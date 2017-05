Letztes Derby geht an Germania

In der Landesklasse gab es für die Nachwuchsfußballer zum Saisonfinale größtenteils Grund zur Freunde, was das Sportliche angeht. Einige Teams werden sich aber verabschieden müssen.

Von Robin Seidler

erschienen am 31.05.2017



Königshain-Wiederau/Mittweida. Wenn sich die B-Junioren-Kicker des SSV Königshain-Wiederau und des SV Germania Mittweida streiten, dann profitiert der Lommatzscher SV. So könnte man den Endspurt im Dreikampf der B-Junioren-Landesklasse zusammenfassen. Am Wochenende gewannen die Mittweidaer mit 1:0 in Königshain-Wiederau, doch es reichte nur zur Vizemeisterschaft, da der Lommatzscher SV seine Hausaufgaben erledigte.

Nachdem die Spielzüge beider Mannschaften zu Beginn häufig im Mittelfeld ihr Ende fanden, nahm das Spiel in der 20. Minute Fahrt auf, als Germania zunehmend Druck ausübte. Aber die Versuche konnten von den SSV-Junioren geklärt werden. Im zweiten Durchgang kombinierte sich Königshain häufig durch das Mittelfeld, kam aber kaum zum Abschluss. Mittweida nutzte auf der Gegenseite hohe Bälle zum Spielaufbau, war damit jedoch auch nicht erfolgreich. Eine Standardsituation in der 69. Minute entschied das Spiel, als Ulli Ludwig für Mittweida per Kopf traf und die Vizemeisterschaft für Mittweida unter Dach und Fach brachte. Der SSV Königshain-Wiederau blieb Dritter.

SSV-Trainer Holger Blüher freute sich mit seinen Kollegen Uwe Beyer und Rico Nötzold besonders über die Kulisse. "Die 73 angegebenen Zuschauer reichen nicht aus. Es waren mindestens 120 da", sagte Blüher. Sein Team habe trotz der verpassten Meisterschaft eine gute Saison gespielt. "Wir hatten in den knappen Spielen meist Pech, zudem ab und an auch Verletzungssorgen", so Blüher. Immerhin kann er auf drei Fakten stolz sein: Sein Team ist das fairste der Liga, hat mit 80 Treffern die meisten Tore der Staffel erzielt und zählt mit Louis Blüher (19) und Valentin Winkler (18) zwei der drei besten Torschützen der Saison. Zudem sei Platz 5 bei der Futsal-Landesmeisterschaft ein Ergebnis, das hohen Stellenwert genießt.

Für den SSV Königshain-Wiederau wird es aber vorerst die letzte Saison in der Landesklasse gewesen sein. Das Team rückt komplett zu den A-Junioren auf. Laut Reglement ist dies mit einem Neuanfang im Kreis verbunden. "Wir haben uns beim Sächsischen Fußballverband dafür eingesetzt, dass wir auch gleich in der Landesklasse starten können, doch unser Antrag wurde eiskalt abgeschmettert", ärgerte sich Holger Blüher. Er hofft allerdings noch, dass sich ein Weg findet.

Dabei hätte der SSV durchaus das Startrecht der A-Junioren des BSC Motor Rochlitz übernehmen können. Die Rochlitzer gewannen durch ein Tor von Tom Pallentien gegen den TSV Flöha 1:0 (0:0) und sicherten sich durch den Sprung auf Platz 7 den sportlichen Klassenerhalt. Doch da viele Spieler aus Altersgründen in den Männerbereich wechseln, zieht sich das Team aus der Landesklasse zurück. "Die Jungs haben sich am letzten Spieltag noch einmal richtig reingehauen und wollten die Klasse sportlich halten", lobte BSC-Trainer Lars Berger seine Mannschaft.

Die SpG Geringswalde/Hartha hat derweil die Vizemeisterschaft mit einem 3:1 (1:0)-Auswärtssieg bei der SpG Oederan/Falkenau gesichert. Für die Gäste trafen Nick Kouba (11.), Emil Herfurth (72.) und Oliver Thieme (77.).

Die A-Junioren des SV Germania Mittweida folgen auf Platz 3. Sie haben ihr letztes Saisonspiel gegen Stahl Freital 2:3 (2:0) verloren. Germania war in der ersten Halbzeit sofort präsent und traf durch Florian Mroczek (5.) und Abdulaziz Alhalbouni (34.). "In der zweiten Halbzeit haben wir leider etwas nachgelassen und den Gegner mit einfachen Stellungsfehlern stark gemacht", berichtete Trainer Sebastian Groh. Somit ging die 2:3-Niederlage auch in Ordnung. (mit ulli)