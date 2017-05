Motorsportler wird ausgebremst

Trial-Fahrer Günter Ruttloff vom MC Flöha wollte gegen internationale Konkurrenz bestehen. Doch dann kam alles ganz anders.

Von Knut Berger

erschienen am 12.05.2017



Euba. In dieser Woche konnte er schon wieder lächeln. "Vielleicht habe ich die Maschine zu intensiv auf den Wettkampf vorbereitet", sagte Günter Ruttloff. Der Chemnitzer Motorsportler wollte bei einem internationalen Wettbewerb in Kinlochleven (Schottland) bestehen. Doch noch vor der Halbzeit der zweitägigen Härteprüfung kam für den 72-Jährigen das Aus. Ihm war die Schaltwelle gebrochen, ein Weiterfahren dadurch nicht möglich.

Das sei besonders ärgerlich gewesen. Denn der Wettkampf in Schottland ist für einen Trialsportler wie ihn ähnlich hoch einzuschätzen, wie es für einen Tennisspieler der Start in Wimbledon ist. Die Teilnahme am Wettkampf in den Highlands bleibt jährlich 180 Balancekünstlern aus aller Welt vorbehalten. "In der Regel liegen den Veranstaltern jedoch immer rund 400 Anträge auf Erteilung einer Starterlaubnis vor", berichtet Ruttloff. Und da die Maschinen besondere Voraussetzungen erfüllen mussten - sie durften nur aus Bauteilen bestehen, die nachweislich vor 1965 hergestellt wurden - gab sich Ruttloff beim Aufbau seines Zweirades besonders viel Mühe. Die Maschine besteht zum Beispiel aus einem Jawa-Rahmen und einem Jawa-Motor aus dem Jahr 1957 sowie einem Zylinder von einer MZ aus dem Jahr 1959.

Zunächst war es für den Haudegen, der im MC Flöha organisiert ist, im schottischen Hochland ganz gut gelaufen. Die Streckenführung der Sektionen, die beim Trial möglichst ohne Bodenberührung durchfahren werden müssen, bestanden durchweg aus natürlichen Hindernissen. "Damit waren Mensch und Material gefordert", erläuterte der Trial- Spezialist. Der erste Tag begann für den Eubaer nach Plan. 30 Sektionen standen auf dem Programm, 25 davon hatte der Oldie bereits erfolgreich absolviert. "Dann bin ich an einem Stein dermaßen hängen geblieben, dass die Welle kaputt ging", sagte Ruttloff.

Er bestreite seit 1964 Wettkämpfe und habe dabei sehr viel erlebt. Doch eine derartige Panne sei ihm in den letzten 20 Jahren nicht mehr passiert. "Ich bin im ersten Gang noch drei Sektionen gefahren, dann war endgültig Feierabend", erzählt der Chemnitzer. Ein Zuschauer, der das Spektakel verfolgte, habe ihn dann in das kilometerweit entfernte Fahrerlager gefahren. Am nächsten Tag rollte Ruttloff dann mit seinem Wohnmobil an, um seinen zweirädrigen Patienten zu verladen. "Ich habe mir den zweiten Wettkampf-Tag noch angesehen, doch in die Wertung bin ich natürlich nicht eingegangen", sagte Ruttloff und fügte hinzu: "Jetzt muss ich nächstes Jahr noch einmal nach Schottland!"

Über den Ärger wegen des Missgeschicks sei er recht schnell hinweggekommen. Mit seiner Frau, die ihn bei seinem Schottland-Abenteuer begleitete, bereiste Ruttloff noch die Insel. Gestern schraubte er in der Eubaer Werkstatt aber schon wieder am Moped. Denn am Wochenende geht es für ihn in der Nähe von Aachen erstmals in diesem Jahr um Punkte für den Deutschland-Pokal. "Dann nehme ich aber eine andere Maschine mit", versicherte der Fahrer gestern.

Bei den Läufen um den Deutschland-Pokal will es Ruttloff auf jeden Fall nicht ruhig angehen lassen, stand er doch in diesem Wettbewerb in den vergangenen Jahren schon mehrmals auf dem Podest ganz oben.