Mach's noch einmal, Kevin!

Im Hinspiel gegen den HVStaßfurt hatte Kevin Elsässer in letzter Sekunde den 32:31-Sieg für die HSG gesichert - den ersten in dieser Saison. Morgen hoffen die Freiberger Handballer erneut auf ein Erfolgserlebnis.

Von Steffen Bauer

erschienen am 24.02.2017



Freiberg. Wenn die Oberliga-Handballer der HSG morgen Abend in Staßfurt auflaufen, können sie das mit breiter Brust tun. Im Hinspiel hatte die HSG den alten Rivalen, mit dem man schon zu DDR-Liga-Zeiten die Klingen kreuzte, 32:31 bezwungen. Nach holprigem Start war das der erste Sieg 2016/17 gewesen. Und vor allem ein HSG-Spieler hat sehr gute Erinnerungen an diese Partie: Kevin Elsässer zeigte in allerletzter Sekunde keine Nerven und sicherte seinem Team vom Siebenmeterpunkt die beiden Zähler.

"Der Ball muss jetzt rein", hatte der 22-Jährige damals gedacht, nachdem unter anderem auch er schon mit einem Strafwurf gescheitert war. "Eine schöne Erinnerung", sagt Kevin Elsässer heute und schmunzelt. Für das Rückspiel sind die Erwartungen bei den Freibergern nun aber hoch: "Wir wollen gewinnen", sagt der Linksaußen - zumal Staßfurt (11./15:21 Punkte) längst ein Konkurrent der HSG (13./14:22) im Kampf um den Klassenerhalt ist.

Allerdings gab es in der Mitteldeutschen Oberliga zuletzt für die HSG im Salzlandkreis wenig zu holen. Diesmal wollen die Bergstädter an der Wiege des Kalibergbaus aber unbedingt zwei Punkte schürfen: "Wir wollen mit dem positiven Gefühl aus dem Radis-Spiel gut in die Partie starten und versuchen, Staßfurt von Beginn an auf Distanz zu halten", sagt Kevin Elsässer zur Marschroute. Was aber nicht einfach wird - das weiß natürlich auch der HSG-Außen. Staßfurt habe ein "sehr emotionales Publikum", so seine nette Umschreibung für den Hexenkessel, der die Freiberger morgen wieder erwarten dürfte. Zudem sind die Staßfurter Fans nicht gerade als Chorknaben (Staßfurt hat einen traditionsreichen Männerchor) bekannt, was auch die HSG-Dachse schon erfahren mussten.

Mit heißem Herzen, aber kühlem Kopf wollen die Freiberger deshalb die Aufgabe beim Tabellenelften angehen. Der 31:20-Sieg gegen den TuS Radis, der mit Abstand höchste für die HSG seit langem, sollte die nötige Sicherheit geben. Die Sicherheit am Siebenmeterpunkt, die die HSG-Männer in dieser Serie bislang eher nicht auszeichnete, scheint zumindest bei Kevin Elsässer zurückgekehrt zu sein. Insgesamt sechs seiner Strafwürfe fanden zuletzt gegen Radis ihr Ziel. Die zahlreichen verworfenen Siebenmeter haben natürlich die gesamte Truppe verunsichert, so der Rechtshänder. "Es war immer eine Frage der Nerven." Vor dem Radis-Spiel gab es keine einzige Partie, in der die HSG klar auf Siegkurs lag. "Wir standen stets unter Druck", sagt der Industriemechatroniker, der inzwischen nach seiner abgeschlossenen Ausbildung von der Firma Frolyt übernommen wurde.

Insgesamt ist Kevin Elsässer mit seiner Torausbeute in dieser Saison aber nicht zufrieden. 58 Treffer in 16Spielen hat er zu Buche stehen - deutlich weniger als in den Jahren zuvor. "Das liegt auch am System", sagt der Linksaußen. "Wir fahren jetzt deutlich weniger Angriffe."

Der ruhigere Spielaufbau geht auch zu Lasten des schnellen Rechtshänders, der bei Kontern meist der erste HSG-Angreifer war. Was für einige sogar nach Formkrise aussah, sei vor allem eine Sache der veränderten Spielweise der Mannschaft, erklärt Elsässer. Zudem fehle ihm im Moment auch etwas die Sicherheit im Abschluss: "Man denkt über jeden Fehlwurf viel mehr nach."

Das sei jedoch ein Problem der gesamten Mannschaft, sagt Trainer Anel Mahmutefendic. "Wir haben bislang von allen Positionen viel zu viel verworfen." Der 39-jährige Handballlehrer legt im Spielaufbau vor allem Wert auf Sicherheit. Dadurch gebe es automatisch weniger Konterangriffe. Sein System sei aber so ausgerichtet, dass alle Verantwortung übernehmen und natürlich treffen sollen. "Die anderen Spieler müssen erkennen, wann sie die Außen einsetzen können", sagt Mahmutefendic. Für den HSG-Trainer sind die nächsten drei Partien - nach Staßfurt kommt Lok Pirna, dann geht es nach Hermsdorf - sämtlich Schlüsselspiele. "Jetzt können wir uns aus dem Keller befreien."

Auch die Mannschaft will den Aufwärtstrend im neuen Jahr, der zwischenzeitlich kurz unterbrochen wurde, unbedingt fortsetzen, sagt Kevin Elsässer. "Radis war der Knackpunkt", ist der 22-Jährige überzeugt. "Jetzt wollen wir das nächste Erfolgserlebnis." Es muss ja nicht immer in letzter Sekunde sein.

Mitteldeutsche Oberliga 19. Spieltag - Sa., 18 Uhr: HV Rot-Weiß Staßfurt - HSG Freiberg (Paul-Merkewitz-Sporthalle)