Nicht ohne meine Tochter

Senioren-Doppelweltmeister Oliver Böhme ist erstmals gemeinsam mit Tochter Lia von einer großer Schanze gesprungen. Zudem haben die zwei Dittersbacher eine Legende getroffen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 03.06.2017



Dittersbach. Meist ist Skispringer Oliver Böhme allein auf den großen Schanzen unterwegs. Künftig könnte sich das ändern. Denn Töchterchen Lia ist längst in die Fußstapfen des erfolgreichen Papas getreten, der in diesem Winter im österreichischen Villach Doppelweltmeister der Senioren wurde. Beim traditionellen Mattenspringen in Kottmar in der Oberlausitz stand die Elfjährige vom SV Blau-Weiß Dittersbach nun erstmals gemeinsam mit Vater Oliver (39) bei einem Wettkampf auf der Schanze - und zwar auf ein und derselben Anlage.

"Ein wahnsinnig emotionaler Moment", strahlt Oliver Böhme. Zumal es für Lia der allererste Wettkampf überhaupt von einer großen Schanze war. Doch die junge Dame, die durchaus schon große Sprünge gemacht hat - die Fünftklässlerin gewann den Sachsenpokal und gehört zum sächsischen D-Kader - meisterte ihre bislang größte Herausforderung mit Bravour. Im Training stand sie mit 45 Metern ihren bislang weitesten Sprung, im Wettbewerb der Mädchen III bedeuteten Weiten von 37,5 und 39,5 Metern Platz 8 unter zwölf Startern, darunter vier Tschechinnen. Bei einem Wettkampf in Bad Freienwalde anlässlich des 80. Geburtstages von Skisprunglegende Helmut Recknagel hatte Lia Böhme zuvor die Konkurrenz von der 42-m-Schanze gewonnen - und fünf polnische Springerinnen hinter sich gelassen.

"Ich bin sehr, sehr stolz", sagt Oliver Böhme. Er selbst sei in diesem Alter noch nicht so weit gesprungen, schmunzelt der frühere Leistungssportler, der nach langer Pause vor fünf Jahren ein Comeback feierte und inzwischen zum handverlesenen Kreis der internationalen Vorspringergilde gehört. Vielleicht wird er sich sogar daran gewöhnen müssen, dass seine Tochter ihm die Lorbeeren vor der Nase wegschnappt. Denn Oliver Böhme kam zum Beispiel beim Wettkampf in Bad Freienwalde in der Märkischen Schweiz "nur"auf Rang 3. Allerdings war die Konkurrenz von der 60-m-Schanze überaus stark besetzt: 20 Springer aus Polen und und sogar zwei Südkoreaner gingen in die Anlaufspur. Mit Weiten von 64,5 und 69,5 Metern (Tagesbestweite) musste der Mittelsachse nur zwei jungen polnischen Aktiven den Vortritt lassen. Seine Dittersbacher Teamkollegen Joachim Petzold (59/55), Maik Fraulob (57,5/64,5) und Henrik Vogel (54/55) landeten unter 35 Springern auf den Plätzen 18, 20 und 22.

Auch beim Wettkampf in Kottmar gingen weitere Starter des SV Blau-Weiß Dittersbach über den Bakken. Malu Göhler (5) sprang von der 4-m-Schanze auf Rang 2 der Schüler bis 7 Jahre, Luna Göhler (7) wurde bei den Mädchen I Vierte auf der 11-m-Schanze. Bei den Herren 31 gewann Tobias Schröter (der im Winter gemeinsam mit Oliver Böhme als Vorspringer im Weltcupzirkus unterwegs ist) die Konkurrenz von der 51-m-Schanze (53/54), während Fraulob (50/47,5) und Petzold (48/46) in der AK 51 einen Dittersbacher Doppelsieg feierten.

Nach dem Wettkampf in Kottmar erlebten Lia und Oliver Böhme noch eine Überraschung: Sie trafen Deutschlands Vorzeigeskispringer Jens Weißflog, der Ehrengast der Veranstaltung war. Der dreifache Olympiasieger und Weltmeister, der 23 internationale Medaillen sammelte, nahm die Siegerehrungen vor und fand auch Zeit für ein Gespräch sowie ein Foto mit der kleinen Dittersbacher Springerfamilie.

Lia Böhme will ihrem Papa natürlich weiterhin nacheifern. Wie der 39-Jährige, der einst die Sportschule Klingenthal besuchte ("Allerdings nicht so lange, da ich Heimweh hatte.") möchte auch die Elfjährige ans Sportgymnasium. Und deshalb wartet nun gleich der nächste Höhepunkt: Im Juni fährt die Dittersbacher Springerin zum Ladies-Camp nach Oberstdorf, einem Trainingslager für ausgewählte Kadersportler. Lia Böhme ist eine von drei jungen Damen, die der sächsische Verantwortliche Henry Glaß mitnimmt.