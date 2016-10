Kehr will seinen Spaß haben

Marcus Kehr wird heute seine Maschine beim Enduro-Rennen "Rund um Zschopau" an den Start schieben. Will der mehrfache Deutsche Meister wieder vorn angreifen?

Von Knut Berger

erschienen am 21.10.2016



Flöha. Noch sieht die Maschine von Marcus Kehr so sauber aus, als wäre sie gerade erst in der Fabrik vom Produktionsband gelaufen. Doch morgen Abend wird der Flöhaer den Hochdruckreiniger auf die maximale Stufe einstellen müssen, um den Dreck vom Zweirad zu bekommen. Denn Kehr geht bei "Rund um Zschopau", der traditionsreichen Veranstaltung, die bei den Endurofans in ganz Deutschland hoch im Kurs steht, an den Start.

Dass es der 33-jährige etwas gelassener angeht, hat nicht unbedingt damit zu tun, dass er seit 2001 Stammgast auf der Piste rund um Zschopau ist. Vielmehr kann der mehrfache Deutsche Meister und Weltmeisterschaftsteilnehmer nach einem Jahr Pause ohne Druck starten. " Ich fahre nach zwei Jahren wieder der Sache wegen mit", sagt Kehr. Schließlich besitze das Rennen vor der Haustür für Piloten und Fans eine sehr große Anziehungskraft. "Ich will auf der großen Schleife meinen Spaß haben." Er werde und könne gar nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen, sagt Kehr, der deshalb jedoch nicht emotionslos am Gasgriff drehen wird. "Natürlich gehe ich auch mit einem gewissen Ehrgeiz ins Rennen. Ein paar gute Zeiten bei den Sonderprüfungen will ich schon erreichen", sagt der Enduroexperte.

Zudem freue er sich, am Rande des Enduro-Klassikers viele alte Bekannte zu treffen. "Einige der Jungs, die früher meine unmittelbaren Konkurrenten waren, sind ja noch aktiv", sagt der Flöhaer. Die Strecke bezeichnet Kehr als sehr sportlich und anspruchsvoll. "Ich freue mich darauf."

Um beim DM-Finale eine möglichst gute Figur abzugeben, hat Marcus Kehr zuletzt bei einem Lauf der Deutschen Meisterschaft in Streitberg teilgenommen und zusätzlich trainiert. In der Klasse E 2 fuhr er bei seinem persönlichen Test auf den 4. Rang und wurde im Championat Zehnter. Dabei lag der Flöhaer vor der letzten Sonderprüfung in seiner Klasse noch auf dem Bronzerang, musste aber aufgrund von Unkonzentriertheiten zweimal unfreiwillig absteigen. "Ich habe gemerkt, dass auf der letzten Runde die Konzentration nachgelassen hat. Das hat mich den Podestplatz gekostet", sagt der 33-Jährige, der in seiner Karriere mehrmals nationaler Meister wurde und bei Weltmeisterschaften regelmäßig in die Top Ten fuhr. "Ich bin in Streitberg mitgefahren, um überhaupt wieder ein Gefühl für den Wettkampf zu bekommen", sagt Kehr. Zuvor hatte er an keinem Wettkampf mehr teilgenommen.

Bei "Rund um Zschopau" wird der Pilot, der in Flöha als Sherco-Fachhändler tätig ist, auf dem 2017er-Modell der französischen Motorradschmiede Platz nehmen - einer 300-Kubikzentimeter-Viertaktmaschine. Zugleich erteilte der Flöhaer allen Spekulationen bezüglich einer Wiederbelebung seiner Rennsport-Karriere eine Abfuhr. "Ich fahre jetzt am Wochenende mit, dann ist wieder Feierabend", sagt Marcus Kehr. Doch zuvor muss er seine Maschine noch putzen, damit sie wieder wie neu aussieht.