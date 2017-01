Nachwuchs im Rampenlicht

Im Dezember haben vor allem junge Sportler aus Mittelsachsen für Furore gesorgt. Die "Freie Presse" hat wieder fünf Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Monats herausgesucht. Diesmal sind auch zwei starke Duos dabei.

Von Robin Seidler

erschienen am 14.01.2017



Freiberg/Mittweida. Für viele Aktive endet im Monat Dezember meist die sportliche Saison, sodass es zum Jahresausklang eher ruhig zugeht. Nicht so bei den Kandidaten zur "Freie Presse"-Sportlerwahl des letzten Monats im Jahr 2016. Einige haben es zu ihrem Saisonabschluss noch einmal krachen lassen, andere feierten einen gelungenen Start in die Wettkämpfe. Auch zwei Duos stehen diesmal zur Wahl.

Skilangläufer Jacob Vogt von der SG Holzhau: Der 19-Jährige hat beim Continentalcup im schweizerischen Goms ganz starke Auftritte hingelegt. Nach zwei 3. Plätzen im Klassiksprint und im Einzelrennen holte er sogar noch Gold im Massenstart, obwohl er sich nicht so gut fühlte. Jetzt geht der Holzhauer mit großen Schritten auf die Junioren-WM in den USA zu.

Die Tischtennisspielerinnen Anne Pintaske und Celine Eulitz von der HSG Mittweida: Bei den Landesmeisterschaften der Altersklasse 13 haben sich die beiden Mittweidaerinnen in die Medaillenränge gespielt. Im Doppel holten die beiden die Bronzemedaille, zusätzlich gewann Anne Pintaske im Einzel Bronze. Die beiden Zwölfjährigen verstärken bereits das Frauen-Bezirksligateam in Mittweida.

Schwimmerin Laura Wilsdorf vom SSV Freiberg: Beim Internationalen Weihnachtsschwimmfest in Berlin erfüllte sich die Elfjährige den Traum, einmal in Deutschlands schönster Schwimmhalle auf dem Podium zu stehen. Im Riesenfeld holte sie sich über 50 und 100 m Brust jeweils die Goldmedaille. Die Karateka Hieu Bui Tien und Giang Nguyen vom Karate-Do Rochlitz: Bei der Swedish Junior Trophy in Stockholm konnten beide junge Rochlitzer in ihrer Altersklasse bis ins Finale vorstoßen und sich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen. Die 15- und 16-jährigen Kampfsportler gewannen jeweils Gold in ihrer Klasse. Beim Odenwaldcup kämpften sich beide Sportler auf Platz 5.

Biathletin Lavinia Fischer vom SSV Sayda: Die junge Biathletin war im Dezember auch ohne ihr Gewehr schnell unterwegs. Beim Saisonöffnungslauf in Oberwiesenthal ist die Saydaerin in ihrer Altersklasse 12 im klassischen Langlauf zum Sieg über 5 Kilometer gelaufen. Beim Skicross des SSV Sayda, der kurz darauf ebenfalls in Oberwiesenthal stattfand, überzeugte die Zwölfjährige als Dritte der AK 14.

