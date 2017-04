Mit alten Bauteilen zu neuen Erfolgen

Günter Ruttloff ist seit mehr als 50 Jahren im Trialsport aktiv. Jetzt steht der Routinier vom MC Flöha vor einer besonderen Herausforderung.

Von Knut Berger

erschienen am 19.04.2017



Flöha. Wenn Günter Ruttloff sein Fahrzeug belädt, um zu einem Wettkampf zu fahren, ist dass für den Trialsportler vom Motorsportclub (MC) Flöha grundsätzlich keine große Sache. Denn der 72-Jährige ist seit 1964 in der Szene aktiv und bestritt in diesem reichlichen halben Jahrhundert unzählige Wettkämpfe. Doch in diesen Tagen steigt die Anspannung dennoch: Denn der Eubaer fährt diesmal zu einem internationalen Wettbewerb nach Kinlochleven in Schottland.

Die Teilnahme am dortigen Wettkampf ist jährlich nur 180 Balancekünstlern aus der ganzen Welt vorbehalten. "In der Regel liegen den Veranstaltern jedoch immer rund 400Anträge auf Erteilung einer Starterlaubnis vor", berichtet Ruttloff. Um überhaupt dabei sein zu dürfen, müssen die Maschinen besondere Voraussetzungen erfüllen. Sie dürfen nur aus Bauteilen bestehen, die nachweislich vor 1965 hergestellt wurden. Deshalb ist es Pflicht, ein halbes Jahr vor dem Spektakel in Kinlochleven, einem Dorf mit knapp 1000 Einwohnern im schottischen Hochland, mehrere Fotos vom Trial-Motorrad einzusenden.

"Diese müssen als Farbbilder im A 4-Format und in sehr guter Qualität eingereicht werden", sagt Ruttloff. Im vergangenen Jahr sei er bereits an dieser Hürde gescheitert. "Die Gabel, die ich eingebaut hatte, war den Gastgebern zu modern. Aber jetzt erfülle ich alle Auflagen", sagt der Sportler des MC Flöha, der in seiner Karriere fünfmal den DDR-Meistertitel holte und nach der Wende unter anderem mehrmals ostdeutscher Classic-Meister sowie Europacup-Sieger wurde.

Am letzten April-Wochenende schiebt er in Schottland nun eine Maschine an den Start, die zum Beispiel über einen Jawa-Rahmen und einen Jawa-Motor aus dem Jahr 1957 verfügt. Der Zylinder ist von einer MZ aus dem Jahr 1959.

Eine weitere Besonderheit in Kinlochleven ist die Streckenführung. Denn die Sektionen, die die Teilnehmer möglichst ohne Bodenberührung durchfahren müssen, bestehen durchweg aus natürlichen Hindernissen. "Bei unseren Wettbewerben in Flöha bauen wir regelmäßig auch künstliche Hürden ein", erläutert der Trial-Experte. In Schottland geht es unter anderem durch Flüsse und ausgetrocknete Bäche. "Dabei fahren wir stets bergauf - das gibt es bei uns in Deutschland ebenfalls kaum", sagt der Balancekünstler vom MC Flöha.

Am Tag müssen 30 Sektionen auf einer knapp 90 Kilometer langen Runde in knapp sechs Stunden gemeistert werden, blickt der erfahrene Pilot voraus. Zudem gebe es auf der Strecke kaum Wege oder Bäume, dafür aber viele Steine und Moos. Ruttloff, der seinen eigenen Recherchen zufolge davon ausgeht, in Schottland der einzige deutsche Starter zu sein, liebäugelt in Kinlochleven mit dem Pokal für den ältesten Teilnehmer.

Bereits am kommenden Samstag wird der agile Senior sein Wohnmobil starten, um sich zunächst auf den Weg ins rund 800 Kilometer entfernte Calais zu machen. In der französischen Hafenstadt rollt er am Montag auf die Fähre Richtung britische Insel. "Ich kann mir bei der Anreise Zeit nehmen, denn die Maschinenabnahme findet erst am Donnerstag statt", sagt Ruttloff. Somit sei es ihm mit seiner Frau, die ihn auf seinem Schottland-Gastspiel begleitet, auch möglich, sich in Ruhe etwas von der schönen Landschaft anzuschauen.

Wenn Günter Ruttloff wieder zu Hause ist, mottet der Rentner seine historische Maschine keinesfalls ein. Denn kurz darauf geht es mit den Läufen im Deutschlandcup sowie dem ostdeutschen Classic-Pokal weiter. Ans Aufhören denkt der Eubaer also längst noch nicht.