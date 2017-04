Lichtenberg hat die Nase vorn

In der Mittelsachsenliga gewinnt der SVL gegen den TSV Großwaltersdorf 3:2 (1:0) und springt dadurch auf den 2. Platz.

Von Danny Beier

erschienen am 24.04.2017



Lichtenberg. Im Verfolgerduell der Mittelsachsenliga hat sich der Landesklasse-Absteiger SV Lichtenberg gestern gegen den amtierenden Kreispokalsieger TSV Großwaltersdorf mit 3:2 (1:0) durchgesetzt. Beide Mannschaften tauschten dadurch wieder die Plätze, Lichtenberg ist nun Zweiter.

Schon in der 2. Minute traf Jäkel aus zentraler Position die Großwaltersdorfer Querlatte nach einem Pass von der linken Seite. Auch Danny Kluge prüfte wenig später Schreiber, den Schlussmann des TSV. Die Führung folgte ein wenig glücklich, wenn auch nicht unverdient: Eine abgerutschte Hereingabe von Timmel segelte zuerst an die Unterkante des Großwaltersdorfer Gehäuses und prallte von dort in die Maschen (20.). Auch nach diesem Führungstreffer ließ der Druck der Hausherren nicht nach, die Gäste beschränkten sich aufs Verteidigen und lauerten dagegen auf ihre Kontermöglichkeiten.

Anfangs der 2. Halbzeit versuchten die Gäste, ein wenig mehr nach vorn zu tun. Doch mehr als ein Freistoß von Petermann, der haarscharf am Lichtenberger Torpfosten vorbeistrich, sprang vorerst nicht heraus. Etwas weiter näherten sich die Gastgeber dem Tor: Miersch hämmerte das Leder zehn Minuten nach Wiederanpfiff zum zweiten Lichtenberger Aluminiumtreffer des Tages an den Pfosten. Weitere fünf Minuten danach fiel der Ausgleich. Nach einem kuriosem Strafraumgeplänkel wurde letztlich dem Großwaltersdorfer Spieler Oliver Petermann der Ausgleichstreffer gutgeschrieben (59.). Ein Freistoß brachte schließlich den nächsten Treffer: Manuel Kluge von der Mittellinie, Kopfball Kokott und Kopfball Drechsel - die erneute Führung für die Hausherren (72.). Zehn Minuten danach baute der SVL diese Führung aus. Ein weiterer Standard führte zu einem erneuten Kopfball. Diesmal war Jäkel der umjubelte Torschütze. Nur wenigen Minuten vor Schluss führte ein Konter des TSV über die linke Seite dazu, dass Lorenz der Anschluss zum 3:2 gelang - dabei blieb es aber. "Mit dem Kampf meiner Mannschaft über die 90 Minuten kann ich zufrieden sein", lautete das Fazit des Lichtenberger Coaches Michael Palm. Aber er haderte auch: "Das große Manko bleibt weiterhin unsere Chancenverwertung." Beide Mannschaften haben nun 17 Punkte Rückstand auf Frankenberg.