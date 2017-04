Motor im Leerlauf

Den Hainichener Schachspielern drohen diese Saison sogar zwei Abstiege. Nachdem viele Leistungsträger nicht mehr an den Brettern sitzen, setzen sie sich kleinere Ziele.

Von Robin Seidler

Hainichen. Langsam, aber sicher müssen sich die Schachspieler des SV Motor Hainichen damit abfinden, dass ihre erste Mannschaft die 1. Landesklasse in dieser Saison nicht halten kann. Nachdem die Hainichener am vorletzten Spieltag ihr Heimspiel gegen den SC Großröhrsdorf mit 2,5:5,5 verloren, ist der Ligaerhalt so gut wie verspielt.

"Wir sind Achter und müssen am letzten Spieltag zum souveränen Tabellenführer", sagt der Schach-Abteilungsleiter des SV Motor, Peter Schluttig. Der 65-Jährige saß gegen Großröhrsdorf am achten Brett und konnte ein Remis beisteuern. "Mit Glück können wir den 8. Platz halten. Aber ob der für den Klassenerhalt reicht, hängt von den Absteigern aus den oberen Ligen ab."

In den oberen Ligen waren die Hainichener vor einigen Jahren selbst noch vertreten. 13 Jahre spielten sie in der Sachsenliga und klopften sogar an die Tür zur Oberliga. "Damals sind wir Dritter in der Sachsenliga geworden. Einige Spieler haben in der Tat von der Oberliga geträumt", blickt Schluttig zurück. Doch nach dem Sachsenliga-Abstieg im Jahr 2015 verließen die jungen Leistungsträger den Verein, wenngleich einige noch Mitglied sind. "Marcel Gehmlich spielt für Grün-Weiß Dresden in der Oberliga, Jan Friedrich wohnt in Frankfurt und springt zur Not ein", so Schluttig.

Zudem hat Christian Ellinger, der inzwischen in Bochum wohnt, in dieser Serie nur ein Spiel für Motor bestritten. Auch Markus Rosenblatt spiele nun in Freiburg Schach, zählt Schluttig weiter auf - alles Spieler, "die wir nicht gleichwertig ersetzen können", so der Hainichener Schach-Chef. So mussten immer wieder älteren Spieler einspringen.

Auch Nachwuchs ist im Moment nicht in Sicht. "Wir hatten eine Zeit lang eine Arbeitsgemeinschaft in der Schule angeboten, doch leider ist niemand zum Verein gekommen", sagt Peter Schluttig. Auch beim Vereinsfest präsentiert sich die Abteilung stets mit einem großen Schachfeld, doch auch dadurch konnten keine neuen Mitglieder gewonnen werden, so der Abteilungsleiter. "Wir haben 20 Spieler in der Abteilung. Für zwei Mannschaften ist das schon grenzwertig."

Oftmals mussten Akteure aus der zweiten Mannschaft in die Landesklasse nachrücken, sodass einige Bretter bei der "Zweiten" in der 1. Bezirksklasse unbesetzt blieben - ein Grund, warum die zweite Mannschaft ebenfalls im Abstiegskampf steckt, obwohl sie am Wochenende beim TV Freiberg II 4,5:3,5 gewann und nach dem ersten Saisonsieg wieder Hoffnung schöpft.

Hoffnungen machen auch drei syrische Neuzugänge. Abo Elaziz Ahmad hat sogar schon in der ersten Mannschaft ausgeholfen. Am Wochenende saß sein Sohn Siyamend erstmals an den Brettern. "Zudem hilft unser Oldie Manfred Kunze in der 2. Mannschaft immer noch aus."

Die Zukunft der Hainichener Schach-Abteilung sei aber nicht gefährdet, sagt Schluttig. "Viele werden noch einige Jahre spielen. Beim Schach geht das ja bis ins hohe Alter." Man werde aber kleinere Brötchen backen müssen. "Aber dann gewinnen wir vielleicht auch wieder mehr Spiele."