Neuer Anlauf gegen den Trend

Mit Eintracht Niesky stellt sich morgen ein absoluter Neuling in der Fußball-Sachsenliga in Freiberg vor. Zumindest wissen die BSC-Spieler, die nach fünf Niederlagen unter Zugzwang stehen, dass ihnen ein ganz unbequemer Gegner ins Haus steht.

Von Steffen Bauer

erschienen am 18.11.2016



Freiberg. Martin Heydel weiß, was ihn morgen erwartet. "Das wird erneut eine schwere Aufgabe", sagt der Torhüter des BSC Freiberg vor dem Sachsenliga-Heimspiel gegen Eintracht Niesky. Allerdings habe man sich daran ja inzwischen schon gewöhnt, so Heydel. "Im Moment ist jeder Gegner schwer für uns."

Der gebürtige Bautzener, der unter anderem bei Cunewalde in der damaligen Bezirksliga Dresden gespielt hat, kennt den Neuling aus Ostsachsen, dem die Freiberger noch nie auf dem Platz gegenüberstanden, sehr gut. Mit Niesky habe er früher oft die Klingen gekreuzt, erzählt der BSC-Torhüter - im Jugendbereich bei der SG Wilthen, später bei den Männern mit Motor Cunewalde, wo der Diplom-Ingenieur für Bohrtechnik vor seinem Wechsel zum BSC das Gehäuse hütete. Eintracht Niesky sei ein engagierter Verein, der sich durch gute Nachwuchsarbeit auszeichnet, lobt der Oberlausitzer seine "Landsleute".

Im Moment gehört der 32-Jährige, der seit fünf Jahren (mit einer kurzen Unterbrechung) in Freiberg spielt, zu den besten, aber wohl auch frustriertesten Torhütern der Liga. Mit 34 Gegentreffern haben die Freiberger die mit Abstand schlechteste Defensivabteilung. Allein in den vergangenen vier Spielen klingelte es 19-mal im BSC-Kasten. Hauptgrund sei "die massive Anzahl an individuellen Fehlern, die wir im Moment machen", sagt Heydel. Abwehrarbeit sei eine Mannschaftsaufgabe, und derzeit passe da einiges nicht zusammen, so der erfahrene Keeper. Vor allem aufgrund der anhaltend schwierigen Personalsituation: "Wir spielen fast jede Woche mit einer anderen Mannschaft." Durch die zahlreichen Ausfälle und damit verbundenen Wechsel fehle außerdem natürlich das Selbstvertrauen: "Nach dem ersten Fehler brechen wir zumeist ein."

Und wenn die Mannschaft doch einmal zurückkommt, wie zuletzt beim 4:5 in Glauchau - dort egalisierten die Freiberger nicht nur einen Rückstand, sondern gingen sogar zweimal in Führung -, "belohnen wir uns am Ende nicht", ärgert sich Heydel. "Wir hätten zwingend etwas mitnehmen müssen." Glauchau sei spielerisch keinesfalls besser, sagt der BSC-Torhüter. "Aber wir spielen einfach nicht konstant und treten auch nicht geschlossen genug auf, um solche Aufgaben zu lösen."

Nun ruhen die Hoffnungen, den Negativtrend zu stoppen, auf der Partie gegen Niesky. Gegen die Ostsachsen, als Zehnter mit 10 Punkten drei Ränge besser platziert als der BSC (13./6), sei durchaus etwas drin - "wenn Konzentration und Einstellung stimmen", sagt Martin Heydel. Aber nicht nur über 45 Minuten, wie es zuletzt oft der Fall war.

Die Eintracht eine robuste Mannschaft, die körperlich sehr präsent auf dem Platz ist, sagt BSC- Manager Andreas Gartner. Er hatte sich am Mittwoch mit Trainer Kay Mattheß die Nachholpartie des Aufsteigers gegen den VfL Hohenstein-Ernstthal (0:1) angeschaut, in der sich Niesky wacker schlug. Das Team, das auch einige polnische Spieler im Kader hat, stehe zurzeit nicht umsonst vor dem BSC, sagt der Manager. "Das ist ein ordentlicher Brocken."

Sachsenliga 13. Spieltag - Sa., 14 Uhr: BSC Freiberg - FV Eintracht Niesky (Platz der Einheit)