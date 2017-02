Küken ist schon flügge geworden

400-Meter-Sprinter Marvin Schlegel lief bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft nicht nur U 20-Europarekord. Der ehemalige Sportler von Einheit Bräunsdorf darf nun auch mit zur Hallen-EM nach Belgrad.

Von Robin Seidler

erschienen am 25.02.2017



Riechberg/Bräunsdorf. Die zwei Tage Ruhe Anfang dieser Woche taten Marvin Schlegel gut, um das Erlebte zu verarbeiten. Völlig überraschend hatte der 19-jährige Leichtathlet aus Riechberg bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft in Leipzig die Silbermedaille über 400 Meter gewonnen - und dabei seine persönliche Bestzeit um über eine Sekunde verbessert. Die Folge ist, dass seine Wettkampfpläne nun umgekrempelt werden müssen.

Die Deutsche U 20-Meisterschaft in Sindelfingen entfällt für Marvin Schlegel an diesem Wochenende. Denn durch seine Zeiten über die 400 Meter, als er im Vorlauf 47,25 und im Finale 46,78 Sekunden lief, öffnen sich ganz neue Türen. "Die Zeiten sind natürlich der Wahnsinn. Ich war in Leipzig das Küken und wollte ins Finale kommen, habe auch mit einer Medaille geliebäugelt. Aber dass ich eine Sekunde schneller laufe, hätte ich nie gedacht", gibt der 19-Jährige zu. Das Publikum in der Arena habe ihm geholfen, zudem sei die Bahn schnell gewesen. "Marc Koch, der Deutscher Meister wurde, ist die ersten 200 m sehr schnell angegangen. Dadurch konnte ich mich sehr gut einordnen", erzählt Marvin Schlegel.

Seine Finalzeit ist zugleich neuer Europarekord in der Altersklasse U20 und nicht zuletzt auch die Norm für die Hallen-Europameisterschaft der Elite am kommenden Wochenende in Belgrad. "Mein Trainer und ich hatten nach dem Finallauf in Leipzig 20 Minuten Zeit, um zu überlegen, ob wir mit nach Belgrad fliegen", schmunzelt Marvin Schlegel. Er stimmte zu, muss dafür aber auf die U 20-DM in Sindelfingen verzichten. Von 1. bis 6. März geht es in die Hauptstadt Serbiens. "Um Flüge, Hotels und die weiteren Reisepläne kümmert sich der Deutsche Leichtathletikverband", sagt Schlegel. Die EM-Teilnahme ist für ihn einer seiner größten Erfolge.

Generell möchte sich der Riechberger, der das Leichtathletik-Abc beim SV Einheit Bräunsdorf erlernte, in diesem Jahr aber noch auf die Altersklasse U 20 konzentrieren. "Bei der U 20-EM möchte ich ins Finale", so Marvin Schlegel. In der Erwachsenen-Konkurrenz müsse er im nächsten Jahr ohnehin starten. "Daher ist das ein schönes Herantasten für mich." Das durch seine Silbermedaille in Leipzig noch intensiver wird: Nach der Hallensaison darf der junge Sprinter mit dem 400-m-Nationalkader zum Trainingslager nach Teneriffa reisen.

Marvin Schlegel war 2013 vom SV Einheit Bräunsdorf zum LAC Chemnitz gewechselt. "Anfangs habe ich nur einmal in Chemnitz trainiert, später zweimal", erinnert er sich. Ansonsten machte er in seiner Bräunsdorfer Trainingsgruppe mit. Nach seinem Realschulabschluss in der Freiberger Ohainschule wechselte er aufs Chemnitzer Sportgymnasium, wird dort die Schule im Sommer beenden. "Ab September werde ich in die Sportfördergruppe der Landespolizei aufgenommen und kann Sport und Beruf vereinen", so der 19-Jährige. Neben der 400-m-Strecke konzentriert er sich auch weiterhin auf die 200 m. "Wer die schnell laufen kann, hat über die 400 Vorteile", sagt er - und hat es in Leipzig selbst unter Beweis gestellt.