Mit Rückenwind zu neuer Höhe

In der Handball-Oberliga gewann die HSG Freiberg gegen TuS Radis 31:20. Großer Auftrieb kam vor allem von der Tribüne.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 13.02.2017



Freiberg. Ein denkwürdiges Spiel haben mehr als 500 Zuschauer am Samstagabend in der Freiberger Ernst-Grube-Halle erlebt. Dass die Oberliga-Partie der HSG Freiberg gegen den Tabellenvierten vom TuS Radis keine gewöhnliche werden sollte, war dabei schon vorher klar.

Denn zum einen hatte sich der Fanclub einiges ausgedacht, um der Mannschaft nach vier Heimniederlagen in Folge die volle Unterstützung zuzusichern. Mit ihrer grün-weißen Choreografie banden sie die komplette Halle ein und sorgten bei den Spielern für absolute Gänsehaut, wie Kreisläufer Felix Lehmann bestätigte. "Wir können uns für diese Unterstützung nur in aller Form bedanken, auch was die Fans auswärts leisten, ist grandios", sagte Lehmann nach dem 31:20-Heimsieg. "Das heute war absolut genial."

Ein weiteres Indiz dafür, dass die Partie der Freiberger Dachse gegen die Gäste aus Radis eine außergewöhnliche werden sollte, lieferte der Blick auf die Aufstellung der Gäste. Durch Verletzungen, Krankheit und beruflichen Verpflichtungen war die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt mit gerade einmal sieben Feldspielern angereist, dazu zwei Torhüter. "Wir sind ein kleiner Verein, der nicht mal eben in die Nachwuchsabteilung greifen kann, um Ausfälle zu kompensieren", sagte TuS-Spielertrainer Patrick Heddrich nach der Partie. Und er schob gleich noch eine Entschuldigung nach. "Meine Rote Karte war dämlich. So darf ich dort nicht hingehen", sagte er.

Denn der Feldverweis für den Spielertrainer mit dem Halbzeitpfiff war der zweite für die Gäste. Bereits nach 16 Minuten hatten die Unparteiischen den ersten Radiser mit Rot von der Platte geschickt. Damit mussten die Gäste die komplette zweite Hälfte ohne Wechsler und mit dem Stammtorhüter im Feld durchspielen - zu Chancen kamen sie dennoch zur Genüge. Denn auch ohne zahlreiche Leistungsträger ist der TuS Radis keine Laufkundschaft, nicht umsonst belegt das Team Rang 4 der Tabelle. Doch an diesem Abend fanden sie in Tino Hensel ihren Meister. Der Freiberger Keeper parierte sagenhafte 23 Bälle, darunter acht freie Würfe vom Kreis. "Er war heute eine Bank", sagte Co-Trainer Andreas Tietze.

Was die Leistung der restlichen Freiberger Mannschaft an diesem Abend wert war, konnte indes niemand so wirklich einschätzen. Zu gering war am Ende die Gegenwehr der dezimierten Gäste, was auch zu nachvollziehbaren Konzentrationsmängeln bei den Dachsen führte. So gelang in der Anfangsphase der zweiten Hälfte lange Zeit kein Tor.

Diese kleine Schwächephase bleib aber die einzige in dieser Partie. Ansonsten zogen die Freiberger ihr Spiel durch und holten sich Selbstvertrauen für den anstehenden Abstiegskampf. "Ich bin zufrieden, wie die Jungs in der Offensive agiert haben", sagte HSG-Trainer Anel Mahmutefendic nach dem Spiel. "Wir haben endlich die Konter zu Ende gespielt und auch die einfachen Würfe versenkt. Das war zuletzt unser Manko."

Mit dem Sieg bleiben die Freiberger mit 14:22 Punkten zwar Drittletzte, sie konnten den Abstand zu den rettenden Plätzen aber verkürzen.

Statistik HSG: Kowalczyk, Hensel, C. Werner, Wunderwald (1), Lehmann (1), Schettler (9), Neumann (4), Richter (1), Deli (3), Junghanns, Elsässer (7/6), Cingel, Tieken (1), N. Werner (4) - Zeitstrafen: HSG 8 Min.; TuS 8 Min - Siebenmeter: HSG 6/7; TuS 6/7 - Schiedsrichter: Ermentraut/Perll (HV Sachsen-Anhalt) - Zuschauer: 500