Junge Damen sorgen für Furore

Bei der mittelsächsischen Sportlerumfrage für den Monat Januar stehen besonders die Wintersportler im Mittelpunkt. Eine Basketball-Mannschaft und eine Leichtathletin hoffen ebenfalls auf Stimmen.

Von Robin Seidler

erschienen am 11.02.2017



Freiberg/Mittweida. Auch im Januar haben in Mittelsachsen Sportler - zum Teil sogar international - für Furore gesorgt. Die "Freie Presse" stellt heute wieder fünf Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Monats vor. Dabei sind drei Wintersportlerinnen aus dem Erzgebirge sowie eine Leichtathletin und ein Basketballteam aus Mittweida.

Skilangläuferin Anna-Maria Dietze von Pulsschlag Neuhausen: Bei den Deutschen Meisterschaften in Oberwiesenthal stand die 17-Jährige gleich zweimal ganz oben auf dem Siegerpodest. In der Altersklasse U 18 entschied sie den Klassik-Sprint für sich, und auch im Freistil-Rennen über 5 km kam sie als Erste ins Ziel. Verdienter Lohn war zudem die Teilnahme an der Junioren-WM in den USA.

Die Basketballer der HSG Mittweida: Mit fünf Siegen in Folge haben sich die Mittweidaer Korbjäger in der Landesliga zu einem Spitzenteam gemausert. Momentan stehen sie auf dem 3. Tabellenplatz, doch auch der Staffelsieg ist keinesfalls unrealistisch. Auf Spitzenreiter Wurzen fehlen den HSG-Basketballern ganze zwei Punkte.

Leichathletin Sandy Uhlig von der LG Mittweida: Gleich drei Hallen-Landesmeistertitel holte sich die 16-Jährige im Januar. Im Kugelstoßen wurde sie sowohl in der Altersklasse U 18 als auch in der U 20 sächsische Meisterin, außerdem im Diskuswerfen der U 18. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Halle ließ sie weitere Achtungszeichen folgen: Im Kugelstoßen ihrer Altersklasse wurde sie Zweite, im Diskuswerfen gewann sie den Titel.

Skilangläuferin Julia Richter vom SSV Sayda: Bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U20 in Oberwiesenthal triumphierte die 19-Jährige im Sprint. Zudem durfte sie sich beim Skiathlon über zweimal 5 km über die Silbermedaille freuen. Auch für sie war das die Fahrkarte zu den Junioren-Weltmeisterschaften in den USA.

Skilangläuferin Anne Winkler vom SSV Sayda: Die 22-Jährige hatte sich zum dritten Mal in Folge für die U 23-WM qualifiziert, nachdem sie zuvor vom Deutschen Skiverband für einen Weltcup-Start nominiert worden war. Im italienischen Toblach holte sich die Sportsoldatin mit Platz 21 im Prolog sogar zum zweiten Mal in ihrer Karriere Weltcuppunkte und löste damit das WM-Ticket in den US-Bundesstaat Utah.

Mitmachen Von heute, 6 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, ist der Telefon-TED geschaltet. Die Nummern für die Kandidaten sind am Ende der Kurzporträts angegeben. Ein Anruf kostet 25 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Andere Netze können davon abweichen. Auch im Internet können Fans und interessierte Sportbegeisterte bis Dienstag an der Abstimmung zum Sportler des Monats teilnehmen.

