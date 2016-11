Motor weiter auf Erfolgskurs

In der Fußball-Mittelsachsenliga hat der BSC Motor Rochlitz den dritten Sieg in Folge eingefahren. Die Rochlitzer gewannen im Derby gegen eine harmlose Reserve von Germania Mittweida mit 1:0 (0:0).

Von Robin Seidler

erschienen am 14.11.2016



Rochlitz. Die Fußballer des BSC Motor Rochlitz bleiben in der Erfolgsspur. Nach einem schwachen Saisonstart feierten die Rochlitzer gestern in der Kabine lautstark den mittlerweile dritten Sieg in Serie. Gegen die zweite Mannschaft von Germania Mittweida hieß es am Ende aber nur 1:0 (0:0).

Ein wenig gezittert hatte BSC-Trainer Bertram Fischer in der Schlussphase schon, als die Germania-Reserve alles nach vorn warf. "Schließlich haben wir in dieser Saison in den letzten Minuten schon oft Punkte hergeschenkt", sagte Fischer. Die Rochlitzer blieben diesmal aber ohne Gegentor, was die Laune bei ihrem Trainer natürlich hob. "Drei Siege in Folge ist eine schöne Sache. Wir haben uns in der Liga stabilisiert, das freut mich sehr."

Über den Sieger des gestrigen Derbys konnte es keine zwei Meinungen geben. Zu dominant agierten die Rochlitzer, was sich bereits nach wenigen Sekunden zeigte. Doch Germania-Torwart Christian Dietrich verhinderte mit seiner Parade die frühe Rochlitzer Führung durch Dominik Beer. Im Anschluss hatten die Hausherren weitere gute Chancen, die aber ungenutzt blieben. Danach verflachte die Partie bis zur Halbzeit zusehends.

Mit Beginn der zweiten 45 Minuten entwickelten die Rochlitzer wieder mehr Druck. Beer scheiterte per Kopf zunächst an einem Mittweidaer Feldspieler, der auf der Torlinie stand und danach im zweiten Versuch an Torwart Dietrich. Zudem verzog Sebastian Pötzsch aus aussichtsreicher Position. Nach etwas mehr als einer Stunde gelang den Rochlitzern die Führung: Christopher Meinel setzte sich im Strafraum durch und brachte den Ball per Flachschuss im Tor unter. Auch danach blieben die Rochlitzer spielbestimmend. Meinel verpasste eine flache Hereingabe von Beer nur knapp, ein Fernschuss von Oliver Otto fand zudem nicht den Weg ins Netz. Die Angriffsbemühungen der Mittweidaer wirkten dagegen träge. Sie spielten die ohnehin wenigen Konter nicht gut aus, zudem scheiterte Benjamin Riese mit einem Kopfball. "Unsere Chancen kann ich heute an drei Fingern abzählen. Auf diese Weise holen wir in der Liga keine Punkte", bemängelte Germania-Trainer Bernd Hofmann. Einer seiner Schützlinge wirkte nach über einem Jahr Verletzungspause zum zweiten Mal wieder mit: Robin Frieden spielte wie in der vorigen Woche etwas über eine Stunde. "Mehr ist derzeit bei ihm noch nicht möglich", so Hofmann. Frieden, der früher auch in Mittweidas Landesklasse-Team spielte, ist vorerst nur für die zweite Mannschaft eingeplant.