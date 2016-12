Milkau blockt sich zu Erfolg

Beim Heimspieltag in der Sachsenklasse haben die Milkauer Volleyballer ein Spiel gewonnen. Nach der 0:3-Niederlage gegen Einheit Borna bezwangen sie Plauen-Oberlosa mit 3:0.

Von Robin Seidler

erschienen am 12.12.2016



Milkau. Die Weihnachtsfeier am Samstagabend dürfte für die Sachsenklasse-Volleyballer des SV Union Milkau stimmungsvoll gewesen sein, denn zuvor hat sich das Team selbst beschert. Durch einen 3:0-Erfolg (25:20, 27:25, 26:24) gegen den SV Plauen-Oberlosa sprangen die Milkauer wieder weg von den Abstiegsplätzen. Die erste Partie des Heimspieltags hatten sie gegen den Tabellendritten Einheit Borna aber mit 0:3 (22:25, 20:25, 16:25) verloren.

"Wir haben heute gezeigt, was möglich ist, wenn wir unser Potenzial abrufen", sagte der Milkauer Mannschaftsleiter Denny Jonies zuversichtlich. Dennoch sei selbst gegen die Bornaer - die mit dem Aufstieg in die Sachsenliga liebäugeln - mehr drin gewesen. "Wir haben im ersten Satz 22:20 geführt und dann drei Angriffe verschlagen - alle unglücklicherweise sogar von mir", ärgerte sich Jonies. Die Bornaer drehten den Satz schließlich noch zu ihren Gunsten. "In den zwei weiteren Sätzen haben wir zum Schluss noch einmal aufgeholt, allerdings hat es nicht mehr gereicht."

Besser lief es für die Milkauer dagegen im darauffolgenden Duell gegen den SV Plauen-Oberlosa. Der erste Satz war zunächst eine enge Angelegenheit, doch in der Schlussphase hatten sich die Unioner besser auf die Vogtländer eingestellt und konnten ihrerseits in Serie punkten, sodass der Durchgang mit 25:20 an die Milkauer ging. Der zweite Satz lief für die Gastgeber noch besser. Die Milkauer spielten wie aus einem Guss und trieben ihre Gäste zur Verzweiflung. Beim 16:6 deutete absolut nichts mehr auf einen knappen Ausgang hin. Doch die Milkauer schafften es in der Tat, diesen Zehn-Punkte-Vorsprung noch aus der Hand zu geben. Glücklicherweise besannen sie sich in der entscheidenden Phase auf ihre Stärken und gewannen 27:25.

"In diesem Satz hat sich wieder einmal gezeigt, dass sich beim Volleyball viel im Kopf abspielt", so Jonies. Der dritte Durchgang war von Beginn an spannend und ging ebenfalls in die Verlängerung. Dort mussten die Milkauer sogar einen Satzball abwehren, konnten mit drei Punkten in Folge dann aber die Partie für sich entscheiden. "So ein 3:0-Erfolg tut richtig gut, zumal wir damit auch unser Satzverhältnis etwas aufbessern konnten", resümierte Denny Jonies. Mit nun 8 Punkten kletterten die Milkauer auf den 6.Platz der Sachsenklasse.

Am kommenden Samstag steht für die Milkauer das Heimturnier in der ersten Runde des Landespokals an. In der Frankenauer Halle gastieren dann Textima Chemnitz und der Krostitzer SV.

Statistik Milkau: Jonies, Sperling, Naubert, Großmann, Haubold, T. Müller, Keudel, Heller, Starke, Zäbe, Eckardt, Heilmann