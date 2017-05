Neuanfang mit Hindernissen

Die Handballer der HSG bereiten sich seit dieser Woche auf die neue Oberliga-Saison vor. Obwohl schon zwei neue Spieler mittrainieren, steht der Kader für 2017/18 noch längst nicht.

Von Steffen bauer

erschienen am 31.05.2017



Freiberg. Eines wollte Jiri Tancos von vornherein klargestellt wissen. Er wolle nicht gegen den Abstieg spielen, betonte der neue, alte Trainer der HSG Freiberg. Der 45-jährige Tscheche, der nach drei Jahren in Zwickau zur HSG zurückkehrt, hatte die Freiberger als Spieler und Trainer zuletzt dreimal auf Rang 5 und einmal auf Platz 3 in der Mitteldeutschen Oberliga geführt und möchte nun an diese Erfolg anknüpfen.

Zum Trainingsauftakt am Montag war der Kreis der Spieler, die sich um den ehemaligen tschechischen Nationalspieler scharten, aber recht überschaubar. Elf Akteure, darunter zwei neue Gesichter, absolvierten die erste Übungseinheit. Mit Keisuke Inamoto (31) bringt Tancos einen erfahrenen Torhüter von Zwickauer HC mit. Dazu kommt ein junger tschechischer Kreisspieler.

Man arbeite mit Hochdruck an den Baustellen, sagt Stefan Lange, der Geschäftsführer der HSG. Nächste Woche werde sich ein 27-jähriger Linksaußen vorstellen, dazu soll auch ein junger Rückraumakteur aus der Sachsenliga kommen. "Das Grundgerüst steht aber", sagt Lange. Mit Tino Hensel, Martin Schettler, Jens Tieken, Nico Werner, Eric Neumann, Felix Lehmann, Björn Richter und Marko Cingel sind noch acht Spieler aus dem alten Team dabei.

Aber die HSG-Verantwortlichen haben auch einige Lücken zu schließen. Mit Damian Kowalczyk, Benjamin Koch, Peter Deli, Kevin Elsässer, Marcin Kijowski, Florian Wunderwald und Patrick Junghanns wurden immerhin sieben Spieler verabschiedet. Zum Teil wurden die Verträge nicht verlängert (Kowalczyk, Deli), zum Teil spielten berufliche Gründe eine Rolle. Elsässer zieht es nach Jena, Koch nach Bautzen, während Junghanns ein Auslandpraktikum in Schweden absolviert. Beim Polen Kijowski sei nach eigentlich erfolgreicher Schulter-OP im Moment überhaupt fraglich, ob er seine Karriere fortsetzen kann, sagt Stefan Lange.

Trainer Jiri Tancos fordert auf fast allen Positionen noch Verstärkung. In der alten Saison hatte der Mann aus der Nähe von Most mit dem Zwickauer HC den Klassenerhalt mit 19:37 Punkten (14.) verpasst, da die personellen Probleme zu groß wurden, sagt der 45-Jährige, dessen Vertrag beim ZHC auslief. Über das Angebot der HSG habe er sich sehr gefreut, so Tancos. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell nach Freiberg zurückkehre", schmunzelt er.

Man versuche nun natürlich ein Team zusammenzustellen, das nicht wie zuletzt zweimal in den Abstiegsstrudel gerät, sagt Geschäftsführer Lange. Doch die Liga werde nicht leichter. Mit LVB Leipzig steigt erneut ein Team aus der 3. Liga ab, auch der SC Magdeburg II ist noch ein Kandidat. Mit dem HC Elbflorenz II und dem HC Einheit Plauen kommen mindestens zwei starke Aufsteiger dazu. "Und wir können natürlich nur mit den Spielern arbeiten, die wir bekommen", sagt der HSG-Geschäftsführer - Spieler, die sich für Freiberg interessieren und ins wirtschaftliche Konzept eines Viertligisten passen.

Man wolle den Weg, mit jungen Spielern aus der Region mittelfristig den Sprung in die 3. Liga zu schaffen, versuchen weiterzugehen, sagt Lange. "Nach diesen Abgängen wäre aber alles andere als der Klassenerhalt als Ziel vermessen." Die A-Jugend, die gerade die Qualifikation für die Jugend-Bundesliga verpasst hat, werde nun verstärkt mit einbezogen. Spieler wie Robert Jehmlich oder Yannic Morgenstern stünden auf dem Sprung, so Lange.

Der Sommerfahrplan der HSG sieht eine erste Trainingsphase bis zum 23. Juni vor. "Jetzt steht vor allem Grundlagen- und Kraftausdauer auf dem Programm", sagt Andreas Tietze, der alte und neue Co-Trainer. Danach sind vier Wochen Pause, ehe am 23. Juli der scharfe Start in die Vorbereitung erfolgt. Mitte August ist ein viertägiges Trainingslager im tschechischen Louny geplant, darunter ein Spiel gegen Dukla Prag.

Anel Mahmutefendic, der die HSG zuletzt auf Platz 9 geführt hatte (28:28 Punkte), steht seinem Nachfolger bis Ende Juni mit Rat und Tat zur Seite. "Wir verstehen uns gut, und zwei Trainer sehen viel mehr als einer", schmunzelt der 39-jährige Bosnier, der künftig beim Zweitliga-Absteiger TV Neuhausen auf der Bank sitzt. So könne man vier Wochen intensiv arbeiten und Jiri die Mannschaft auch schneller kennenlernen, so Mahmutefendic. Trainiert werde nach dem Plan von Tancos. "Es ist natürlich Jiris Vorbereitung. Aber ich kenne die Jungs etwas länger und helfe, wo ich helfen kann."