Neuer Geist und neue Motivation

Mit einem neuen Trainergespann geht der BSC Freiberg die Mission Klassenerhalt in der Fußball-Sachsenliga an. Zunächst hat das Team aber nochmals frei.

Von Steffen Bauer

Freiberg. Die Fußballer des BSC können vor dem Start in die Rückrunde der Sachsenliga nochmals tief Luft holen. Das erste Punktspiel der Rückrunde, zu dem morgen der VfL Hohenstein-Ernstthal in Freiberg zu Gast wäre, fällt aus. Am Mittwochabend hatten die Freiberger die Partie in Absprache mit dem Verband aufgrund des unbespielbaren Platzes abgesagt, so BSC-Manager Andreas Gartner. "Keine Chance. Selbst zwei Tage Sonne helfen da nicht."

Stefan Birnbaum, der neue Trainer des BSC, der die Mannschaft im dritten Jahr in Folge zum Klassenerhalt führen soll, sieht die Sache entspannt. "So haben wir eine Woche länger Zeit, uns vorzubereiten", sagt der 39-Jährige, der bislang bei Stahl Freital in der Landesklasse auf der Trainerbank saß. Die fünfwöchige Vorbereitung, in der die Freiberger zwischen Halle, dem Kunstrasen in Hainsberg und einem wohnzimmergroßen Stück Freifläche auf dem eigenen Platz hin und herwechselten, sei natürlich alles andere als optimal gewesen, sagt Birnbaum. "Wir haben im Prinzip seit Wochen unter nicht wettbewerbsfähigen Bedingungen trainiert."

An ihre Aufgabe, den BSC auf einen Nichtabstiegsplatz zu führen, gehen Stefan Birnbaum und Co-Trainer Swen Hennig (45) ebenfalls pragmatisch. Man werde kein komplett neues Spielsystem einführen, sagt Birnbaum. "Aber wir versuchen, einen neuen Geist und neue Motivation ins Team zu bringen", erklärt der selbstständige Media-Berater. Einfacher Fußball, ohne Schnörkel, aber mit viel Leidenschaft - das sei das Rezept, sagt Hennig.

Die Tests gegen Annaberg (1:0) und am Mittwoch bei der SG Dresden-Striesen (2:2) waren Schritte in die richtige Richtung. "Das war ein ordentlicher Auftritt bei einem spielstarken Gegner", blickt Hennig auf Mittwoch. Paul Kiontke und Sebastian Krause trafen zum zwischenzeitlichen 2:1 für den BSC, ehe kurz vor Schluss das 2:2 fiel. "Die Mannschaft ist auf dem aufsteigenden Ast", schätzt der Co-Trainer ein.

Dass die Aufgabe nächste Woche dann keinesfalls leichter als Hohenstein-Ernstthal wird, ist allen bewusst. Stahl Riesa steht als Vierter noch einen Rang vor dem VfL (5.) und hat 14 Punkte mehr gesammelt als die Freiberger (13./9). "Die ersten Sechs spielen ohnehin in einer anderen Liga", sagt Manager Gartner. Soll auch heißen - die Punkte für den Klassenerhalt muss der BSC gegen andere Teams holen, selbst wenn im Hinspiel gegen Riesa ein 2:2 gelang. Danach warten mit dem FC Lößnitz (12./13) und dem VfB Zwenkau (14./6) zwei Mannschaften aus der Kategorie Mitkonkurrent. "Das werden die ersten beiden Endspiele für uns", nimmt Birnbaum seine Truppe in die Pflicht.

Um drin zu bleiben, müsse man noch 15 bis 18 Punkte holen, rechnet das Trainerteam. Da in der Oberliga mit dem SSV Markranstädt eine sächsische Mannschaft auf einem Abstiegsplatz steht (zudem mit großem Rückstand), muss der BSC bei vier Absteigern aus der Sachsenliga mindestens Zwölfter werden, um das rettende Ufer zu erreichen. Görlitz (Rückzug) steht als erster Absteiger fest, Taucha wurden 9 Punkte aufgrund fehlender Schiedsrichter abgezogen, sodass die Rand-Leipziger 0 Zähler auf dem Konto haben. Aufsteiger Zwenkau (6) liegt ebenfalls hinter dem BSC, während Lößnitz (13), Reichenbach und Glauchau (je 14) auf jeden Fall in Reichweite sind. "Wir müssen außer Görlitz am Ende drei Teams hinter uns lassen", so Birnbaum klipp und klar.

Personell starten die Freiberger mit einem 20-Mann-Kader in die Rückrunde. "Bislang waren aber nie alle da", sagt Birnbaum. Schichtarbeit, Studium und Verletzungen - der BSC nimmt die Probleme der Hinrunde mit in die zweite Saisonhälfte. Zudem steht mit Tommy Gommlich ein wichtiger Offensivspieler nicht mehr zur Verfügung. Der zweifache Torschütze ging für ein Jahr nach Australien. Dafür meldete sich Sebastian Krause nach mehr als einem Jahr Verletzungspause zurück, während Stephan Richter (Kreuzbandriss) im März wieder ins Training einsteigen will.

Andererseits fällt mit Meik Mehner, bei dem ein Meniskusriss diagnostiziert wurde, ein Leistungsträger wochenlang aus. Ludwig Berndt (Hüft-OP) muss ebenfalls passen, während Marcel Krause (Praktikum) zumindest ab April wieder da ist. Daniel Mewes, ein 23-jähriger Mittelfeldspieler, rückte aus dem Kader des BSC II auf. Die Kooperation mit der zweiten Mannschaft sei eminent wichtig, so Birnbaum und Hennig. "Wir wissen, dass dort Leute sind, auf die wir uns verlassen können, wenn Not am Mann ist."

Die Bedingungen für einen Neubeginn sind trotzdem denkbar ungünstig, sagt Manager Gartner. Man müsse deshalb als Team funktionieren, so die Trainer, "und einfach in jedem Spiel Vollgas geben." Sicherheitshalber haben sowohl Stefan Birnbaum als auch Swen Hennig ihre Spielerpässe mitgebracht.

Statistik SG Striesen - BSC Freiberg 2:2 (1:1): BSC: Fritzsche, Uhlig, Gottschalk (46. Jabbar), Löbel (26. S. Krause), Scholz, Klengel, Otto, Hantke, Berger, Seifert (58. Ahmed), Kiontke - Tore: 1:0 (1.), 1:1 Kiontke (49.) 1:2 Krause (52.), 2:2 (82.)