Mit Schwung und kÃ¼hlem Kopf

02.09.2016

freiepresse.de

Freiberg

Marcel Schlenkrich

HSG-Coach lässt Ziel offen

Freiberg. Am kommenden Wochenende beginnt die Handballsaison 2016/17. Dabei gehen die Regionalvertreter in unterschiedlichen Spielklassen mit verschiedenen sportlichen Zielen an den Start. In einem sind sich alle Teams aber einig: Ein Spaziergang wird die neue Serie nicht. "Freie Presse" stellt die Vertreter weiterlesen