den Spieß um: "Wir empfinden es vielmehr so, dass sich die Erste verbessert hat, seit einige der Spieler bei uns mitmachen durften", sagt er. Neben Tieken haben auch schon Kevin Elsässer und Torhüter Tino Hensel ab und zu als Trainer mitgeholfen. "Seit sie das machen, geht es in der Liga bergauf", sagt Walther. "Scheinbar motiviert sie die Aussicht auf das Spiel gegen uns."

Zum großen Duell kommt es am 12. Mai, Anwurf soll 19 Uhr sein. Die Fans werden dann als "Die Hugos" auflaufen. "Denn unser Coach Jens Tieken hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Spitznamen von uns verpasst bekommen. Einer davon war Hugo, weil er während einer Fete immer wieder das Getränk Hugo an die Damen ausschenken musste", erklärt Tom Walther. Für die passenden Trikots mit dem Teamnamen haben die Hugos übrigens einen Sponsor in den eigenen Reihen gefunden.

Ob sein Team gegen die HSG-Dachse eine Chance haben wird, hängt nach Meinung des Kapitäns auch von der Unterstützung von den Rängen ab. "Auf unseren Hallensprecher können wir nicht bauen. Der steht im Tor, und wir haben es nicht geschafft, ein Funkmikro in seinen Helm einzubauen", sagt Walther. "Also müssen die Fans auf der Tribüne mehr Krach machen."

Aber wer sollen diese Fans sein, wenn der Fanclub doch auf dem Parkett steht? "Das übernimmt der Vorstand", sagt Stefan Lange, Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft. "Und wir machen das sehr gern. Denn was die Fans in dieser Saison geleistet haben, war schon gigantisch." Auch in schwierigen Phasen hätten die Anhänger immer hinter der Mannschaft gestanden, so der Funktionär. "Daheim haben sie uns zu manchem Sieg getragen, auswärts waren regelmäßig bis zu 50Fans dabei. Das sucht in der ganzen Liga seines Gleichen."

Damit das Gaudi-Spiel der Fans gegen ihre Lieblinge ein großer Spaß wird, lädt Lange alle Handballfans zum Zuschauen ein. "Sechs Tage nach dem letzten Saisonspiel ist das ein schöner Abschluss. Eintritt verlangen wir nicht, aber wir stellen eine Spendenbox für unsere Nachwuchsabteilung auf."

Freundschaftsspiel HSG Freiberg gegen den Fanclub: Freitag, 12. Mai, 19Uhr in der Freiberger Ernst-Grube-Halle. Eintritt frei.