Kleine Vereine paddeln gegen große Konkurrenz an

Kanuten verfügen in der Sportwelt über eine sehr überschaubare Lobby. Doch wer sich den schlanken Booten verschrieben hat, brennt für seinen Sport. Die Aktiven aus Geringswalde und Lauenhain zeigen sich mit der gerade zu Ende gegangenen Saison zufrieden.

Von Marion Gründler

erschienen am 09.11.2016



Geringswalde/Lauenhain. Ginge es nach Tom Jason Rothe und Fritz Backofen, hätte die Saison noch eine Weile weitergehen können. Die beiden Geringswalder Kanuten, die zum hoffnungsvollen Kader des Trainer-Duos Ines Naarmann und Frank Lindner gehören, haben seit April fast kilogrammweise Edelmetall aus dem Wasser gefischt. "Es lief richtig gut", stellen die beiden jungen Aktiven fest, nachdem sie ihre Boote winterfest gemacht haben.

Dabei saßen die Zwei in diesem Jahr im wahrsten Wortsinn oft in einem Boot. "Mit Jason an Bord haben wir bei jeder Regatta eine Chance", urteilt Fritz, der sich vor zwei Jahren dem Kanurennsport verschrieb, nachdem der Ceesewitzer beim Fußball und in der Leichtathletik reingeschnuppert hatte. "Kanu war's dann - obwohl es anfangs ziemlich ernüchternd war, weil mir einfach die Wettkampferfahrung fehlte."

Fritz hat sich durchgebissen, fuhr diese Saison jede Regatta mit, bei der die Geringswalder antraten. In Summe waren das 15 Wettkämpfe. Was den 15-Jährigen ärgert, ist die Konkurrenz der großen Vereine, deren Mitglieder an Sportschulen trainieren. "Das ist unfair. Die Sportschüler haben Trainingsmöglichkeiten, die weit über unseren liegen."

Tom Jason Rothe (15) stieß 2008 zum KV Geringswalde. Er mag den Trubel, wenn die Wochenenden dicht belegt sind mit Wettkampfterminen. Im Winter will der Oberschüler im Kraftraum des Bootshauses am Großteich noch einen Zahn zulegen. Sein erklärtes Ziel: einmal in Saaldorf an der Bleilochtalsperre aufs oberste Treppchen.

Annett Backofen durchpflügte bereits Mitte der 1980er Jahre die Gewässer der Region, um dann eine 30-jährige Pause einzulegen. "Ich bin durch meine Kinder wieder zurückgekommen", sagt die 47-Jährige. "Und ich fahre noch mein Boot aus Kinderzeiten." Mit diesem "Oldtimer" zog Annett Backofen erst kürzlich zur Flöhaer Herbstregatta Gold im Einer-Kajak an Land. Frank Lindners Urteil: "Wenn sie so weitermacht und dranbleibt, kann Annett national ganz vorn mitmischen", so der Geringswalder Trainer. Selbst eine Teilnahme bei internationalen Wettkämpfen sei drin.

Auch die Kanuten der Sportgemeinschaft Lauenhain motten derzeit ihre Kajaks ein und trainieren wieder in der Zschopautalhalle. Und atmen tief durch: Bis zu 30 Sportler nahmen diese Saison an 14 regionalen und überregionalen Wettkämpfen in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Bayern teil. Zuletzt gewannen die Lauenhainer bei der Herbstregatta in Flöha die Mannschaftswertung. "Wenn unsere Aktiven unter die ersten Fünf paddeln, ist das für unsere kleine Mannschaft sehr respektabel, gemessen an den größeren sächsischen Vereinen", schätzt Trainer und Abteilungsleiter Eric Korehnke ein. Auch bei den ostdeutschen Titelkämpfen und sogar bei der Deutschen Meisterschaft war die kleine Sportgemeinschaft 2016 vertreten. Dieses Jahr haben das vier Sportler geschafft, sagt Korehnke, "worauf der ganze Verein stolz ist."