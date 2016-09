Neuer Verein bÃ¼ndelt KrÃ¤fte

Neuer Verein bündelt Kräfte

Die Tischtennisvereine aus Falkenau und Oederan gehen ab sofort gemeinsame Wege

09.09.2016



Oederan/Falkenau. Morgen beginnt in der 1. Bezirksliga Dresden die Tischtennissaison. Dabei wird die neu gegründete Tischtennisvereinsgemeinschaft (TTVG) Oederan-Falkenau beim SV Lommatzsch antreten. "Freie Presse" sprach mit Roland Stapf, Abteilungsleiter Tischtennis des TSV 1888 Falkenau und Sven Schimke, 1. Vorsitzender der TTVG Oederan - Falkenau.

Freie Presse: Blicken wir zunächst noch einmal zurück. Wie schätzen sie die abgelaufene Saison ein ?

Sven Schimke: Es ist uns gelungen, die von beiden Vereinen vor dem Start der Saison 2015/16 gesteckten Vorgaben auch tatsächlich umzusetzen. Ich erinnere daran, dass Oederaner und Falkenauer Spieler auf Bezirksebene gemeinsam in drei Mannschaften unter der Regie der TSV Falkenau antraten und dabei ausnahmslos mit ambitionierten Leistungen die Spielklassen halten konnten. Parallel dazu nutzten wir die Zeit, um die gemeinschaftliche Zusammenarbeit auf der Ebene des Spielbezirkes Dresden in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich denke, die Vereinsvertreter beider Vereine haben ihre Hausaufgaben dabei gemacht.

Und dazu gehörte, einen neuen Vereinsnamen zu finden ?

Roland Stapf: In der Tat, nach Abstimmungen der Mitglieder des bisherigen TTV 1948 Oederan einigten wir uns auf den neuen Vereinsnamen Tischtennisvereinsgemeinschaft Oederan-Falkenau. Uns war wichtig, mit dem neuen Namen zum Ausdruck zu bringen, dass die beiden Tischtennisvereine eine Gemeinschaft darstellen. Unter diesem Namen werden wir nun in die neue Saison starten und gemeinsam mit den spielstärksten Spielern aus Oederan und Falkenau in den Bezirksmannschaften spielen. Dafür haben zwölf Erwachsene und vier Nachwuchsspieler vom TSV 1888 Falkenau die Spielberechtigung für den TTVG Oederan-Falkenau erhalten. Trotzdem sind und bleiben diese Spieler weiterhin auch Mitglieder im TSV 1888 Falkenau.

Somit bleibt Tischtennis also auch in Falkenau inklusive der Spielstätte in Flöha erhalten?

Stapf: Selbstverständlich, dies haben wir von Anfang an garantiert. So spielt weiterhin unsere Damen-Mannschaft in der Sachsenliga, übrigens verstärkt mit der talentierten Alexandra Uhlig aus Oederan. Und unsere vier Herrenmannschaften besetzen von der 1. Kreisliga bis zur 2. Kreisklasse alle Spielklassen im Kreis Mittelsachsen. Auch zwei Nachwuchsmannschaften bestreiten Punktspiele auf Kreisniveau. Alle Trainingsgruppen auf Nachwuchs- und Erwachsenebenen bleiben erhalten.

Gab es aus ihrer Sicht in den letzten Monaten Zweifel an dieser Zusammenarbeit der zwei früheren sportlichen Rivalen?

Schimke: Eigentlich nicht, denn beiden Vereinen war zu Beginn der Gespräche klar, dass sie kurz- und langfristig ihre hohen Spielklassen nur erhalten können, wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen. Das stetig steigende Spielniveau auf Bezirksebene sowie die Abgänge von Spitzenspielern aus beruflichen und sportlichen Aspekten sind Hauptgründe für die Notwendigkeit, die Kräfte zu bündeln. Der Aderlass von Spielerabgängen in den letzten Jahren traf beide Vereine. Zudem wollen wir unseren jungen, ehrgeizigen und talentierten Sportfreunden ein klares Signal geben, dass wir hier versuchen, hohe Spielklassen und damit attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für sie anzubieten. Trotzdem, die Zusammenführung der beiden Vereine war schon für unsere Vorstände eine Herausforderung. Stapf: Ich möchte dazu noch etwas ergänzen. Es sollte uns gelungen sein, die Identität beider Vereine aus Oederan und Falkenau zu erhalten, das heißt, beide Vereine existieren weiter, wobei der Oederaner Verein, wie schon gesagt, einen neuen Namen trägt. Wir sind besonders stolz darauf, dass kein Verein Nachteile in Bezug auf die Mitgliederstärke und in finanzieller Hinsicht zu verzeichnen hat.

Mit welchen Teams startet nun die TTVG Oederan-Falkenau in die neue Saison?

Stapf: Der TTVG Oederan-Falkenau bildet fünf Männermannschaften und zwei Nachwuchsteams. Die 1. Mannschaft spielt 1. Bezirksliga und ist das Aushängeschild in der Region Oederan/Falkenau. Wenn jeder Spieler dieser Mannschaft das Maximum aus sich herausholt, dann sollte ein vorderer Tabellenplatz möglich sein. Dabei können wir auch auf zwei Verstärkungen bauen. Mit Falko Radecker (zuletzt Sachsenliga mit dem BSC Freiberg) und Morten Schaffrath (1. Bezirksliga SV Wilsdruff) kommen zwei ehemalige Leistungsträger zurück. Schimke: Unsere Anhänger und Zuschauer dürfen sich also auf die neue Saison freuen, wobei die Heimspiele der "Ersten" und "Zweiten" zur Hälfte in der Falkenauer und Oederaner Spielstätte ausgetragen werden. Unsere 2. Vertretung wird in der 2. Bezirksliga starten, die 3. Mannschaft in der Bezirksklasse, die Vierte in der Mittelsachsenliga und letztlich die Fünfte in der 2. Kreisliga. Die beiden Nachwuchsteams sind in der 1. Bezirksliga-Jugend und der Kreisliga-Jugend am Start. Uns erwartet also eine interessante, anspruchsvolle Saison.