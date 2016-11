Keine Pause für Erfolgstrainer

Obwohl die Saison vorbei ist, steht Michael Sperling von der LG Mittweida weiterhin fast täglich in den Sporthallen. Außerdem strebt er einen regelmäßigen Austausch mit Stützpunkttrainern an.

Von Robin Seidler

erschienen am 19.11.2016



Mittweida. Dass Leichtathletik-Trainer Michael Sperling von der LG Mittweida mit seinem Juniorenteam in diesem Jahr große Erfolge gefeiert hat, merkt der 33-Jährige auch beim Blick auf den Kilometerstand in seinem Auto. Die Leistungen seiner Schützlinge haben ihn oftmals quer durch die Bundesrepublik geführt.

"Ich denke, dass allein durch die Leichtathletik 14.000 Kilometer in diesem Jahr zusammengekommen sind. Wenn man so will, ist dies das Ergebnis unserer Erfolge", so der Trainer schmunzelnd, der mit seinen Schützlingen unter anderem bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Mönchengladbach und Bremen sowie bei renommierten Meetings wie in Walldorf bei Mannheim war. Auch gestern war der Physiotherapeut schon wieder unterwegs: Für Sperling, der ohnehin jeden Abend in der Woche bei einer Trainingsgruppe seiner insgesamt 32 Schützlinge weilt, ging es nach Chemnitz, wo er sich mit Sprint-Disziplintrainer Jörg Möckel im Olympiastützpunkt traf. Sperling gehört zum deutschen Sprint-Trainerteam und tauscht sich regelmäßig mit dem DLV-Trainer aus.

"Wir wollen einfach gemeinsam schauen, was im Sprint noch alles möglich ist. Und ich denke, wir können voneinander profitieren", sagt der Mittweidaer Trainer, der mit Anne Weigold und Florian Heinich zwei nationale Toptalente auf der Sprintdistanz betreut.

Der 33-Jährige, der die C-Lizenz als Trainer besitzt, war früher selbst Zehnkämpfer und hat daher Einblick in alle Disziplinen. Bereits im Alter von 16 Jahren begann Michael Sperling als Trainer, als er seinem Bruder und Vater - beide ebenfalls Leichtathletik-Übungsleiter - unterstützte. Bis 2009 war Sperling bei Fortschritt Mittweida tätig, dann wechselte er zum LV Mittweida. "Ich wollte leistungsorientierter trainieren, deshalb habe ich mich dafür entschieden", blickt er zurück.

Beim LV Mittweida gibt es inzwischen 140 Leichtathleten, in der LG Mittweida - die den LV Mittweida, den VfA Rochlitzer Berg, LWV Geringswalde und Fortschritt Lunzenau vereint - sind es 300 bis 350 Athleten. Vor seiner Karriere als Leichtathlet war Sperling sogar noch Gewichtheber und spielte bei Union Milkau Fußball. Aktuell steht er zudem bei den Milkauer Sachsenklasse-Volleyballern am Netz, wo er im Diagonalangriff spielt. "Das mache ich aber wirklich nur als Ausgleich, einfach, um den Kopf freizubekommen", sagt er.

Als Leichtathletik-Trainer blickt Michael Sperling auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück. "Mit Anne haben wir in der Halle unsere erste Medaille geholt, dazu gleich Silber bei der Deutschen U 20-Meisterschaft." Plätze unter den ersten Acht hat das Gespann regelrecht gesammelt. "Rechnet man die Stützpunkte weg, sind wir als kleiner Verein in Deutschland dieses Jahr ganz weit vorn", sagt der LG-Trainer stolz. Dennoch steht auch seine Trainingsgruppe in Konkurrenz zu den Landesstützpunkten, weshalb es mit Fördermitteln schlecht aussieht. Die Zusammenarbeit mit den Bundesstützpunkten sei einfacher als mit den Landeszentren.

Im neuen Jahr will Sperling versuchen, seine erste Athletin zu einer internationalen Meisterschaft zu entsenden. Dafür kommt aktuell Anne Weigold in Frage. "Die Norm über die 100 Meter Hürden ist sie ja schon in diesem Jahr gelaufen, allerdings wurde sie dann nicht berücksichtigt", so der Übungsleiter. Neben ihr gehören Florian Heinich vom VfA Rochlitzer Berg (Sprint) und Sandy Uhlig vom LV Mittweida (Wurf) noch zum Bundeskader. Mit Emilie Jänsch (Sprint) und Julia Neuhaus (Langsprint) haben es zwei weitere junge Damen des LV Mittweida in den sächsischen Landeskader geschafft. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass auf Michael Sperlings Tacho im kommenden Jahr weitere viele Kilometer auf den Autobahnen hinzukommen.