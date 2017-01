Langläufer in der Spur

erschienen am 13.01.2017



Der SSV 1863 Sayda lädt am Wochenende zum 96. Höhenstaffellauf und zum 61. Peter-Barthel-Gedenklauf ins Skistadion am Mühlholzweg ein. Morgen ab 13.30 Uhr startet dabei mit dem Höhenstaffellauf einer der ältesten Staffelwettkämpfe in Deutschland. 1922 fand die Traditionsveranstaltung erstmals statt. Fünf Jahre lang war der Staffellauf ausgefallen, letztmals gingen 2011 Staffeln in die Loipe - hier im Bild die Großwaltersdorfer mit Patrick Bellmann (l.), der an Jürgen Forberger übergab. Am Sonntag startet 10 Uhr der 61. Gedenklauf um den Peter-Barthel-Wanderpokal. Pokalverteidiger ist der ehemalige Saydaer Jens Neuber vom SC Norweger Annaberg, der bei der letzten Auflage 2013 der Schnellste auf der 15-km-Klassik-Distanz war. Erstmals wird nun auch die schnellste Dame über die 5 km klassisch geehrt. Erwartet werden morgen etwa 50 Staffeln und Sonntag 200 Langläufer aus ganz Sachsen und aus Tschechien. Begrenzte Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Start möglich. (lka/sb)