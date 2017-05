Kanu-Talente paddeln vorn mit

300 Rennkanuten waren bei der Sprintregatta des SKSV Mittweida dabei. Für die Gastgeber haben auch fünf schnelle Mädchen Medaillen aus dem Wasser gefischt.

Von Robin Seidler

erschienen am 30.05.2017



Mittweida. Stefan Rose vom Sächsischen Kanusportverein (SKSV) Mittweida ist überzeugt, dass diese Kombination an talentierten Mädchen in diesem Jahr noch für kräftig Furore sorgen können. Die Mittweidaerinnen Friederike Wilms, Emily Breidel und Jule Giselbrecht sowie die Geringswalderinnen Lena Voigt und Lisa Backofen haben durchaus das Zeug dazu und dabei sogar noch eine Ersatzkanutin. Sie gewannen im Vierer-Kajak der Schülerinnen auf der Talsperre Kriebstein.

"Wir hoffen natürlich, dass dieses Team in diesem Jahr auch bei den Ostdeutschen Meisterschaften wieder aufs Podest fährt", sagt der Mittweidaer Trainer. Im vergangenen Jahr hatte der SKSV mit seinen Mädchen bei den ostdeutschen Titelkämpfen bereits triumphiert. "Zum Saisonende hat aber eine Kanutin mit dem Sport aufgehört. Darum haben wir in Geringswalde nachgefragt und sind froh, dass wir durch den dortigen Kanuverein das Boot weiter besetzen können", sagt Rose, der aber einräumt, dass es mit der Titelverteidigung bei den Ostdeutschen Meisterschaften diesmal schwer wird.

Der SKSV Mittweida lag am Ende der Sprintregatta in der Mannschaftswertung sogar ganz vorn. 324 Punkte konnten die Gastgeber insgesamt erpaddeln. "Das lag aber gewiss nicht nur daran, dass wir so viele Starter gestellt haben. Wir haben auch richtig gute Leistungen abgeliefert", sagt Stefan Rose. Jeweils vier Goldmedaillen erkämpften Bruno Reichel, Laura Striegler, Gina Klietsch, und Emily Breidel. Zweitbestes Team wurde der KC Charlottenburg (317 Punkte) vor dem KSV Flöha (200). Ein Erfolg war auch der Staffelsieg in der weiblichen Jugend für das SKSV-Team mit Maike Link, Sarah Walther, Antonia Oetzel und Liska Rose.

Bei der Sprintregatta, bei der rund 300 Sportler aus Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Bayern dabei waren, erfreute sich auch wieder der 100-Meter-Supersprint als Ausscheidungsfahren großer Beliebtheit. "Wir haben diesen Sprint einst aus der Not heraus geboren, als die Strömung für weitere Strecken zu stark war. Inzwischen ist er fester Bestandteil", so Rose. Bei dem Sprint kam es nicht nur auf Tempo, sondern auf Kondition an, denn die Ausscheidungsläufe wurden in kurzen Zeitabständen ausgetragen. Hier waren vor allem die Leistungssportler des ESV Cottbus erfolgreich.

Auch die Kanuten der SG Lauenhain können mit dem Abschneiden bei der Sprintregatta des Nachbarvereins zufrieden sein. "Wir konnten uns über 19 Gold-, 7 Silber- und 9 Bronzemedaillen freuen", sagt der Kanu-Abteilungsleiter der SG, Erik Korehnke. Die Lauenhainer waren mit insgesamt 28 Wassersportlern am Start. Besonders Moritz und Anna Mai drückten aus Lauenhainer Sicht der Regatta ihren Stempel auf. Moritz Mai holte sechs Goldmedaillen, Anna Mai vier Mal Gold und zwei Mal Silber. "Am kommenden Pfingstwochenende fährt eine kleine Mannschaft von uns an die Bleilochtalsperre nach Saaldorf zur Pfingstregatta", so Korehnke. Dort werden auch die Kanuten des SKSV zugegen sein. Im Juni geht es nun Schlag auf Schlag. Nach der Regatta in Saaldorf stehen dann noch Wettkämpfe in Jena und in Dresden an. Am letzten Juni-Wochenende ist bereits die Ostdeutsche Meisterschaft in Brandenburg.