Junge Damen schon meisterlich

Die Tischtennisspieler- innen des SV Saxonia Freiberg haben den Sprung in die Meisterrunde der Damen-Bezirksliga geschafft. Dabei ist das Stammquartett im Durchschnitt noch keine 16 Jahre alt.

Von Steffen Bauer

erschienen am 08.03.2017



Freiberg. Tino Steidel ist in der Sporthalle sehr oft in netter und ziemlich junger Begleitung. Denn der 33-jährige Jugendwart des SV Saxonia Freiberg ist zugleich Trainer des Freiberger Damenteams, das in dieser Saison in der Bezirksliga Dresden eine sehr gute Rolle spielt. Dabei könnten Paula und Lena Uhlig (beide noch 15), Katja Schreiber (15) und Philine Egri (18), das aktuelle Stammquartett bei Saxonia, noch locker im Nachwuchsbereich mitmischen. Auch Pauline Müller (15) und Lucie Wagner (17), die beiden Ergänzungsspielerinnen, drücken noch die Schulbank.

Obwohl das Team nun schon seit drei Jahren im Damenbereich am Tisch steht, "sind wir nach wie vor die jüngste Mannschaft der Liga - mit Abstand", sagt der Saxonia-Trainer. Das sehr ehrgeizige Quar- beziehungsweise Sextett (bei den Punktspielen stehen jeweils nur vier Spielerinnen am Tisch) hat sich jedoch längst in der dritthöchsten Damen-Spielklasse in Sachsen etabliert. Als Fünftplatzierte schafften die jungen Freibergerinnen gerade den Sprung in die Meisterrunde der besten Sechs, wo sie diesen Rang mit einem Sieg und einer Niederlage gefestigt haben. Das Erreichen der Meisterrunde im Feld der zwölf Teams ist das erklärte Ziel gewesen, sagt Tino Steidel. "Wir liegen genau im Plan."

Bei drei Punkten Rückstand auf den VfB Hellerau-Klotzsche (wo die Saxonia-Damen kürzlich 8:6 gewannen) ist sogar noch Platz 3 in Reichweite. Der würde zur Teilnahme an den Relegationsspielen zur Landesliga berechtigen. Das sei im Moment aber kein Thema, wiegelt der Saxonia-Trainer ab. Zumal die Personaldecke nicht sehr dick sei. Über eine Verstärkung, auch im Hinblick auf die neue Saison, wäre man nicht böse, so Steidel augenzwinkernd.

Vor dieser Saison war bereits Katja Schreiber aus Zethau zum SV Saxonia gekommen und überzeugte mit bislang 24:15 Siegen. Auf die gleiche positive Einzelbilanz kann Paula Uhlig verweisen, die an Nummer 1 bei Saxonia steht. Zwillingsschwester Lena ist mit 27:6 Siegen im Moment die erfolgreichste des Teams, während Philine Egri als Nummer 3 bislang 5:25 Spiele verbuchte. Die 18-Jährige ist aber schon im Abi-Stress und kann kaum trainieren, erklärt der Übungsleiter. Lucie Wagner (2:4) und Pauline Müller (0:3) kamen erst zwei- beziehungsweise einmal zum Einsatz.

Sein Team soll vor allem weiter Spielpraxis und Erfahrungen sammeln, sagt Steidel, um bald auch mit den Spitzenteams mithalten zu können. Die HSG Mittweida, aktuell auf Platz 2, tritt zwar sogar mit zwei 13-jährigen Spielerinnen an - "sie haben aber auch zwei erfahrene Damen, die in kniffligen Situationen die Nerven behalten", so Steidel. Der gelernte Industriekaufmann, der auch im Vorstand des 100-köpfigen Vereins sitzt, ist sich jedoch sicher, dass seinen Mädels, die teilweise schon bei Landesmeisterschaften Medaillen gewinnen konnten, die Zukunft gehört.

Mit mehr als 60 Aktiven bilden die Tischtennisspieler das Gros des SV Saxonia. Die Männer haben insgesamt acht Teams im Wettkampfbetrieb, während für die 20 Kinder und Jugendlichen in dieser Saison vor allem die Kreis-Kinder- und Jugendspiele auf dem Plan stehen.

Die Saxonia-Damen erwartet neben den restlichen drei Spielen in der Bezirksliga-Meisterrunde noch ein weiterer Höhepunkt: Sie sind in der sächsischen Pokal-Endrunde dabei. Im Bezirkspokal hatten die Freibergerinnen dank eines starken Auftrittes der Uhlig-Zwillinge Titelverteidiger HSG Mittweida mit 3:1 düpiert. Anfang April warten nun die beiden anderen sächsischen Bezirkspokalsieger auf das junge Team.