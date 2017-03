Judo-Talente sammeln Erfahrung

Toni Richter aus Rochlitz sowie Lilo Barich aus Mittweida sind bei ihrer Premiere bei der Deutschen U18-Meisterschaft in Herne früh ausgeschieden. Dennoch war die Teilnahme im Ruhrgebiet ein Erlebnis.

Von Robin Seidler

erschienen am 07.03.2017



Rochlitz/Mittweida. Ein wenig haben Toni Richter vom BSC Motor Rochlitz und Lilo Barich von der HSG Mittweida bei den Deutschen U18-Judomeisterschaften mit einer Medaille geliebäugelt, doch letztlich reichte es in Herne nicht für den großen Coup. Beide mittelsächsischen Athleten schieden früh aus.

Der 15-jährige Rochlitzer musste dabei in seinem ersten Kampf auf nationaler Ebene gleich Überstunden absolvieren. Nach einem Freilos traf er auf Ron Schwarzer von der Homburger Turngemeinde aus Hessen. Nach vier Minuten Kampfzeit auf der Tatami hatten beide Judoka zwei Bestrafungen bekommen, aber noch keine Wertung erzielt. Somit ging der Kampf in die Verlängerung. Nach insgesamt 5:54 Minuten bekam Toni Richter seine dritte Bestrafung und verlor den Kampf gegen den späteren Fünften damit. In Toni Richters Altersklasse bis 43 kg war es der zweitlängste Kampf in der Hauptrunde. Das endgültige Aus kam für ihn dann in der Trostrunde. Gegen Paul Kral aus Mönchengladbach ging der Rochlitzer zwar mit einer Wertung in Führung, doch aus einer Festhaltetechnik konnte er sich wenig später nicht mehr befreien. "Dennoch war es für ihn ein tolles Erlebnis. Die Erfahrungen kann er in zwei Wochen beim Internationalen Judoturnier in Aue einbringen", sagt sein Heimtrainer Andreas Graf.

Für die Mittweidaerin Lilo Barich war das Turnier in der Klasse bis 78 kg ähnlich kurz. In der Hauptrunde unterlag sie bereits nach 21 Sekunden gegen Hannah Schatten von Bayer Leverkusen, in der Trostrunde musste die 14-Jährige ebenfalls schon nach einem Kampf die Segel streichen. Hier verlor sie gegen Kim Chantal Tepelmann aus Schwerin. Für Vater Frank Barich, der mit in Westfalen war, ist das frühe Ausscheiden halb so schlimm. "Die Teilnahme an der DM ist schon ein Erfolg. Lilo hat in diesem Jahr bei der DM reingeschnuppert und nun noch zwei Jahre Zeit, dort auch anzugreifen", sagt er. Auch die Landestrainer haben sich zufrieden über die beiden mittelsächsischen Debütanten geäußert. Für Lilo Barich steht nun erst einmal die Prüfung zum 1. Kyu (brauner Gürtel) auf dem Programm.