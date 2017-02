Mit viel Wille auf Platz zwei

Die Handballerinnen des TSV Penig haben ihr Heimspiel gegen den Zwönitzer HSV II mit 20:12 (10:7) gewonnen. Durch den Sieg im Nachholspiel sind die TSV-Damen nun ärgster Verfolger von Tabellenführer Thalheim.

Von Robin Seidler

erschienen am 13.02.2017



Penig. Eine Kampfansage im Titelrennen der Handball-Bezirksklasse wollte sich Heiko Schneider gestern nicht entlocken lassen. Nach dem letztlich ungefährdeten 20:12- (10:7)-Heimsieg gegen den Zwönitzer HSV kletterten seine Peniger Damen (24:6 Punkte) auf den 2. Platz der Bezirksklasse und bleiben Spitzenreiter Tanne Thalheim (27:3) weiter auf den Fersen. Doch an der Zwickauer Mulde bleiben die Verantwortlichen bescheiden.

Der 2. Platz sei eine sehr schöne Momentaufnahme, so Schneider. Doch für größere Ambitionen werden die kommenden Wochen schwierig. "Ich weiß, dass unsere ohnehin angespannte personelle Lage in einigen kommenden Spielen noch prekärer wird, weil einige Spielerinnen im Urlaub oder beruflich verhindert sind", stapelt Schneider tief. Gegen Zwönitz II saß mit Carmen Schneider, die auch noch mit umgeknickten Knöchel agierte, nur eine Auswechselspielerin auf der Bank. "Der Großteil der Mannschaft musste also wieder über die komplette Spielzeit ran", so Schneider. Umso erfreulicher sei es, dass das Team derzeit einen guten Ball spielt.

"Gegenüber dem 23:18-Auswärtssieg in Zwönitz eine Woche zuvor haben wir diesmal weniger Fehler gemacht. Dadurch konnten die Gäste nicht so in ihre Kontersituationen kommen", analysiert Schneider. Besonders erfreulich sei, dass sich die Last in der Offensive inzwischen auf mehrere Positionen verteilt. "Es sind mittlerweile nicht mehr nur zwei oder drei Spielerinnen, die Tore erzielen. Wir sind inzwischen von jeder Position aus gefährlich", sagt er über die Weiterentwicklung seiner Mannschaft.

Auch im Heimspiel gegen Zwönitz II habe sich dies gezeigt. Nach einem 0:2-Rückstand blieben die Penigerinnen ruhig und konnten schnell wieder auf 4:4 ausgleichen. Danach waren es dann die Gastgeber, die sich Vorteile erarbeiteten. Besonders Claudia Pesth erwies sich am Samstag als fünffache Torschützin nicht nur in der Offensive als Garant, sondern lief auch viele Konter der Gäste ab. Bis zur Pause konnten sich die TSV-Damen somit einen 10:7-Vorsprung erarbeiten.

In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste die Partie bis zum 15:12 noch spannend gestalten. Danach schwächten sie sich allerdings mit Zeitstrafen selbst. Die Penigerinnen blieben ruhig und bekamen diesmal nicht wie in vorherigen Spielen ein vorübergehendes Nervenflattern. Mit einem 5:0-Lauf bis zum Ende ließen die TSV-Damen nichts mehr anbrennen und behielten die Punkte in der Heimat.

Statistik TSV Penig: Meyer, Korb (10/3), V. Schneider (1), C. Schneider, Vanessa Kühn (3), Vivien Kühn (1), Kramer, Pesth (5)