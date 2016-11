Mittelsachsen mischen beim Sachsen-Cup ganz vorn mit

Zum Freiberger Adventslauf sind auch die Sieger des diesjährigen Lichtenauer Sachsen-Cups geehrt worden. Gleich mehrere Aktive aus der Region haben dabei der Konkurrenz die Hacken gezeigt.

Von Steffen Bauer

Großhartmannsdorf/Freiberg. Klaus Eberlein ist am Ziel. Siebenmal ist der Läufer des SSV 91 Brand-Erbisdorf in dieser Saison bei einer Veranstaltung des 12. Lichtenauer Sachsen-Cups an den Start gegangen. Fünfmal Platz 1 und zweimal Platz 2 stehen für den 75-Jährigen in der AK 75 bis 79 zu Buche. Damit brachte Eberlein 138 Punkte in die Wertung ein und verwies seinen hartnäckigsten Verfolger, den Oberlichtenauer Hans Höfgen (121), auf Rang 2. Der Dritte, der Limbacher Wolfgang Glöckner (67), kam mit gehörigem Abstand ins Ziel.

"Die ganze Abteilung ist stolz auf Klaus", sagte Jens Schlegel, der die knapp 15-köpfige Laufgruppe beim Stadtsportverein in Brand-Erbisdorf leitet. Der Sachsen-Cup, bei dem seit 2005 fast 100.000 Läufer die Schuhe geschnürt haben, ist die größte Laufserie in Sachsen und hat bei den Aktiven einen sehr hohen Stellenwert, sagt Schlegel. Die Veranstaltungen seien durchweg "renommierte Läufe mit starker Konkurrenz in allen Altersklassen", so der 55-Jährige, der in der Vergangenheit selbst zweimal auf dem obersten Treppchen beim Sachsencup stand.

Auch Klaus Eberlein ordnet den Gesamtsieg in seiner Altersklasse als großen Erfolg ein. 40 Jahre läuft der Großhartmannsdorfer mittlerweile, nachdem er zuvor fast 20Jahre Radball gespielt hat. Der Sport habe stets eine große Rolle in seinem Leben gespielt, so der 75-Jährige. Allein 29-mal war er beim legendären Rennsteiglauf am Start, wobei Eberlein zehnmal den Marathon über 45 Kilometer meisterte. In diesem Jahr kam er auf der Halbmarathondistanz als Siebter der AK 75 ins Ziel. Die 30. Teilnahme nächstes Jahr soll der Höhepunkt seiner Laufbahn sein, sagt der Ausdauersportler, der schon seine Meldung abgegeben hat. Auch auf Skiern war der Diplom-Ingenieur für Eisenhüttenkunde, der an der Bergakademie Freiberg studiert hat, erfolgreich unterwegs. Ganz vorn steht hier die Teilnahme am berühmten Wasalauf in Schweden, der über 90 Kilometer von Sälen nach Mora führt. Trainiert hat der Sportler vom SSV Brand-Erbisdorf dabei nur ein bis maximal zweimal pro Woche. "Ich habe aus wenig viel gemacht", schmunzelt der frischgebackene Cup-Sieger.

Bei der Siegerehrung, die vor dem 25. Freiberger Adventslauf in der Rülein-Sporthalle über die Bühne ging, war Eberlein aber nicht der einzige Aktive aus Mittelsachsen allein auf dem obersten Treppchen. Der Freiberger Ulrich Lobin setzte sich in der AK 65 durch. Mit 132 Punkten ließ er den Radeberger Jörg Fernbach (128) nur hauchdünn hinter sich. Marie Kloppe vom Hetzdorfer SV sicherte sich den Sieg bei den Frauen (20 bis 29 Jahre). Auch Ellen Pestel vom TSV Flöha triumphierte in der Gesamtwertung: Die 16-jährige aus Grünberg, die in diesem Jahr auch mitteldeutsche Crossmeisterin wurde, kam mit sechs Laufsiegen bei sieben Starts souverän auf Platz 1 der Altersklasse U 18. In der U 16 dominierte Aline Kresse vom SV Einheit Bräunsdorf, die ebenfalls sechs Siege in die Wertung brachte.

Insgesamt zählten die Veranstalter 11.600 Laufbegeisterte bei der 12.Auflage des Cups. Ältester Teilnehmer war mit 87 Jahren Harald Kraut vom Post SV Chemnitz. Und der Startschuss für die neue Auflage ist mit dem Adventslauf bereits gefallen. Klaus Eberlein ging dabei auf der 6-Kilometer-Distanz an den Start und kam nach 32:17 Minuten als Zweiter hinter dem Zwickauer Joachim Knorr (29:16) ins Ziel - die erste Hausnummer für die neue Serie.

Lichtenauer Sachsen-Cup 2016

U 20 männlich: 2. Jonas Keller 55 Punkte; M20 bis 29: 6. Philipp Leibelt 47; M 50: 8.Thomas Keller (alle Hetzdorfer SV) 28; M65: 1 Ulrich Lobin (Bergstadt Freiberg) 132; M 75: 1. Klaus Eberlein (SSV 91 Brand-Erbisdorf) 138; U 14 weiblich: 5. Saskia Börner (Hetzdorfer SV) 79; U 16: 1. Aline Kresse (SV Einheit Bräunsdorf) 120; U 18: 1. Ellen Pestel (TSV Flöha) 138; Frauen 20 bis 29: 1. Marie Kloppe (Hetzdorfer SV) 121; Frauen 45: 5. Birgit Pestel (TSV Flöha) 66