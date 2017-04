Motor kommt nicht in Gang

In der Mittelsachsenliga bleibt Motor Rochlitz trotz Heimvorteil beim 0:3 (0:2) gegen den SV Barkas Frankenberg erneut ohne Punkte. Die Gäste hingegen marschieren in Richtung Meisterschaft.

Von Rainer Schönfeld

erschienen am 24.04.2017



Rochlitz/Frankenberg. Der SV Barkas Frankenberg hat mit einem Auswärtserfolg gestern beim BSC Motor Rochlitz einen weiteren Riesenschritt hin zur Meisterschaft gemacht. Nach drei Toren und ohne Gegentreffer steht das Team felsenfest auf Rang 1 in der Mittelsachsenliga, mit 17 Punkten Vorsprung. Indessen hatten die Rochlitzer erneut das Nachsehen: Seit Jahresbeginn haben sie keinen Punkt geholt, finden sich auf 11. Position wieder.

Die Frankenberger wurden im Vater-Jahn-Stadion ihrer Favoritenrolle gerecht. Vom Anstoß weg rissen sie das Spiel an sich. Ihnen wurde es von Seiten der ängstlich und mutlos agierenden Rochlitzer leicht gemacht, ihr Passspiel aufzuziehen. Die BSC-Defensive kam nicht in die Zweikämpfe und bot den Gästen Räume zum Kombinieren an.

Nach ungehinderten Eingaben von links konnten Tim Rosenthal (9.) und Felix Ebert (15.) in der Mitte mühelos einnetzen. Dabei hatte der debütierende A-Jugendkeeper Eric Rump, der seine Sache ordentlich machte, keine Abwehrchance. In der Offensive gelang den Gastgebern zunächst fast nichts, weil die Bälle beim Aufbau zu schnell wieder verloren gingen und nicht bei den Adressaten ankamen. Kurz vor der Pause wurde die Gegenwehr stärker. Der steil geschickte Christopher Meinel wurde vom Frankenberger David Tuschy als letzter Mann unfair gestoppt. Die rote Karte war die Folge (38.). Den fälligen Freistoß aus 20 Metern setzte Leon Nöbel an die Latte, seinen Nachschuss kratzte Christopher Heinicke zur Ecke (39.).

Doch auch mit den Rochlitzern in Überzahl änderte sich nichts. Das Match plätscherte ohne Höhepunkte über die Zeit. Die Rochlitzer blieben trotz Bemühungen im Angriff harmlos und fehlerhaft. Torsten Frank sorgte mit seinem Treffer schließlich für den Endstand (80.). Sein Co-Trainer Gerd Rosenthal sprach nach der Partie von einer sehr guten 1. Halbzeit seiner Truppe. "Sie wurde gekrönt von den zwei stark herausgespielten Toren. Mit unseren individuellen Stärken haben wir das Spiel auch in Unterzahl über die Runden gebracht." Der enttäuschte BSC-Trainer Bertram Fischer äußerte sich nicht.