Mit Schwung zur Lizenz

Erstmals hat der Kreissportbund einen Grundlehrgang für Übungsleiter an vier aufeinanderfolgenden Tagen veranstaltet. Speziell die Rochlitzer Karateka nutzten das Angebot. Zudem steigt die Zahl der ausgebildeten Übungsleiter.

Von Robin Seidler

erschienen am 15.04.2017



Rochlitz/Freiberg. Es war sowohl für die Vereinsvertreter als auch für die Verantwortlichen eine Herausforderung. Aber letztlich blickt vor allem der Kreissportbund (KSB) Mittelsachsen zufrieden auf den Grundlehrgang für Übungsleiter in Rochlitz zurück. Dieser wurde erstmals nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden bestritten, sondern vier Tage am Stück.

"Es war schon ambitioniert, das nötige Wissen an vier Tagen hintereinander zu vermitteln. Aber wenn sich eine gute Gruppe findet und mitzieht, ist das machbar", sagt Nina Köhn, die Vereinsberaterin für Aus- und Fortbildung beim KSB. Beim Lehrgang wurden überwiegend theoretische Inhalte wie die Anatomie und Physiologie des Körpers, die Struktur des deutschen Sportsystems sowie Rechtsfragen behandelt. "Die Themen sind vom Deutschen Olympischen Sportbund in zwölf Bereiche gegliedert, sodass jeder die Ausbildung praktisch überall machen kann", sagt Nina Köhn.

So war es auch in Rochlitz. Besonders auf Initiative des dortigen Karatevereins kam der Kreissportbund mit seiner Schulung an die Zwickauer Mulde. Der hatte sich gleich noch Mitglieder eines befreundeten Vereins aus Stollberg eingeladen. "Den angehenden Trainern beider Vereine hat der Übungsleiter-Grundlehrgang noch gefehlt", erklärt der Vorsitzende des Karate-Do Rochlitz, Ralf Ziezio, die Initiative.

Die Karatesportler, die mit rund 20Teilnehmern das Gros des Lehrgangs stellten, haben ihre persönliche Trainerausbildung umgestellt. "Der Sächsische Karatebund hat sein Ausbildungssystem etwas geändert, sodass wir erst die speziellen Karatelehrgänge dort und dann den Grundlehrgang des KSB besucht haben", so Ziezio. Zudem haben einige die Erste-Hilfe-Schulung nachgeholt. "Ich bin froh, dass alle bestanden haben", sagt Ziezio. Nun müssen alle noch Zertifikate einreichen, um die Lizenzen zu erhalten.

Der Rochlitzer Karateverein gewinne aktuell nicht nur neue aktive Mitglieder, sondern vor allem auch Trainer, freut sich der Vereinschef. "Viele haben den Grundlehrgang vorsorglich mitgemacht, falls sie später einmal mit als Trainer tätig sein wollen", sagt Ziezio. Derzeit hat der Verein 212 Mitglieder, die in elf Trainingsgruppen aufgeteilt sind. Dafür stehen 14 Übungsleiter zur Verfügung. Dazu kommen sechs, die keiner Trainingsgruppe angehören.

Nina Köhn freut sich, dass die Übungsleiter-Schulungen des KSB so gut angenommen werden. "Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt 126 Teilnehmer an den Grundlehrgängen. Zudem haben wir innerhalb von zwei Jahren jeweils 44neue Übungsleiter ausgebildet", sagt die Vereinsberaterin.

Bei den Fortbildungen für die C-Lizenz registrierte der KSB im vergangenen Jahr erstmals eine Teilnehmerzahl im dreistelligen Bereich (110). "Wir sind froh über den Zuwachs und versuchen weiterhin, unsere Schulungen den Bedürfnissen der Vereine anzupassen", sagt Nina Köhn. Dazu gehören auch Kassenprüferschulungen und Fortbildungen für Funktionäre, die jeweils am Jahresanfang stattfinden.