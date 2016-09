Nachwuchs meistert Wasserschlacht

Die Kanuten aus Lauenhain, Mittweida und Geringswalde konnten gleich bei zwei Regatten Medaillen einfahren.

Von Robin Seidler

erschienen am 21.09.2016



Lauenhain/Geringswalde. Ein volles Programm hatten die Lauenhainer Kanuten am Wochenende zu absolvieren, dafür kamen sie aber auch mit den Taschen voller Medaillen wieder nach Hause. Die Wassersportler aus dem Mittweidaer Stadtteil waren gleich bei zwei Regatten dabei - und das bei absolut widrigen Bedingungen. "Dafür kann sich Bilanz mehr als sehen lassen", schätzte Erik Korehnke, der Kanu-Abteilungsleiter, ein.

Bei der Internationalen Sprintregatta im bayrischen Hof fischten die Lauenhainer insgesamt 15 Medaillen aus dem Quellitzsee. Im großen Feld mit 1200 Startern aus ganz Deutschland, der Ukraine, Tschechien, Ungarn und der Schweiz war Max Korehnke, der zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze gewann, der erfolgreichste Starter des kleinen Teams aus Mittelsachsen. Im K 1 über 200 Meter wurde er Dritter, hier gewann sein Partner aus dem sächsischen Vierer, Moritz Wehlend aus Mittweida. Im K 2 lief es dann genau umgekehrt: Korehnke kam mit seinem Partner Lion Waurich auf Platz 1 ins Ziel, Wehlend paddelte mit Moritz Hammer (Dresden) auf Rang 3.

In den Reihen des SKSV Mittweida konnte unter anderem Silvio Knorr im K 1 der Herren über 200 m einen Sieg einfahren. Im K 2 der Senioren kamen Thomas Arzt und Jörg Thomas auf den 2. Platz.

Die anderen Lauenhainer Kanuten hatten es am Wochenende nicht ganz so weit. Sie reisten zur Sprintregatta nach Colditz, wo sie auf der Zwickauer Mulde ebenfalls vorn mitpaddeln konnten. Die Veranstaltung in Colditz war von Wind und Regen geprägt, und da die Aktiven zudem stromauf paddeln mussten, waren die Bedingungen äußerst schwierig. Die elf Starter der SG Lauenhain meisterten alle Hürden aber sehr gut und durften sich am Ende auch alle mit Medaillen schmücken. Am erfolgreichsten war Frances Dietze mit je dreimal Gold und Bronze sowie zweimal Silber.

Als Dritte in der Mannschaftswertung überzeugten auch die Kanuten des KV Geringswalde in Colditz. Die Schützlinge von Frank Lindner fuhren 14-mal Gold, 15-mal Silber und 12-mal Bronze ein. "Alle haben sich über aus wacker bei dieser Wasserschlacht geschlagen", lobte der Geringswalder Trainer.

Man habe Wasser von oben und von unten gehabt, so Lindner. "Und einen Bootsanleger an einer Hanglage der Zwickauer Mulde, der schon nach wenigen Starts zur Schlammpiste wurde", schilderte der Trainer. "Ohne die tatkräftige Hilfe der mitgereisten Betreuer und Eltern wären die Bedingungen kaum zu bewältigen gewesen." Ganz stark fuhr der Vierer-Kajak der Junioren mit Anton Gabriel, Tom Jason Rothe, Fritz Backofen und Kevin Baum, der sein Rennen gewann.

Insgesamt waren 150 Kanuten aus zehn Vereinen auf der 200-m-Strecke in Colditz dabei. Am kommenden Wochenende gehen die Aktiven aus Lauenhain, Mittweida und Geringswalde bei der 45. Herbstregatta in Flöha an den Start, bevor sich die Saison so langsam dem Ende entgegen neigt. (mit grün)