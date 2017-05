Kanu-Talente strahlen zum Start

Zu Saisonbeginn haben die jungen Kanuten gleich ihre gute Form unterstrichen. Der SKSV Mittweida und die SG Lauenhain durften sogar bei der Sachsenmeisterschaft jubeln. Bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen waren die regionalen Starter unter sich.

Von Robin Seidler

erschienen am 03.05.2017



Mittweida. Beim Sächsischen Kanusportverein (SKSV) Mittweida hat es gleich bei den ersten Regatten des Jahres Grund zum Jubeln gegeben. Denn die jungen Wassersportler aus der Region präsentierten sich am Wochenende gut in Form. Allen voran die Mittweidaerinnen Gina Klietsch und Laura Striegler. Sie überzeugten nicht nur bei den Kreis- Kinder- und Jugendspielen in der Sportart Kanu, die am Montag auf der Zschopau ausgetragen wurden. Bereits zuvor holten sich die beiden SKSV-Paddlerinnen in Leipzig den Sachsenmeistertitel im Zweier-Kajak über 1000 Meter.

"Sie haben das richtig gut gemacht und auch am Montag noch einmal gute Leistungen folgen lassen", lobt Trainer Stefan Rose vom SKSV die 8- und 10-jährigen Talente. Im K2 über 200 m waren die beiden jungen Damen in Mittweida konkurrenzlos. Zudem verwies Gina Klietsch ihre Partnerin im Einer über 200 m auf den Silberrang. Gemeinsam mit anderen Startern fischten beide Athletinnen noch mehr Medaillen aus dem Wasser.

Zufrieden war Stefan Rose mit den Leistungen, weniger allerdings mit der Beteiligung. "Es war größtenteils ein interner Wettkampf zwischen den Vereinen aus Lauenhain, Geringswalde und Mittweida. Ich hätte mir gewünscht, dass die Vereine aus Flöha und Döbeln mehr Starter zu uns schicken."

Rund 70 Sportler gingen am Montag auf der Zschopau auf Sekundenjagd. Auch bei der SG Lauenhain hatte sich das Trainingslager in den Osterferien erstmals ausgezahlt. "Von 15 Startern haben 14 am Montag mindestens eine Medaille erkämpft", freut sich der Lauenhainer Kanu-Abteilungsleiter Erik Korehnke. Auch bei der Sachsenmeisterschaft in Leipzig hatten die Lauenhainer Kanuten einige Starter dabei. Gemeinsam mit dem Flöhaer Arne Neuber holte Moritz Mai die Goldmedaille im Zweier-Kajak über 2000 Meter. Im K 1 holte er zudem Bronze, ebenso wie Anna Mai im K 2 gemeinsam mit einer Leipziger Starterin. "Sehr gefreut hat mich auch der 4. Platz von Gerry Nöbel im K 1 über 2000 m", so Korehnke.

Seine Abteilung geht in dieser Saison mit 20 Wettkämpfern ins Rennen. Sehr gern hätten die Mitglieder der Sportgemeinschaft schon in diesem Jahr auch den Sanitärtrakt im Bootshaus modernisiert. "Allerdings laufen dazu immer noch Gespräche mit der Stadt. Vielleicht kann der Umbau Anfang 2018 beginnen", sagt der Abteilungsleiter.

Zufrieden mit der Ausbeute bei den Kinder- und Jugendspielen zeigte sich auch Frank Linder vom Kanuverein Geringswalde. "Wir haben 21 Medaillen geholt - das ist für den Anfang nicht schlecht", sagt der Geringswalder Trainer. Besonders freuen ihn die Leistungen von Tom Jason Rode und Fritz Backofen. Beide gewannen im Zweierkajak über 200m und sicherten sich noch weitere Medaillen. Bei den Sachsenmeisterschaften hatten die Geringswalder mit Sarah Winkler auch eine Starterin dabei. Sie wurde Vierte und verpasste das Podium knapp. "Doch Platz 4 ist ein großer Erfolg. Bei einem Kadertest vor einigen Wochen war sie nur Zehnte, seitdem hat sie sich im Training unheimlich entwickelt", lobt Lindner.

Für alle drei Vereine steht am kommenden Wochenende bereits der nächste Wettkampf auf dem Programm. Bei der Frühjahrsregatta des ESV Lok Döbeln kämpfen sie in Westewitz um Bestzeiten.