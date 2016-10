Im Regen nach vorn gepaddelt

Beim letzten Saisonhöhepunkt haben die Kanuten der SG Lauenhain zwar viele Medaillen erkämpft, schrammten in der Mannschaftswertung aber knapp am Podium vorbei. Auf dieses schafften es die Wassersportler des SKSV Mittweida.

Von Robin Seidler

Lauenhain. Olympische Medaillen zum Anfassen bekamen die Kanuten bei der 22. Lauenhainer Meilenregatta am Samstag. Die Medaillengewinner aus Rio de Janeiro Steffi Kriegerstein und Tom Liebscher gaben sich während der Regatta die Ehre, schrieben Autogramme und beantworteten viele Fragen. Für die 270 Aktiven der 17 Vereine konnte es trotz des Dauerregens keine bessere Motivation für die eigene Medaillenjagd geben.

Die Gastgeber der SG Lauenhain schafften es in der Mannschaftswertung auf den 4. Platz. Der jüngste Starter Tim Korehnke konnte sich über zwei Goldmedaillen freuen. Seine Mannschaftskameraden standen ihm nicht nach. So konnten sich Moritz Mai (2x Gold), Max Korehnke (Gold und Silber), Gerry Nöbel (2x Silber), Frances Dietze (2x Silber), Karl Tretbar (Silber und Bronze) und Lars Hahn (Silber und Bronze) auch jeweils über zwei Medaillen freuen. Je eine Medaille erkämpften sich Cynthia Dietze (Gold), Nino Nagel (Gold), Laura Weber (Silber), Marco Bemmann (Silber), Anna Mai (Bronze), Raphael Weber (Bronze), Toni Nagel (Bronze) und Björn Hausmann (Bronze). Die Mannschaftswertung gewann der SC DHfK Leipzig vor dem WSV "Am blauen Wunder" Dresden und dem SKSV Mittweida, der vom Nachwuchs bis zu den Senioren Teilnehmer am Start hatte.

Bei den Kindern und Jugendlichen konnten Gina Klietsch (2x Gold), Laura Striegler (2x Gold), Moritz Wehlend (2x Gold) und Elias Kosterlitzky (2x Silber) jeweils zwei Medaillen mit nach Hause nehmen. Bei den Senioren gelang das Sepp Brabandt (2x Gold), Thomas Arzt (2x Gold), Christian Lohs (Gold und Silber) und Hans-Jürgen Klapproth (Gold und Silber). Über jeweils eine Medaille konnten sich Emily Breidel (Gold), Felix Walter (Gold), Lea Apitz (Silber), Jule Gieselbrecht (Silber), Tim Kaldenhoff (Silber), Klaus Förster (Silber), Klaus Manthey (Silber), Maike Link (Bronze) und Lucas Striegler (Bronze) freuen.

Ein durchmischtes Fazit zieht das Geringswalder Trainer-Duo Ines Naarmann und Frank Lindner. So brachten die neun Aktiven im Alter von zwölf bis 37 Jahren einmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze mit nach Hause an den Großteich und belegten damit Platz 11 von 14 Mannschaften. Eine herausragende Leistung bot Annett Backofen (47), die gemeinsam mit einer Sportkameradin vom SC DHfK Leipzig im Zweier-Kajak aufs oberste Treppchen paddelte.

Der Lauenhainer Kanu-Abteilungsleiter Erik Korehnke zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung. "Trotz des schlechten Wetters war es eine gelungene Veranstaltung, natürlich mit den Besuchen der Medaillengewinner als Höhepunkt", resümierte er. Seine Schützlinge werden am Wochenende noch einmal vereinsintern auf der Zschopau paddeln, danach werden die Boote in ihr Winterquartier gebracht und für die Wassersportler beginnt die Hallensaison. "Dort legen wir dann vor allem Wert auf Kraft sowie Kondition und werden auch viele Läufe absolvieren", kündigt Korehnke an. (mit grün)