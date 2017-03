Mit neuem Geist gegen Abstiegsgespenst

Die Fußballer des BSC Freiberg haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Sachsenliga viel Selbstvertrauen getankt. Die nächste harte Prüfung wartet aber schon.

Von Steffen Bauer

erschienen am 04.03.2017



Freiberg. Manchmal geht es ganz schnell: Eben noch steckten die Fußballer des BSC Freiberg im tiefsten Abstiegsstrudel, nun haben sie das rettende Ufer der Sachsenliga schon wieder in Sichtweite. Mit zwei Siegen - dem 2:1 gegen Taucha vor Weihnachten und dem jüngsten 2:0 in Riesa - stockte der BSC sein Punktekonto auf 12 Zähler auf und wäre als Tabellen-13. gerettet. Da es höchstwahrscheinlich jedoch noch einen vierten Absteiger gibt, müssen die Freiberger am Ende ein weiteres Team hinter sich lassen. Der direkte Tabellennachbar, der FC Lößnitz (12./13), ist morgen nun pikanterweise der nächste Gegner des BSC.

Die Stimmung im Team ist "absolut positiv", sagt Kapitän Christopher Otto, der vom neuen Trainer des BSC vor dem Riesa-Spiel bestätigt wurde. Dieser Start ins Frühjahr sei optimal, "aber nun müssen wir nachlegen", sagt Otto - nicht zuletzt, weil Lößnitz ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf ist. "Sonst wäre der Dreier von Riesa nur die Hälfte wert", sagt der 23-Jährige, der bereits seit mehr als 16 Jahren im BSC-Trikot spielt.

Dass er weiter die Binde tragen darf, darüber freue er sich, so der Kapitän, der das Vertrauen zurückzahlen will. Morgen wird Christopher Otto aber wohl trotzdem nur auf der Bank Platz nehmen, wenn überhaupt: In Riesa musste der Mittelfeldspieler nach einer halben Stunde mit einer Rücken- und Beckenverletzung vom Platz und war bis Donnerstag krankgeschrieben. "Ich habe überhaupt nicht trainieren können", so Otto. Nicht einmal laufen ging. Trotzdem ist er optimistisch, dass die Mannschaft die Aufgabe löst. Denn das neue Trainergespann Stefan Birnbaum/Swen Hennig habe seit Anfang des Jahres für viel frischen Wind gesorgt, sagt der BSC-Kapitän. Beide denken absolut positiv, was sich trotz Abstiegsangst auch auf die Truppe auswirke. "Es herrscht ein neuer Geist im Team", sagt Christopher Otto.

Die Entscheidung, den Verfahrensmechaniker im Kapitänsamt zu bestätigen, sei ihm nicht sonderlich schwer gefallen, sagt BSC-Trainer Birnbaum. "Chris ist ein Spieler, der stets mit Leidenschaft und Einsatz vorangeht und die anderen mitzieht", lobt er. Gerade in der jetzigen Situation, die ungeachtet der beiden jüngsten Siege nach wie vor schwierig ist, sei das unheimlich wichtig. Vize-Kapitän ist Sebastian Krause (26), der nach mehr als einem Jahr Verletzungspause auf dem Weg zu alter Form ist. Zum neuen Mannschaftsrat gehören die Routiniers Maik Uhlig (33), Martin Heydel (32) und Markus Scholz (23).

In Lößnitz hofft Stefan Birnbaum auf eine Fortsetzung des kleinen Höhenfluges seiner Mannschaft, die in Riesa viel Selbstvertrauen getankt hat. "So selbstbewusst und unheimlich konzentriert", so der 39-Jährige, müsse man auch die Aufgabe beim Tabellennachbarn angehen - von dem der BSC-Trainer eine sehr hohe Meinung hat: "Lößnitz gehört spielerisch zu den besten Teams der Liga." Deshalb könne man morgen nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit bestehen und weiter punkten, sagt Birnbaum und schmunzelt: "Wir dürfen jetzt nicht anfangen, schön spielen zu wollen."

Fussball-Sachsenliga 18. Spieltag - So., 15 Uhr: FC1910 Lößnitz - BSC Freiberg (Stadion an der Talstraße)