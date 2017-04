Kleine Kanutin wittert große Chance

Ungeduld prägte die vergangenen Wochen bei den Kanuten in der Region. Denn nach intensiven Trainingseinheiten in der Halle geht es jetzt endlich wieder aufs Wasser.

Von Marion Gründler

erschienen am 19.04.2017



Geringswalde/Mittweida. Kaum ist das Kajak auf ihre Größe eingestellt, geht es auch schon raus auf das Wasser des Geringswalder Großteiches. Tara Vialon ist mit sechs Jahren die Jüngste in der Riege des Kanuvereins. Und setzte kürzlich bei den Lauenhainer "Winterathletics" in der Zschopauturnhalle mit Gold im Sechskampf ein Achtungszeichen. Tara gehört seit dem vergangenem Jahr als hoffnungsvolles Talent zum 20-köpfigen Kader um das Geringswalder Trainerduo Ines Naarmann und Frank Lindner.

"Die Kleine wird noch von sich reden machen. Sie hat es einfach drauf. Und sie wittert ihre Chance aufs Siegertreppchen", ist Lindner mit seinem jahrzehntelang geschultem Trainerblick sicher. "Kanuten werden im Winter gemacht", fügt er an. Wer sich in den vergangenen Monaten ins Zeug gelegt hätte, könne schon in Kürze, etwa bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen in Mittweida, davon profitieren und Edelmetall abräumen.

Das allerdings wird nicht so leicht zu verdienen sein. Darin ist sich Trainerin Ines Naarmann sicher. "Die Mittweidaer Sprintregatta und auch die Pfingstregatta in Saaldorf haben es in sich. Das Niveau der Konkurrenz ist hoch und die Saaldorfer Strecke stark windabhängig. Die Kreuzwellen sind nicht einfach zu fahren." Dafür sei das Equipment beider Strecken hervorragend. Coach Lindner würde das Potenzial gern noch ausbauen, gerade in diesem Jahr, in dem der Verein seit immerhin 20 Jahren besteht. "Wenn wir noch einen Vierer-Kajak hätten, könnten wir ganz anders agieren", sagt er. Doch noch fehlt es am Geld für das neue Boot.

Auf einen "warmen Regen" hofft auch die Sektion Kanurennsport der Sportgemeinschaft Lauenhain. "Wir hoffen, unser Bootshaus in naher Zukunft sanieren und dafür Rücklagen bilden zu können", beschreibt Kanu-Chef Erik Korehnke die Lage. Die Gespräche mit der Stadt Mittweida seien bereits angelaufen. "Doch momentan steht der Saisonstart auf dem Wasser und damit die Sachsenmeisterschaft in Leipzig am 29. April für uns im Vordergrund."

Doch die Lauenhainer hängen die Messlatte noch höher. "Wir wollen bei der Ostdeutschen Meisterschaft mitmischen und uns für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifizieren", verdeutlicht Korehnke die ehrgeizigen Ziele für diese Saison.

Beim Kanusportverein Mittweida denkt man breitensportlich, wie Stefan Rose bemerkt. "Einzelne Sportler fördern wir leistungsorientiert." So wird unter anderem in diesem Jahr Jannik Marx im Projekt der Schüler A vereinsübergreifend für den KSV Flöha starten. "Ziel ist, mit einer kleinen Mannschaft zur Ostdeutschen Meisterschaft zu fahren."

Darüber hinaus wollen die Mittweidaer den Status als Talentstützpunkt bestätigten. "Dazu sollen etwa fünf bis sieben Sportler im Schülerbereich die Kadernorm beim Test im Herbst erfüllen", ergänzt Rose.

Der Kanusportverein Flöha arbeitet in dieser Saison straff darauf hin, wenigstens zwei Aktive zu den Deutschen Meisterschaften zu schicken. Wie Vereinschef Christian Rößler sagte, hätten unter anderem Arne Neubert (14) und Marc Paradies (18) gute Aussichten für eine Teilnahme an der hochkarätig besetzten Regatta.