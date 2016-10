Motor startet in die Zukunft

Der SV Hainichen ist mit seinen neun Abteilungen der größte Sportverein in der Stadt. Beim Sporttag hatten sich viele Besucher nach Angeboten erkundigt. Der Seniorensport soll gestärkt werden.

Von Robin Seidler

erschienen am 29.10.2016



Hainichen. Mit seinen 320 Mitgliedern ist der SV Motor Hainichen immer noch der größte Sportverein der Stadt. Trotz eines Aderlasses in den vergangenen Jahren genießt Motor nach wie vor ein hohes Ansehen.

Das zeigte sich auch beim jüngsten Sporttag, bei dem sich alle neun Abteilungen präsentierten. "Ich war zur Eröffnung da und habe mir einen Überblick verschafft, was der Verein wieder auf die Beine gestellt hat. Der SV Motor ist ein wichtiger Sportverein und sogar einer der größten Vereine überhaupt in der Stadt", sagt Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD), der zudem auch ab und an die Versammlungen des Vereins besucht.

Wichtig sei der Verein vor allem aufgrund seines breiten Sportangebotes. "Man kann bei Motor auch Randsportarten wie Segeln, Badminton, Radball oder auch Schach betreiben", lobt das Stadtoberhaupt. In der Schach-Abteilung seien die Motor-Sportler gerade dabei, Flüchtlinge aus Syrien zu integrieren. "Ebenso ist es bei den Kindern, die ja von der Straße weg in die Vereine kommen sollen", sagt Greysinger, dessen Frau in der Badminton-Abteilung aktiv ist. Das Stadtoberhaupt selbst ist dagegen bei den Fußballern des Hainichener FV Blau-Gelb Mitglied ist. Die Fußballer und die Hainichener Kegler waren einst ebenfalls bei Motor unter einem Dach, haben inzwischen allerdings ihre eigenen Vereine gegründet.

Wie sehr die Stadt das Engagement von Motor schätzt, zeigte sich beim diesjährigen Neujahrsempfang, als der langjährige Vorsitzende Dietmar Judas, seit 1986 Chef des Vereins, mit dem Ehrenpreis der Stadt ausgezeichnet wurde. "Unser Ziel ist es natürlich, die Jugend für den Verein zu begeistern", sagt Judas. Deshalb gebe es aller zwei Jahre den Sporttag, "damit früher oder später auch Nachwuchs zu uns kommt", sagt der 69-jährige Vorsitzende.

Größte Abteilung im Verein ist mit rund 100 Mitgliedern die Fitness-Abteilung - und zugleich die jüngste. Bei den Seglern sind 75 Mitglieder aktiv. "Alle haben sich beim Sporttag mit einem Angebot präsentiert", so Judas. Überall konnten die Besucher ausprobieren, so an der Ballmaschine im Tischtennis oder beim Binden eines Seglerknotens. Für Stimmung sorgten auch die Breakdance-Gruppe und die Dancing Sox aus Frankenberg.

Gerade in der Fitness-Abteilung möchte der Verein in Zukunft aber Angebote für ältere Bürger schaffen. "Machen wir uns nichts vor, die Gesellschaft wird nun einmal immer älter. Unser Ziel ist es, den Seniorensport auszubauen und dafür qualifizierte Übungsleiter zu gewinnen", sagt Dietmar Judas. Seitens der Stadt möchte ebenfalls mehr für den Sport tun. "Wir wollen unsere Sportstättenkonzeption entwickeln. Zudem ist geplant, dass wir im Sportforum, das wir für die Vereine zur Verfügung stellen, einen Geräteraum bauen", sagt Bürgermeister Greysinger. Bereits in diesem Jahr wurde für Freizeitfußballer ein Bolzplatz in der Turnerstraße errichtet.