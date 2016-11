Neue Saison, neue Gesichter

Die Freiberger Hockey-Damen sind in der neuen Hallensaison erneut in der zweithöchsten deutschen Spielklasse dabei. Diesmal geht es gegen Konkurrenten aus sogar vier Bundesländern.

Von Tobias Seifert

erschienen am 17.11.2016



Freiberg. Der Freiberger HTC ist auch in diesem Winter auf überregionaler Hockey-Ebene auf Torejagd. Während die Damen im zweiten Jahr in der Regionalliga Ost - und damit in der zweithöchsten nationalen Spielklasse - bestehen wollen, möchten die FHTC-Herren in der 1.Mitteldeutschen Verbandsliga um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen. Im Nachwuchsbereich hat der Verein sieben Teams in den mitteldeutschen Meisterschafts- und Pokalwettbewerben gemeldet.

Das Damenteam um Kapitänin Franziska Schieferbein trifft in der Regionalliga dabei nicht nur auf den etablierten Berliner Block um Aufstiegsaspirant Charlottenburg, Rotation Prenzlauer Berg, Steglitzer TK, Bundesliga-Absteiger Zehlendorfer Wespen und die Potsdamer Sportunion, sondern auch auf die Neulinge ATSV Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) und Motor Meerane (Mitteldeutscher Meister).

Und auch beim FHTC gibt es neue Gesichter. Für die pausierende Sandy Pöthe hütet nun Susanna Beck, die vom VfL Fortuna Marzahn aus Berlin kam, das Tor. Zudem verstärkt Leonie Burgmaier das Freiberger Mittelfeld. Sie wechselte wie Rückkehrerin Anja Hessenkemper vom ESV Dresden in die Bergstadt. Mit Vicky Pieber kam eine weitere Verstärkungen vom TSV Leuna.

"Wir planen mit 16 Spielerinnen", erklärt FHTC-Trainer Herbert Seifert. Gewechselt wird in der Halle fließend. "Das gibt das Reglement so vor. Trotzdem sind wir froh, mit so einem breiten Kader arbeiten zu können", sagt Seifert.

In der kurzen, aber intensiven Hallensaison könne einem Team schnell die Luft ausgehen. "Gerade die Doppelwochenenden mit Fahrten nach Berlin und jetzt auch nach Güstrow sind sehr kräftezehrend." Das Ziel für die Spielzeit ist klar gesteckt: "Wir wollen natürlich wieder die Klasse halten", sagt Seifert.

Zwar unterlagen die Freibergerinnen im Auftaktmatch vor heimischem Publikum in der Freiberger Heubner-Halle gegen den Vorjahreszweiten SC Charlottenburg mit 2:6 (0:3). "Doch wenn man die Ergebnisse aus beiden Duellen der Vorsaison anschaut, haben wir unser bestes Spiel gegen Charlottenburg gemacht", lobt Trainer Seifert. Dort hatte es ein 2:8 und ein 2:9 gegeben.

Trotzdem wäre sogar noch deutlich mehr drin gewesen, schätzt der Freiberger Coach ein. "Einsatz und Engagement haben mir gefallen. Das Spiel nach vorn und die Chancenverwertung noch nicht."

Die Partie war lange Zeit offen, da die Freiberger Defensive stand. "Wir haben es verpasst, im richtigen Moment nachzulegen. Stattdessen liefern wir die Kugel mit Fehlpässen ab", ärgert sich Seifert." Das habe das Spiel letztlich entschieden.

Der FHTC, für den Leonie Burgmaier und Lisa Pöthe die Tore erzielten, tritt nun am 20. November bei der SG Rotation Prenzlauer Berg an. Beim letzten Aufeinandertreffen in Berlin trennten man sich 5:5. "Natürlich wollen wir daran anknüpfen. Wenn alle mitziehen, sollte wieder etwas drin sein", so Seifert.

Die Freiberger Herrenmannschaft um Spielertrainer Benjamin Ströhle hat zum Saisonauftakt die ersten vier Punkte eingefahren und steht nach dem 7:2 gegen den Pillnitzer HVund dem 2:2 gegen HCLG Leipzig II auf Rang 2. Dabei bestreiten mit Max Müller, Moritz Preußler und Eric Timmich drei Youngster ihre erste Hallensaison für das Herrenteam. "Die Jungs machen ihre Sache gut. Wir sollten genug Potenzial für die kommenden Aufgaben haben", so Cheftrainer Seifert. Mit Markus Popp kam auch ein langjähriger FHTC-Verteidiger zurück in die Heimat. Er läuft nun aber für Mitkonkurrent ESV Dresden II auf.