Jubilar hat neue Talente im Blick

Ob als Trainer, Wettkampfrichter oder Geschäftsführer - Ingolf Bartsch ist seit 30 Jahren im Karatesport tätig. Für seine Verdienste wurde er vom Karateverband mit dem 4. Dan ausgezeichnet.

Von Robin Seidler

erschienen am 10.02.2017



Frankenberg. Fünfmal in der Woche trainiert Ingolf Bartsch die Karate-Jugend des Go-Ju Frankenberg und von Sotchoku Chemnitz III. Außerdem ist er in beiden Karatevereinen der Vorstandsvorsitzende. Unter anderem diese ehrenamtlichen Verdienste sind es, weshalb ihm bei der Landesmeisterschaft in Frankenberg am vergangenen Wochenende vom Präsidenten des Deutschen Karateverbandes, Wolfgang Weigert, der 4. Dan überreicht wurde.

"Ich freue mich natürlich sehr über die Auszeichnung, weil bei dieser nicht nur sportliche, sondern auch menschliche Eigenschaften ausschlaggebend sind", sagte der Frankenberger, der zugleich Geschäftsführer beim Sächsischen Karatebund ist. In Japan sei eine Dan-Verleihung zwar die höchste Auszeichnung, doch Ingolf Bartsch möchte ihr in seinem Fall keine so große Bedeutung beimessen. "Ich habe den 3. Dan seit mehr als 15 Jahren. Aber die Zahl, die davor steht, ist mir eigentlich egal", sagt er und begründet seine Meinung: "Um die Meistergürtel zu erlangen, muss man auch gewisse Prüfungen entwickeln. Man kann sich im Karatesport allerdings auch außerhalb dieser Prüfungen weiterbilden." Entscheidend sei letztlich, was auf der Matte passiert. "Und da kann es schon einmal vorkommen, dass der Träger eines 2.Dan den eines 6. Dan schlagen kann", sagt Bartsch.

Der 59-jährige Frankenberger fing in seiner Jugend ursprünglich mit dem Judosport an. "Nach meiner Armeezeit bei der Marine wollte ich Judo aber nur noch als Hobby", erinnert sich der Erzgebirger, der damals in Schwarza bei Rudolstadt lebte. "Dann lernte ich einen Offizier kennen, der Karate anbot." Als es für Bartsch in seine ursprüngliche Heimat nach Zschopau zurückging, besorgte er sich mit drei Freunden Bücher, um mit diesem Wissen Karate-Trainingseinheiten zu gestalten. "Vom Geist her sind sowohl Karate als auch Judo Kriegskünste, beim Karate hat man mehr Schlag- und Tritttechniken", erläutert Bartsch den Unterschied.

Von Beginn an baute Ingolf Bartsch schließlich die Vereine in Frankenberg und Chemnitz mit auf und hat etliche Sachsenmeister und Teilnehmer an nationalen Titelkämpfen geformt. Seit 1993 fungiert er zudem als Schatzmeister und Geschäftsführer im Sächsischen Karatebund, seit 2001 hauptberuflich. Zudem war er 15 Jahre lang Bundeskampfrichter. "Dort habe ich mich allerdings vor drei Jahren zurückgezogen, sodass an den Wochenenden ein wenig mehr Zeit für die Familie bleibt", erzählt Bartsch. Seine Frau Cornelia ist stellvertretende Vorsitzende im Frankenberger Verein, seine beiden Söhne Tim (13) und Patrick (35) auch aktiv.

Für den Geschäftsführer und Trainer liegt natürlich ein besonderes Augenmerk auf der Entwicklung des sächsischen Karatesports - auch im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 2020. In Tokio wird Karate erstmals olympisch sein. "Diese Spiele kommen für die sächsischen Athleten aber noch zu früh", meint Bartsch. Der Verband müsse nun auch an der Spitze entsprechende Athleten fördern, die international bestehen können. "Wenn wir in der Nachwuchsarbeit vorankommen, können wir Topathleten entwickeln", erklärt der Geschäftsführer und denkt dabei an die Olympischen Sommerspiele 2024. Wichtig sei, bei diversen Meisterschaften beständige Wettkämpfe abzuliefern. "Einige Vereine, vor allem Rochlitz, machen das schon ganz gut. In Stollberg und Meißen gibt es auch eine gute Nachwuchsarbeit, andere Vereine werden sicher nachziehen.

In Frankenberg selbst ist Ingolf Bartsch derzeit dabei, nach einem Umbruch einige Talente wieder für Wettkämpfe zu entwickeln. "Dort werden wir allerdings noch etwas länger brauchen", sagt der Karate-Aktivist.