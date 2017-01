Mitten im Konzert der Großen

Oliver Böhme und Tobias Schröter sind Hobbysportler. Doch jetzt standen sie gemeinsam mit der Weltspitze der Skispringer auf der Schanze.

Von Knut Berger

erschienen am 04.01.2017



Dittersbach. Der Tacho im Cockpit des Pkw von Oliver Böhme kommt seit Tagen nicht zur Ruhe. Nachdem der 39-Jährige in den letzten Tagen des alten Jahres nach Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen in den Süden der Republik gereist war, fährt der Mittelsachse morgen erneut ins knapp 600 Kilometer entfernte Allgäu. Als Passagier ist dann wieder sein Sportkollege Tobias Schröter vom SV Blau-Weiß Dittersbach an Bord.

Zum zweiten Mal infolge waren beide als Vorspringer für die Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen nominiert. Jetzt übernimmt das Duo am Wochenende den gleichen Job beim Damen-Weltcup in Oberstdorf. Am vergangenen Montag war Böhme zu nachtschlafender Zeit gegen 2 Uhr zu Hause angekommen, morgen lässt er schon wieder den Motor an, um an die große Schanze in Bayern zu kommen.

"Da bleibt gerade einmal Zeit, die Wäsche zu waschen, die Ausrüstung zu kontrollieren und die Ski neu zu wachsen", sagt Böhme, der vom erneuten Gastspiel bei der Vierschanzentournee, bei der sich die besten Sportler der Welt treffen, begeistert zeigt. "Jeder der zwölf Vorspringer musste zum Training, der Qualifikation und den Wettkämpfen bis zu viermal vom Bakken. Wir hatten gut zu tun", meint Böhme, der bei seinen Sprüngen nicht nur einmal die 100-Meter-Marke überflog. Im turnusmäßigen Training der Vorspringer, indem die Hobbyflieger aus einer höheren Luke als die Profis in die Spur gingen, zeigte die Weitenmessung Werte zwischen 120 und 125 Meter an. An den beiden Wettkampftagen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen mussten Böhme, Schröter und Co. mit der gleichen Anlauflänge wie die Spezialisten zurechtkommen und landeten dann in der Nähe der 100 Meter. Das Wetter sei an beiden Wettkampftagen mehr als gut gewesen. Weder Schneefall noch starker Wind hätten das Sprungvergnügen getrübt. "Wir wurden vom Stadionsprecher auch persönlich angekündigt. Das war für uns insbesondere zu den Wettkämpfen vor den mehreren Tausend Zuschauern wie ein kleiner persönlicher Weltcup", schmunzeln die Hobby-Skispringer. Obwohl sich Böhme und Schröter in Oberstdorf gemeinsam mit den internationalen Skisprunggrößen in einem Aufwärmraum aufhielten, blieben intensive Kontakte selten. Auch außerhalb dieses Raumes hatten die beiden Mittelsachsen keine Zeit, sich intensiv mit den Springern der Weltelite zu unterhalten. "Grundsätzlich sind die Sportler aufgeschlossen und freundlich. Aber im Wettkampf sind alle sehr fokussiert und angespannt. Und da wollten wir nicht anfangen, zu nerven", erklärt Böhme, warum er sich mit der Kontaktaufnahme zurückhielt. Wenn die Skiadler um Richard Freitag aus Aue, dem Österreicher Stefan Kraft oder Kamil Stoch aus Polen um Autogramme gebeten wurden, schrieben sie aber dennoch fast immer ihren Namenszug bereitwillig auf. Auch wenn es beim diesjährigen Gastspiel bei der Tournee nicht mit einem Foto mit einem der Favoriten klappte, bleibe Böhme dabei, dass die Teilnahme an diesem sportlichen Höhepunkt jedes Jahr etwas Besonders darstelle. "Insbesondere das Springen am Neujahrestag ist natürlich der absolute Höhepunkt", sagt Böhme.

Die Vierschanzentournee wird heute mit dem Springen in Innsbruck fortgesetzt. Den Abschluss bildet am Freitag der Wettkampf in Bischofshofen.