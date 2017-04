"Ich gehe mit einem guten Gefühl"

Nach dem gesicherten Klassenerhalt hat der Coach der Freiberger Handballer seinen Abschied angekündigt - Nachfolger gibt es noch nicht

erschienen am 26.04.2017



Freiberg. Cheftrainer Anel Mahmutefendic verlässt zum Saisonende die Oberliga-Handballer der HSG Freiberg. Thomas Reibetanz hat sich mit dem 39-Jährigen sowie mit Stefan Lange, dem Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft, unterhalten.

Freie Presse: Am Samstagabend noch der Jubel über den Klassenerhalt, am Montagabend aber gedrückte Stimmung in der Kabine. Wie kam es dazu?

Anel Mahmutefendic: Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich leider nach dieser Saison die HSG verlassen werde. Das war ein extrem schwerer Gang für mich. Stefan Lange: Wir haben uns darauf geeinigt, die Mannschaft schnellstmöglich über diesen Abschied zu informieren, so wie es Anel in den vergangenen Tagen auch mit mir gemacht hat.

Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Mahmutefendic: Da kamen mehrere Dinge zusammen. Zunächst einmal: Ich habe mich in Freiberg immer wohl gefühlt, deshalb ist ein Wechsel eigentlich nicht nötig. Ich habe aber ein Angebot von einem aktuellen Zweitligisten bekommen, der wohl sicher absteigt. Doch die Mannschaft will wieder hoch. Und diese Aufgabe ist aus rein sportlicher Sicht sehr reizvoll. Dazu kommt, dass ich näher an meiner Familie in Holland bin. Lange: Für uns als Verein war das eine große Überraschung, weil wir die kommende Saison bereits gemeinsam geplant haben. Jedoch wussten wir immer, dass Anel höherklassig in Deutschland trainieren will und die aktuellen Erfolge sowie die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, Begehrlichkeiten wecken könnten. Wir haben ihm keine Steine in den Weg gelegt und den eigentlich bis Sommer 2018 gültigen Vertrag vorzeitig aufgelöst. Mahmutefendic: Auch für mich kam das Angebot sehr überraschend. Und ich musste mich leider schnell entscheiden.

Um welchen Verein geht es, und wann kam das Angebot?

Mahmutefendic: Es geht um den TV 1893 Neuhausen aus Baden-Württemberg. Das Angebot kam vor zwei Wochen. Fünf Tage lang habe ich sehr viel nachgedacht und alles abgewogen. Es wäre einfacher gewesen, wenn ich mich in Freiberg nicht so wohl fühlen würde. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt. Lange: Anel hat mich kurz vor Ostern informiert. Das war für beide Seiten kein einfaches Gespräch.

Herr Lange, Sie sagen selbst, dass die kommende Saison bereits gemeinsam geplant wurde. Wie geht es nun weiter?

Lange: Zunächst einmal verstehe ich die Entscheidung. Wir wussten von dem Anspruch, den Anel hat. Jetzt gilt es, nicht lange zu trauern. Wir haben ja nicht nur mit Anel, sondern auch mit seinem Co-Trainer Andreas Tietze die Kaderplanung gemacht. Das war eine Teamarbeit, in die auch Uwe Lange als Trainer der zweiten Mannschaft immer involviert war. Mahmutefendic: Diese Zusammenarbeit wird sich auch nicht ändern. Wenn ich mit potenziellen Spielern spreche, werde ich weiterhin alles geben, dass diese Leute nach Freiberg kommen.

Werden wir konkreter: Verlassen durch diese Entscheidung aktuelle Spieler den Kader?

Lange: Das kann ich noch nicht sagen. Aber es macht die Verhandlungen nicht einfacher. Denn viele Spieler haben sich gerade durch Anel eine Weiterentwicklung versprochen. Wichtig für uns ist weiterhin, dass wir auf den eigenen Nachwuchs setzen. Von diesem Weg gehen wir nicht ab. Mahmutefendic: Ich hoffe, dass jeder Spieler, der bereits zugesagt hat, daran glaubt, dass die HSG-Verantwortlichen einen guten Trainer finden, der die Mannschaft weiterführt. So haben wir immer gearbeitet. Wir wollten nie, dass alles von meiner Person abhängt. Auch das Nachwuchskonzept, das wir aufgebaut haben, kann nahtlos weitergeführt werden. Ich gehe mit einem guten Gefühl.

Gibt es denn schon einen neuen Trainer?

Lange: Nein. Aber es gibt Gespräche und Kandidaten. Wir suchen schnell nach einer passenden Lösung. Wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen.

Warum fällt dieser Abschied besonders schwer?

Mahmutefendic: Weil es bei mir immer um mehr geht als nur um Handball. In den eineinhalb Jahren ist zu diesem Verein, seinen Spielern, seinen Verantwortlichen und seinen Fans eine enge Freundschaft entstanden. Besonders in der schweren Phase, als es in der Hinrunde der aktuellen Saison absolut nicht gut lief, haben wir immer offen und ehrlich miteinander geredet. Beide Seiten hätten aufgeben können. Beide Seiten haben aber zusammengehalten und am Ende Erfolg gehabt. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Lange: Meine Familie hatte es an den Ostertagen nicht leicht mit mir, weil ich sehr emotional auf diese Entscheidung reagiert habe. Da ist nicht nur eine tiefe Freundschaft entstanden, wir haben auch auf sportlicher Ebene umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Mit der HSG werden wir den eingeschlagenen Weg weitergehen. Das hätten wir gern mit Anel gemacht. Aber auch jetzt lassen wir uns nicht davon abbringen. Mahmutefendic: Wenn man sieht, was wir in eineinhalb Jahren geschafft haben, ist mir nicht bange um die Zukunft dieses tollen Vereins. Alles ist möglich. Auch ohne mich. Und eins noch: Wir haben die besten Fans dieser Liga! Danke dafür.