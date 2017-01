Nächste Reifeprüfung für Talente

Die Bundeskaderathleten der mittelsächsischen Skilangläufer kämpfen derzeit in Slowenien um ihre WM-Teilnahme. Der jüngere Nachwuchs geht im Erzgebirge auf die Jagd nach wertvollen Sekunden.

Von Robin Seidler

erschienen am 07.01.2017



Sayda. Toralf Richter ist hoch erfreut, wenn er seit Donnerstag aus seinem Haus geht. Der Schneefall der vergangenen Tage hat in den höheren Regionen Mittelsachsens für eine ordentliche Schneedecke gesorgt, den kommenden Ski-Veranstaltungen in der Region sollte somit nichts mehr im Weg stehen. An diesem Wochenende sind die Skisportler aus Sayda, Holzhau, Nassau, Großwaltersdorf und Neuhausen allerdings noch außerhalb auf Sekunden- und Minutenjagd.

"Dennoch haben wir in Sayda für die kommenden Höhepunkte bereits gut zu tun", sagt der Regionaltrainer Ski Nordisch. Inzwischen liegt vor seiner Haustür ein halber Meter Schnee. "Wir Mitglieder vom SSV Sayda haben am Donnerstag zunächst mit kleiner Technik die Loipen gespurt, danach kam der große Pistenbully zum Einsatz", fasst er zusammen. In einigen Orten, beispielsweise in Holzhau, habe dabei sogar die Kommune mitgeholfen. Rund 100 Kilometer Loipennetz stehen nun den Leistungs- und Volkssportlern im Süden des Landkreises Mittelsachsen zur Verfügung.

Währenddessen sieht es im slowenischen Planica eher noch grün aus. "Dort sind derzeit lediglich die Loipen weiß", sagt Richter. Seine Tochter Julia und Anne Winkler (beide SSV Sayda), Jacob Vogt (SG Holzhau) sowie Anna-Maria Dietze (Pulsschlag Neuhausen) kämpfen beim dortigen Continental-Cup (COC) um gute Skilanglauf-Platzierungen und eine mögliche Qualifikation für die Junioren-Weltmeisterschaft in den USA. "Für alle ist es die vorletzte Möglichkeit, sich zu empfehlen. Eine Chance gibt es dann noch bei den Deutschen Skilanglauf-Meisterschaften in Oberwiesenthal kommende Woche", so Richter, der bezüglich der WM Zuversicht verbreitet.

Jacob Vogt hat laut Richter seine WM-Qualifikation in der Junioren-Altersklasse (U20) so gut wie sicher, auch bei Julia Richter (ebenfalls AK U20) sieht es ganz gut aus. Anne Winkler, die in ihrer letzten Saison in der AK U23 läuft, hat auch berechtigte Chancen. "Anna-Maria Dietze ist unser Küken in Planica. Vielleicht wird durch eine Sonderregelung auch für sie ein Weg zur WM frei", spekuliert Richter.

Außerdem stehen im Erzgebirge an diesem Wochenende noch weitere Wettkämpfe an. Beim Sachsen-Pokal in Klingenthal kämpfen heute unter anderem Alexandra Dietze sowie Laura und Leonie Prezewowsky (Neuhausen) um die Medaillen. Bei der Junior-Trophy Erzgebirge "Mini" in Marienberg gehen morgen auch die Jüngsten, also die Sportler ab fünf Jahre, an den Start. Auch eine Saydaer Biathletin muss schnell laufen und präzise schießen: Lavinia Fischer (AK 15) startet beim Sparkassencup, dem Sachsen-Pokal der Biathleten in Oberwiesenthal und auch ihr Bruder Ettienne (AK 12) hofft auf eine Medaille am Fichtelberg.

"Wir haben also durchaus viele Athleten bei Wettkämpfen dabei", sagt Toralf Richter. Insgesamt gibt es in Mittelsachsen circa 1000 Skisportler in den Vereinen, 150 davon sind bei Nachwuchswettkämpfen bis zur Altersklasse 15/16 aktiv. "Wir stellen damit 20 Prozent der Wintersportler in ganz Sachsen", sagt Richter und fügt an, dass sich die Dichte davon auf den südlichen Zipfel von Mittelsachsen konzentriert. Die aktivsten Vereine sind demnach Pulsschlag Neuhausen, SG Holzhau, SSV Sayda, TuS Voigtsdorf, SV Großwaltersdorf, ESV Nassau, TSV Gahlenz und der SV Mühlbach. Rund 40lizenzierte Übungsleiter betreuen die Wintersportler in Mittelsachsen, vier von ihnen gehören dem Bundeskader des Deutschen Skiverbandes an - es sind genau die vier, die derzeit in Planica um ihre WM-Teilnahme kämpfen.