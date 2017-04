Mit Schwung ins Saisonfinale

Die Volleyballer des Hennersdorfer SV bangen vor dem letzten Spieltag der Sachsenklasse noch um den Klassenerhalt.

Von Knut Berger

erschienen am 07.04.2017



Hennersdorf/Eppendorf. Für Aufsteiger Hennersdorfer SV geht morgen die Saison in der Volleyball-Sachsenklasse mit zwei Heimspielen in der Sporthalle Eppendorf zu Ende. Dabei steht für die Truppe um Spielertrainer Udo Haußmann noch sehr viel auf dem Spiel: Denn noch ist völlig unklar, wo die Hennersdorfer in der Endabrechnung landen werden.

"Es ist allerhöchste Zeit, noch einmal den Rechenschieber auszupacken und alle möglichen Varianten durchzuspielen", sagt Haußmann. Im Endklassement seien für die Netzsportler aus dem Augustusburger Ortsteil noch die Plätze 5 bis 9 (Abstiegsplatz) drin. Doch bevor sämtliche Varianten mit Haußmanns konservativem Rechenschieber, einem etwas moderneren Taschenrechner oder mit einem zeitgemäßen Kleincomputer durchgespielt werden, müssen die HSV-Recken erst noch zwei Partien absolvieren. Morgen empfängt der Liganeuling ab 14 Uhr zunächst den bereits feststehenden Aufsteiger in die Sachsenliga, den SSV St. Egidien, und danach den SV Plauen-Oberlosa. Die Vogtländer haben einen Zähler weniger als die Haußmann-Truppe auf dem Konto und stehen in der Tabelle hinter dem HSV.

Das Schreckenszenario "Abstieg" können die Gastgeber morgen definitiv selbst verhindern. "Wir haben es in der Hand und wären mit zwei Punkten definitiv durch", rechnet Udo Haußmann vor. Und diese Ausgangslage sei durchaus komfortabel. "Wir sollten zunächst unsere Hausaufgaben machen und dann erst auf die Ergebnisse der Konkurrenz schauen", schlägt der HSV-Spielertrainer vor.

Wenn diese Marschroute eingehalten werde , sei es durchaus realistisch, den "kleinen Hennersdorfer Verein" in der "großen Liga" zu halten. Doch wer einen realistischen Blick auf die Tabelle vor dem Finale wirft, erkennt, dass die Hennersdorfer als Aufsteiger bisher nicht über die Netzkante der Landesklasse gestolpert sind. Sie liegen mit 16 Punkten auf dem 6 Platz und verbuchten vier Siege. Udo Haußmann will diese Zahlen - mit oder ohne Rechenschieber - nicht in Abrede stellen. Dennoch lief aus seiner Sicht in den vergangenen Monaten nicht alles rund. "Auch wenn wir in der vergangenen Saison noch eine Etage tiefer gespielt haben - da haben wir so mache Situation sportlich besser gelöst", schätzt Haußmann ein. Zudem gab es in der Sachsenklasse zuletzt immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle.

Nach einer Schulnote für sein Team gefragt, Haußmann ist an der Heiner-Müller-Oberschule Eppendorf Sportlehrer, schreibt der volleyballspielende Pädagoge dem HSV eine "Drei plus" ins vorläufige Zeugnis. Gern würde er morgen den Fans eine "Eins" attestieren, doch leider standen die Zuschauer in Eppendorf zu den Heimspielen nicht gerade Schlange. "Wir bauen aber auf das Publikum und hoffen auf gute Stimmung", blickt der Spielertrainer voraus. Um den richtigen Schwung in den Laden zu bringen, wird der Hallensprecher des VC Zschopau, der in der 3. Liga spielt, dass Mikrofon in die Hand nehmen. (mit udo)