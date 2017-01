Linkshänder auf rechtem Weg

Dass die Freiberger Handballer in der Oberliga wieder auf Erfolgskurs liegen, ist auch ein Verdienst von Peter Deli. Der ungarische Rechtsaußen, der zu Saisonbeginn kaum traf, ist seit Wochen einer der Besten bei der HSG.

Von Steffen Bauer

erschienen am 27.01.2017



Freiberg. Wenn alles nach den Vorstellungen der HSG-Verantwortlichen gegangen wäre, würde Peter Deli morgen Abend gar nicht in der Ernst-Grube-Halle auflaufen. Denn eigentlich wollte der Verein den Vertrag mit dem Rechtsaußen aus Budapest vorzeitig auflösen, gibt HSG-Geschäftsführer Stefan Lange zu. Der unbekümmerte Ungar, der im Sommer 2015 von Ferencváros Budapest aus der 2. ungarischen Liga nach Freiberg kam, hatte vor allem in dieser Saison nicht alle Erwartungen der Vereinsführung erfüllt. Nach einem intensiven Gespräch vor Weihnachten einigten sich beide Seiten aber, die Zusammenarbeit fortzusetzen - und seitdem scheint der Knoten in doppelter Hinsicht geplatzt zu sein.

Der junge Ungar hat in den vergangenen vier Spielen fast genauso viele Treffer markiert wie in den elf Partien zuvor (15) und war in den Spielen gegen die Spitzenteams Köthen und Bad Blankenburg sowie beim eminent wichtigen Auswärtssieg in Glauchau (28:26) mit der beste Freiberger. Spätestens nach dem zweiten Auswärtssieg in Apolda (28:24) ist damit auch die HSG wieder richtig gut im Geschäft - nicht nur im Kampf um den Klassenerhalt, sondern sogar um einen Platz im ersten Drittel. Mit 12:18 Punkten fehlen ganze zwei Zähler zur Rang 5 der vierten Liga.

"Wir sind wieder dran", freut sich Peter Deli, der in Apolda gesundheitlich angeschlagen aufgelaufen war, aber trotzdem zwei Tore beisteuerte. Mit nun insgesamt 31 Treffern ist der torhungrige Linkshänder selbst zwar nicht ganz zufrieden, hat sich aber auch mit einer zweiten Rolle angefreundet: "Ich versuche, meine Mitspieler mitzuziehen und zu motivieren", sagt der 25-Jährige, der in Ungarn im Prinzip Handball-Profi war, aber nebenbei auch in der Elektrofirma seines Vaters mithalf.

"Er ist natürlich einer unserer Führungsspieler, nicht zuletzt aufgrund seiner Erfahrung", sagt HSG-Trainer Anel Mahmutefendic, der Deli zu den besten Rechtsaußen der Liga zählt. So, wie er jetzt spiele, habe er sich Peter von Anfang an in dieser Serie gewünscht, sagt der Freiberger Coach: schnell, torgefährlich und mit einem guten Auge für die Mitspieler. Manchmal sei er aber etwas übermotiviert gewesen und habe zu lange über eigene Fehler gegrübelt. Im Bemühen, alles besonders gut zu machen, sei er dann verkrampft, so Mahmutefendic. Peter wolle immer spielen, immer gewinnen: "Er ist ein Perfektionist."

Und als solcher will Peter Deli den im neuen Jahr eingeschlagenen Erfolgskurs mit der Mannschaft fortsetzen. Gegen den SV Plauen-Oberlosa (9./13:15) soll morgen unbedingt ein Sieg her, so der Ungar: "Alle sind hochmotiviert und wollen gewinnen." Die HSG sei schon im Hinspiel die bessere Mannschaft gewesen, auch wenn es am Ende nur ein 22:22 gab. Dieser Punktverlust und das Heim-Remis zuvor gegen Apolda habe das Team zu Saisonbeginn lange Zeit blockiert, denkt Deli. Auch die Spiele, die man knapp verloren habe (23:24 gegen Aschersleben, 25:28 in Halle, 20:22 in Zwickau, 23:24 gegen Köthen) tun zwar noch weh, sagt der Rechtsaußen. "Aber es macht wieder Spaß."

In Freiberg hat der junge Mann vorerst noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Er möchte auf jeden Fall gern in Deutschland bleiben, sagt der Linkshänder, zumal er sozusagen deutsche Wurzeln habe. Deli stammt aus Pilisvörösvár, einer Stadt in den Budaer Bergen, die einen hohen Anteil ungarndeutscher Einwohner (Donauschwaben) besitzt. Dass die Mannschaft den Klassenerhalt schafft, davon ist Peter Deli trotz des aktuellen 13. Tabellenplatzes fest überzeugt. Er möchte sogar noch ein ganzes Stück weiter vorn landen, so der 25-Jährige. Dafür werde er alles geben und weiter für die Mannschaft arbeiten.

Mitteldeutsche Oberliga 16. Spieltag - Sa., 20 Uhr: HSG Freiberg - SV Plauen-Oberlosa 04 (Ernst-Grube-Halle)