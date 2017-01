Junge Gäste zaubern auf dem Parkett

Die Fußballer des BSC forcieren ihre Nachwuchsarbeit. Nachwuchsteams aus knapp 20Vereinen tummelten sich beim Silberstadtpokal in Freiberg.

Von Steffen bauer

erschienen am 11.01.2017



Freiberg. Fußball-Nostalgiker dürften schon etwas ins Schwärmen geraten sein, zumindest was die Vereinsnamen betrifft: Dynamo Dresden, Chemnitzer FC, 1. FC Lok Leipzig, FSV Zwickau, Hallescher FC, Erzgebirge Aue - fast die halbe ehemalige DDR-Oberliga tummelte sich am Wochenende in der Freiberger Ernst-Grube-Halle. Dort, wo früher jahrzehntelang ehemalige Oberliga- und Nationalspieler bei den traditionellen Oldie-Turnieren die Klingen kreuzten, zaubern nun aber die Nachwuchsfußballer. Gleich viermal ging es um die Silberstadtpokale 2017 des BSC Freiberg, wobei zum Teil 150 Zuschauer die hochklassigen und zum Teil dramatischen Spiele verfolgten, so BSC-Manager und Mitorganisator Andreas Gartner.

Vor allem das Turnier der D-Junioren war dabei ein Leckerbissen, sagt der Freiberger Fußball-Chef. "Die Jungs haben wirklich gezaubert." Dabei setzten sich die jungen Kicker aus dem tschechischen Teplice am Ende im 9-m-Schießen gegen Budissa Bautzen durch. Zudem stellten die Gäste aus dem Nachbarland mit Jan Grümann den besten Torhüter und mit Tadeas Vachousek den besten Torschützen (9). Vater Stephan Vachousek, sei früher auch bei Olympique Marseille unter Vertrag gewesen, erzählt Gartner.

Die BSC-Jungen, die sich nach einer Niederlage gegen den HFC mit Platz 10 zufrieden geben mussten, knüpften schon im vorigen Jahr erste Bande zum FK Teplice. Nach einer Stippvisite der elf- und zwölfjährigen Tschechen geht es nun vor Ostern zum Gegenbesuch in die nordböhmische Stadt. "Wir wollen diese Kooperation Stück für Stück vertiefen", sagt Gartner.

Beim Turnier der F-Junioren nahm die U 9 des VfL Pirna-Copitz den Silberstadtpokal mit an die Elbe. Im Finale besiegte das Team den FSV Zwickau mit 2:0. Die F-Jugend des BSC verlor im 7-m-Schießen um Platz 7 gegen Aue. Auf Platz 6 kam der Hetzdorfer SV, der mit Tom Haubold den besten Torhüter dieses Turniers stellte. Bei den Teams der U 11 sicherte sich der FSV Zwickau die Trophäe nach einem 1:0-Finalsieg gegen den Chemnitzer FC. Die E-Junioren des BSC gaben sich im Halbfinale dem späteren Turniersieger erst im 9-m-Schießen geschlagen und wurden Vierte. Beim Turnier der U12 setzte sich der Chemnitzer FC durch. Die Freiberger unterlagen im Spiel um Platz 5 gegen Teplice.

"Die vier Turniere waren eine absolute runde Sache", sagt Maik Uhlig, der Geschäftsführer und langjährige Jugendleiter des BSC. Mit der Serie, die 2017 ihre zweite Auflage erlebt, knüpft der BSC an die Turniere um den "Solarworld-Cup" an, die bis 2014 stattfand. Zuvor hatte sich der Freiberger Nachwuchs viele Jahre bei den traditionellen Mineralpokalturnieren vorgestellt. Die neue Serie, bei der mehr als 40 Vereine bei insgesamt elf Turnieren ihre Visitenkarte abgeben, sei wichtig bei der weiteren Forcierung der Jugendarbeit im Verein, betont Uhlig. Zurzeit habe der BSC zwar elf Nachwuchsteams, aber keine Mannschaft bei den A- und B-Junioren. "Auch diese beiden Altersklassen wieder zu besetzen, bleibt unser großes Ziel", sagt der 33-Jährige. Gegen die zum Teil hochkarätige Gäste können alle viele Erfahrungen sammeln, "und für die Jungs sind das prima Erlebnisse".

Unterstütz wird der Verein dabei auch von der Stadt und den Stadtwerken, freut sich Manager Gartner. "Damit wird der Name Silberstadt Freiberg regional und überregional weiter bekannt gemacht."

Statistik U 9: 1. VfL Pirna-Copitz, 2. FSV Zwickau, 3. SC Borea Dresden, 4. 1. FC Lok Leipzig, 5. Chemnitzer FC, 6. Hetzdorfer SV, 7.FC Erzgebirge Aue, 8. BSC Freiberg

U 11: 1. FSV Zwickau, 2. Chemnitzer FC, 3. 1 .FC Lok Leipzig, 4. BSC Freiberg, 5. VfL Pirna-Copitz, 6. NFV Gelb Weiß Görlitz, 7. SG Dresden Striesen, 8. Budissa Bautzen

U 12: 1. Chemnitzer FC, 2. FC Erzgebirge Aue, 3. FSV Zwickau, 4. VfL Pirna-Copitz, 5. FK Teplice, 6. BSC Freiberg, 7. SC Borea Dresden, 8. SG Weixdorf

U 13: 1. FK Teplice, 2. Budissa Bautzen, 3. FC Grimma, 4. Dynamo Dresden, 5. FC Erzgebirge Aue, 6. RB Leipzig, 7. SC Borea Dresden, 8. VfB Auerbach, 9. Hallescher FC, 10. BSC Freiberg